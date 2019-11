Catanzaro-Catania: streaming e diretta tv, dove vedere match Serie C oggi 17 novembre

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Nicola Ceravolo, si disputerà il match tra Catanzaro-Catania, valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone C.

Catanzaro-Catania, presentazione del match

Quello tra calabresi e siciliani sarà un incontro da formazioni deluse dove entrambe le squadre in questa prima parte di stagione non sono riuscite ad avere quella continuità che si pensava alla vigilia del campionato e si trovano rispettivamente al settimo e nono posto con 21 e 20 punti.

Il Catania che era data tra le favorite ha dovuto addirittura cambiare già allenatore poco meno di un mese fa con il ritorno di Cristiano Lucarelli che ha preso il posto dell’esonerato Andrea Camplone che ha pagato oltre che un classifica deficitaria, il disastroso 5-0 sul campo della Vibonese.

Le prime tre gare del neo allenatore hanno visto i rossazzurri giocare sempre in casa (la trasferta contro la Paganese non si è giocata causa impraticabilità del campo) con i pareggi contro Bisceglie e Bari rispettivamente per 1-1 e 0-0 e la vittoria sofferta domenica scorsa per 2-1 contro la Sicula Leonzio, formazione siracusana in campo nuovamente in terra catanese mercoledì prossimo per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Curiosamente anche il Catanzaro ha cambiato tecnico lo stesso giorno dei suoi avversari odierni, a pagare i risultati altalenanti è stato Gianluca Grassadonia che ha lasciato il posto all’esperto Gaetano Autieri che come il suo collega Cristiano Lucarelli anche lui la scorsa stagione era stato sulla panchina dove siede attualmente.

Dunque stessa situazione per due club che alla fine richiamando i due tecnici del campionato scorso hanno fatto capire di aver sbagliato e ora vogliono raddrizzare un’annata che si sta complicando.

I giallorossi con Gaetano Autieri hanno collezionato due pareggi (Rende in casa per 1-1 e Cavese 2-2 in trasferta), mentre l’unico successo è stato ottenuto due domeniche fa contro l’Avellino davanti ai propri tifosi per 3-1; mercoledì scorso c’è stato il successo in Coppa Italia contro il Monopoli per 3-1 che ha permesso ai calabresi di qualificarsi per gli ottavi di finale (il 27 novembre sul campo della Casertana).

I precedenti allo stadio Nicola Ceravolo sono venti e vedono i padroni di casa in vantaggio per otto vittorie contro le cinque degli ospiti e sette pareggi. La scorsa stagione questo match si è giocato alla 30.a giornata il 30 marzo e i siciliani si imposero per 2-1 con reti di Marotta e Di Piazza che rimontarano l’iniziale gol di D’Ursi.

L’arbitro dell’incontro sarà Matteo Gualtieri della sezione di Asti, coadiuvato da Antonio Severino di Campobasso e Marco Trinchieri di Milano.

Catanzaro-Catania, probabili formazioni

CATANZARO (3-5-2): Di Gennaro; Celiento, Martinelli, Pinna; Statella, Tascone, Maita, Casoli, Favalli; Nicastro, Fischnaller.

Catania (3-5-2): Furlan; Silvestri, Biagianti, Esposito; Biondi, Bucolo, Rizzo, Mazzarani, Pinto; Catania, Di Piazza.

Catanzaro-Catania, diretta tv e streaming

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.