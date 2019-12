Teramo-Reggina: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 1 dicembre

01

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Gaetano Bonolis, scenderanno in campo Teramo-Reggina per sfidarsi nel match valido per la 17.a giornata del campionato di Serie C girone C.

Teramo-Reggina, presentazione del match

E’ una Reggina che si presenta in Abruzzo forte del primo posto in classifica con 40 punti e a + 7 sulla coppia Ternana-Potenza, inoltre la formazione di Domenico Toscano è delle 60 squadre l’unica imbattuta della Serie C (Monza e Reggiana hanno subito un solo ko), con un ruolino di marcia di dodici vittorie e quattro pareggi ma con una striscia aperta di otto successi consecutivi, l’unica sconfitta si è registrata nei sedicesimi di Coppa Italia di categoria contro il Potenza per 3-2. Dunque amaranto che dopo il pareggio per 1-1 sul campo della Paganese lo scorso 6 ottobre hanno saputo solo vincere confermando i pronostici estivi che la vedevano come una delle protagoniste per la promozione in Serie B, campionato che manca nella città calabrese dalla stagione 2013-14 e per una piazza come quella amaranto la terza serie comincia ad essere stretta.

La formazione biancorossa guidata da Bruno Tedino, dopo la salvezza sofferta dell’anno scorso quando si trovava nel girone B, sta disputando un’ottima stagione testimoniato dal settimo posto con 23 punti conquistati che varrebbero la qualificazione ai playoff, obiettivo che per gli abruzzesi sarebbe ottimo visto il budget non molto elevato a disposizione. Il realtà nel mese di novembre dopo la vittoria sul campo della Viterbese Castrense per 1-0, si è registrato un piccolo calo con la battuta d’arresto inaspettata sul campo della neopromossa AZ Picerno per 3-1, i pareggi 1-1 contro Ternana e Bari (anche se vista la forza delle avversarie sono stati risultati positivi) e infine la sconfitta in Coppa Italia contro il Siena al Franchi per 3-1 che ha posto fine alla corsa nella manifestazione nazionale.

Oggi contro la corazzata Reggina non ci sarà nulla da perdere ma ricordiamo che davanti al proprio pubblico in otto gare il Teramo ha ottenuto cinque vittorie e tre pareggi. L’ultima sconfitta casalinga risale allo scorso 17 marzo per 2-1 contro la Virtus Verona.

I precedenti (tutte in terza serie) tra le due squadre al Gaetano Bonolis sono cinque con i padroni di casa in vantaggio per tre vittorie a due, l’ultima gara si è giocata nel lontano 8 maggio 1988 con vittoria dei calabresi per 2-0 (reti di Onorato ed Armenise).

L’arbitro del match sarà Fabio Natilla della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Domenico Fontemurato di Roma e Gabriele Bertelli di Busto Arsizio.

Teramo-Reggina, probabili formazioni

TERAMO (4-3-2-1): Tomei; Cancellotti, Iotti, Piacentini, Tentardini; Costa Ferreira, Arrigoni, Ilari; Mungo, Martignago; Magnaghi.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, De Rose, Bianchi, Rolando; Rivas; Reginaldo, Corazza.

Teramo-Reggina, diretta tv e streaming

Il match della 17.a giornata del campionato di Serie C girone C tra Teramo-Reggina sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca sarà a cura di Stefano Dascoli.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.