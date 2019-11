Triestina-Vicenza: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 10 novembre

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Nereo Rocco, Triestina-Vicenza si sfideranno per la 14.a giornata del campionato di Serie C girone B.

Triestina-Vicenza, presentazione del match

Sarà una gara molto importante per i padroni di casa che con il nono posto in classifica (19 punti), per cercare di recuperare terreno devono obbligatoriamente prendere i tre punti e cercare di riscattare la pesante sconfitta di lunedì scorso contro il Feralpisalò per 3-0. Fino a questo momento la squadra giuliana ha avuto un rendimento incostante e lo testimonia il fatto il valzer della panchina che aveva visto iniziare la stagione con Massimo Pavanel che nello scorso campionato aveva sfiorato la Serie B persa solamente nella finale playoff contro il Pisa, il 23 settembre al suo posto è subentrato il vice Nicola Princivalli che a sua volta il 14 ottobre è tornato a fare il secondo per fare spazio all’ex giocatore Carmine Gautieri; con il tecnico napoletano le cose erano iniziate bene con tre vittorie consecutive che avevano migliorato un classifica deficitaria, prima della sconfitta a Salò lo scorso turno.

Il Vicenza invece con i suoi 27 punti si trova al secondo posto dietro alla capolista Padova con 29 e proprio domenica scorsa al Menti i berici hanno perso lo scontro diretto che gli è costato il primato in classifica, anche se mercoledì si sono presi la rivincita proprio sul campo dei patavini nei sedicesimi di Coppa Italia battuti per 4-1.

Anche la squadra di Domenico Di Carlo prima della sconfitta nel derby veneto veniva da tre vittorie consecutive e fino ad ora la stagione è ampiamente positiva con la migliore difesa di tutta la Serie C (insieme a Monza e Renate) con solo sette reti subite.

Sono ventotto i precedenti in casa della Triestina con gli alabardati in vantaggio per undici vittorie contro i cinque degli ospiti e undici pareggi. L’ultimo confronto si è giocato lo scorso 18 novembre terminato con un pareggio per 1-1.

L’arbitro del match sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Dario Gregorio e Giovanni Mittica ambedue di Bari.

Triestina-Vicenza, diretta tv e streaming

Il match della quattordicesima giornata del campionato di Serie C girone A tra Triestina-Vicenza sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca sarà a cura di Walter Topan.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.