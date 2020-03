Empoli-Trapani diretta tv e streaming, dove vedere Serie B sabato 7 marzo. Allo Stadio Carlo Castellani va in scena il match Empoli-Trapani, gara valida per il 28° turno del campionato di Serie B. Le due squadre si trovano in posizioni di classifica totalmente differenti: l’Empoli si trova in ottava posizione, in zona playoff, con 39 punti, mentre il Trapani è penultimo, in zona retrocessione, a quota 24 punti. Entrambe le squadre, però, stanno attraversando un buon momento di forma: la squadra di casa ha trovato 5 vittorie nelle ultime sei partite, mentre i siciliani vengono da una bella vittoria per 4-1 contro l’Entella, preceduta da due pareggi consecutivi contro Juve Stabia e Spezia. Le due compagini si sono sfidate solo tre volte prima di questa gara e le tre partite si sono concluse tutte in pareggio, l’ultimo avvenuto nella gara d’andata di questo campionato (2-2 del 26 ottobre).

La partita sarà giocata a porte chiuse e il calcio d’inizio è in programma alle ore 15. L’arbitro del match sarà il signor Federico Dionisi.

Empoli-Trapani, info diretta tv e streaming. Il match del campionato di Serie B, Empoli-Trapani, sarà trasmesso in diretta su DAZN a partire dalle ore 15.