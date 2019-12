Cavese-Ternana: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 14 dicembre

Questa sera alle ore 21 al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, si giocherà il match tra Cavese-Ternana, valevole per la 19.a ed ultima giornata di andata del campionato di Serie C girone C. Ricordiamo che lo stadio Simonetta Lamberti impianto della Cavese, è ancora inagibile per i lavori di ristrutturazione.

Cavese-Ternana, presentazione del match

Incontro molto importante quello odierno per le due squadra e i loro rispettivi obiettivi: quello dei campani è la salvezza senza passare attraverso i playout e attualmente il campionato giocato dalla squadra di mister Salvatore Campilongo è in linea con questo visto che la classifica dice sest’ultimo posto (21 punti) con quattro punti di vantaggio sulla quint’ultima che è l‘AZ Picerno con 17. Il ruolino di marcia dice cinque vittorie, sei pareggi e sette sconfitte, nell’ultimo turno di campionato c’è stato il ko per 1-0 sul campo del Francavilla che ha permesso alla formazione abruzzese di attuare il sorpasso; oggi sarebbe importante per la Cavese ottenere un risultato positivo in vista della delicata trasferta di sabato prossimo proprio contro il Picerno che sarà determinante in chiave salvezza. Fino ad ora la pecca dei biancoblu è stato l’attacco con solamente 14 reti realizzate (penultimo attacco del girone meridionale) e bisognerà che Campilongo trovi nuove soluzioni per non rischiare di rimanere invischiato fino alla fine del torneo nelle zone calde, dopo una stagione quella scorsa che aveva visto i campano addirittura sfiorare i playoff mancati solamente per un soffio.

La Ternana di Fabio Gallo sta disputando un’ottima stagione confermato dal terzo posto in graduatoria nonostante la sconfitta interna della scorsa settimana per 1-0 contro la Casertana, però prontamente riscattata tre giorni fa con la vittoria per 1-0 sul campo della Robur Siena che è valso il passaggio alla semifinali di Coppa Italia di categoria. Attualmente gli umbri sono al terzo posto con 36 punti (insieme a Bari e Potenza), frutto di undici vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte di cui una solamente in trasferta (a Bari per 2-0) con un punto da recuperare sul secondo posto occupato dal sorprendente Monopoli, ma dieci sull capolista Reggina che sta facendo un campionato a se. Sulla carta i neroverdi partiranno favoriti e se riuscissero a sfruttare la di oggi e quella della prossima giornata al Liberati contro il Rieti, si potrebbero presentare a Potenza dopo la sosta di fine anno, per giocarsi alla grande lo scontro diretto che potrebbe valere tanto in ottica secondo posto.

Sono undici i precedenti a Cava dei Tirreni con i padroni di casa mai perdenti e con un ruolino di sei vittorie a fronte di cinque pareggi con gli ospiti andati a segno solamente cinque volte.

L’arbitro della gara sarà Mario Vigile della sezione di Cosenza, coadiuvato dagli assistenti Andrea Torresan di Bassano del Grappa (Vicenza) e Marco Ceolin di Treviso.

Cavese-Ternana, diretta tv e streaming

Il match della 19.a giornata del campionato di Serie C girone C tra Cavese-Ternana sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.