Reggina-Casertana, streaming e diretta tv Serie C: dove vedere il match oggi 10 novembre

Oggi alle ore 15 allo stadio Granillo si giocherà la sfida tra Reggina-Casertana, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C girone C.

Reggina-Casertana, presentazione del match

Gli amaranto fino a questo momento sono l’unica formazione ancora imbattuta nei tre gironi di Serie C e comanda il girone meridionale meritatamente con 31 punti frutto di nove vittorie e quattro pareggi, anche se va ricordato che lo scorso mercoledì c’è stata la prima delusione stagionale con l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Potenza che ha vinto a Reggio Calabria per 3-2, prendendosi dunque la rivincita visto che domenica scorsa aveva perso in casa proprio contro i calabresi con un rotondo 3-0. Gli uomini di Domenico Toscano dopo la sconfitta in Coppa Nazionale, vorranno subito riprendere il cammino e continuare la striscia di vittorie consecutive arrivata a cinque (ultimo pareggio contro la Paganese 1-1 lo scorso 6 ottobre). L’obiettivo principale di questa campionato è senz’altro la promozione in serie cadetta che manca sullo Stretto dalla stagione 2012-13 e dopo il fallimento dell’estate 2015 vincere il torneo sarebbe molto importante perchè una piazza come quella amaranto sicuramente merita palcoscenici più importanti. Dopo l’impegno oggi la Reggina ha sulla carta due partite abbordabili contro Rieti (in trasferta) e Rende (in casa), che se sfruttate, potrebbero lanciare la squadra in fuga. In questo campionato i calabresi in casa hanno sempre vinto (striscia di sei vittorie consecutive) e se quest’oggi riuscisse a vincere ancora eguaglierebbe le sette vittorie di fila ottenute nella stagione 1994-95 sempre in Serie C.

A rovinare la festa ci proverà la Casertana di mister Ciro Ginestra che attualmente si trova al decimo posto in classifica con 18 punti (quattro vittorie, sei pareggi e tre sconfitte) ma che nelle ultime sei gare ne ha vinta solamente una (2-1 al Monopoli) con tre pareggi e due battute d’arresto che hanno fatto scivolare la squadra rossoblu un una posizione abbastanza anonima. L’obiettivo dei campani è il raggiungimento della zona playoff, magari riuscendo a migliorare la nona posizione della scorsa stagione con in 51 punti finali; intanto c’è stato il passaggio del turno in Coppa Italia grazie alla vittoria casalinga per 2-1 sul Bisceglie che ha permesso di qualificarsi agli ottavi di finale della competizione dove sfiderà il Catanzaro il prossimo 27 novembre.

I precedenti tra le due squadre in terra calabrese sono ventidue con i padroni di casa avanti nettamente per quindici vittorie contro una degli ospiti e sei pareggi.

L’arbitro dell’incontro sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Giulio Basile di Chieti e Giuseppe Di Giacinto della sezione di Teramo.

Reggina-Casertana, probabili formazioni

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Garufo; Sounas; Denis, Corazza.

Casertana (3-5-2): Crispino; Rainone, Ciriello, Gonzalez; Longo, D’Angelo, Santoro, Laaribi, Paparusso; Cavallini, Ginestra.

Reggina-Casertana, diretta tv e streaming

Il match della quattordicesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Reggina-Casertana sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca dell’incontro sarà a cura di Paolo Ficara.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.