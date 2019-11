Cesena-Reggiana: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 9 novembre

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Orogel Dino Manuzzi, si sfideranno Cesena-Reggiana per l’anticipo della 14.a giornata del campionato di Serie C girone B.

Cesena-Reggiana, presentazione del match

Il derby tra bianconeri e granata sempre molto sentito, sarà molto importante per gli obiettivi delle due squadre con i padroni di casa in casa di risultati dove non vincono in campionato dal 29 settembre (1-0 interno all’Imolese) e in queste sei gare ci sono stati solamente tre pareggi a fronte di altrettante sconfitte che hanno fatto precipitare la formazione di Francesco Modesto al quint’ultimo posto con tredici punti in coabitazione con Fermana e Gubbio e solamente a tre punti dall’ultima posizione occupata proprio dall’Imolese. I romagnoli oltretutto hanno la penultima difesa del girone B con ventuno gol subiti, ma mercoledì scorso hanno ritrovato un sorriso avendo battuto in trasferta il Ravenna per 4-2 nei sedicesimi di Coppa Italia.

La Reggiana di mister Massimiliano Alvini sta disputando un ottimo campionato con il terzo posto a tre punti dalla capolista Padova e uno solo dal Vicenza secondo e proprio i berici lo scorso 20 ottobre sono stati l’unica formazione che è riuscita a sconfiggere i granata fino ad ora, ma per farlo ci è voluta una rete da trenta metri di Buscagnin. Dopo la sconfitta del Menti c’è stato il pareggio contro il Rimini e le vittorie di misura contro Modena e Sambenedettese che hanno subito fatto ripartire la squadra verso zone importanti di classifica. I ventidue gol realizzati la mettono in testa al raggruppamento come miglior attacco anche se insieme a Padova e Sudtirol.

Sulla carta si prospetta un match molto combattuto come tutti i derby che si rispettino e ad arbitrare la sfida sarà Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Carmelo De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto e Roberto Fraggetta di Catania.

In tutto sono trentadue i precedenti tra le due squadra con la Reggiana in vantaggio per dieci vittorie contro le otto del Cesena, mentre quattordici sono i pareggi. L’ultima sfida giocata in casa dei bianconeri risale alla stagione 2008-09 quando alla prima giornata dell’allora Lega Pro Prima Divisione girone A i granata vinsero per 2-1, ma a fine torneo furono i bianconeri ad essere promossi nella serie cadetta.

Cesena-Reggiana, probabili formazioni

Cesena (3-4-2-1): Marson; Ricci, Brignani, Ciofi; Franchini, De Feudis, Rosaia, Valeri; Borello, Zerbin; Butic.

Reggiana (3-4-1-2): Narduzzo, Rozzio, Espeche, Costa; Libutti, Varone, Rossi, Kirwan; Staiti; Kargbo, Scappini.

Cesena-Reggiana, diretta tv e streaming

Il match della tredicesima giornata del campionato di Serie C girone B tra Cesena-Reggiana sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.