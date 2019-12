Serie C, Reggina: tutti i favolosi numeri della formazione amaranto

La Reggina di mister Domenico Toscano dopo tante stagioni deludenti sta disputando un campionato grandioso e oggi seppur soffrendo contro la squadra laziale della Viterbese Castrense, battuta solamente 1-0 con un rigore dell’argentino German Denis al minuto 86, è sempre più saldamente in testa nel girone C, con nove punti di vantaggio sul Monopoli seconda e dieci su Bari, Ternana e Potenza terze e domenica prossima il girone di andata terminerà con la gara sul campo della Sicula Leonzio, inchiodata al penultimo posto con appena 11 punti e che otto giorni fa ha perso in casa contro la Vibonese con un clamoroso 7-2.

Per gli amaranto i numeri sono da record, basti pensare che in diciotto gare si sono registrate quattordici vittorie e quatto pareggi senza nessuna sconfitta e dopo la sconfitta di sabato sera della Juventus su campo della Lazio per 3-1, i calabresi sono l’unica squadra italiana professionistica imbattuta. Allo stadio Granillo davanti ad un pubblico tornato ad entusiasmarsi come ai bei tempi c’è stato il filotto con nove successi in altrettanti match, questo lo score casalingo:

1 settembre: Reggina-Cavese 5-1

8 settembre: Reggina-Bisceglie 3-0

22 settembre: Reggina-Vibonese 2-0

29 settembre: Reggina-Catania 1-0

12 ottobre: Reggina-Catanzaro 1-0

23 ottobre: Reggina-AZ Picerno 4-1

10 novembre: Reggina-Casertana 2-0

23 novembre: Reggina-Rende 4-1

8 dicembre: Reggina-Viterbese Castrense 1-0

Dunque sono 23 i gol realizzati e solamente tre quelli subiti in questa striscia casalinga incredibile e se si vanno a vedere nel totale, la Reggina ha il miglior attacco della categoria con 40 reti (il Monza è al secondo posto con 35) e stesso discorso per la difesa che ha subito solamente nove reti (le stesse di Monza e Vicenza).

Sottolineando ovviamente che l’obiettivo principale del club del presidente Luca Gallo è la promozione nella serie cadetta che manca in riva allo Stretto dalla stagione 2013-14, avanti di questo passo si potrà battere il record di punti per quanto riguarda la terza serie che appartiene al Foggia alla guida di Giovanni Stroppa che nel campionato 2016-17 totalizzò la bellezza di 80 punti. L’attuale media dei calabresi è di 2.55 a partita e la proiezione finale sarebbe addirittura di 97 punti.

Insomma ci sono tutte le condizioni per finire la stagione con la tanto agognata Serie B e dopo sei stagioni il pubblico del Granillo si meriterebbe per la grande passione con cui segue la squadra tutte le domeniche.