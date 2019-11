Monza-Carrarese: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 9 novembre

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Brianteo, Monza-Carrarese scenderanno in campo per sfidarsi nel match della 14.a giornata del campionato di Serie C girone A.

Monza-Carrarese, presentazione del match

I brianzoli reduci dalla sconfitta casalinga ai tempi supplementari per 3-2 mercoledì scorso in Coppa Italia contro la Pro Patria che ne ha sancito l’eliminazione, in campionato sta andando molto bene con il primo posto in classifica con 32 punti frutto di dieci vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, peraltro davanti al proprio pubblico ad opera del Siena per 2-0 lo scorso 25 settembre. La squadra di Cristian Brocchi che vanta il miglior attacco (ventiquattro reti) e la miglior difesa del girone insieme al Renate con solo sette gol subiti, sta confermando il pronostico della vigilia che la vedeva la favorita del girone per la promozione diretta in Serie B che in Brianza manca addirittura dalla stagione 2000-2001 e la coppia Berlusconi-Galliani dopo aver preso il club lo scorso anno ha come obiettivo principale il ritorno tra i cadetti.

La Carrarese guidata anche per questa stagione dall’istrionico Silvio Baldini e con la coppia storica di attaccanti Maccarone-Tavano, sta disputando un campionato in linea con le aspettative e il quinto posto è li a testimoniarlo, anche se domenica scorsa c’è stato il brutto scivolone davanti ai propri tifosi contro il Lecco terz’ultimo in classifica, che ha fermato bruscamente il cammino dei toscani che ora si trovano ad undici punti dal Monza, anche se il secondo posto occupato attualmente dal Pontedera con 25, dista solamente tre punti che sono quelli persi in maniera sorprendente nel turno precedenti. L’impegno odierno è senz’altro proibitivo per ricominciare il cammino ma la squadra giallo-azzurra è formazione che se in giornata può vincere contro chiunque.

I precedenti tra le due squadre sono complessivamente quindi con sette successi per parte con quattro pareggi; l’ultimo confronto al Brianteo risale al 24 settembre 2017 quando i padroni di casa vinsero con un rotondo 4-0.

L’arbitro del match sarà Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato dagli assistenti Mauro dell’Olio di Molfetta e Marco Dentico di Bari.

Monza-Carrarese, diretta tv e streaming

Il match della tredicesima giornata del campionato di Serie C girone A tra Monza-Carrarese sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.