Catania-Avellino: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 22 gennaio

Oggi alle ore 15 allo stadio Angelo Massimino di disputerà Catania-Avellino, match valevole per la 20.a giornata del campionato di Serie C girone C che non lo scorso 22 dicembre non fu giocata come tutte le altre sfide per protestare contro l’attuale incertezza sul tema della defiscalizzazione per i club.

Catania-Avellino, presentazione del match

Quello odierno sarà una sfida dal sapore anni ’80 quando entrambe le squadre giocavano in Serie A (stagione 1984-85) e soprattutto Serie B con grande regolarità, mentre ora sono relegate nella terza serie e dove rischiano seriamente di restarci anche per il prossimo anno, ma mentre per gli irpini ci può stare visto che sono una neopromossa, per i siciliani si prospetta un’altra annata caratterizzata dal vorrei ma non posso.

Per la formazione di Cristiano Lucarelli la classifica registra un ottavo posto con 30 punti frutto di otto vittorie, sei pareggi e sette sconfitte con un ruolino esterno da zona retrocessione, di positivo c’è la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia dove i rossazzurri incontreranno la Ternana (andata 29 gennaio, ritorno 13 febbraio) e con un’eventuale vittorie nella manifestazione nazionale i siciliani entrerebbero nei playoff senza giocare i turni preliminari, a questo punto obiettivo principale. Nelle ultime quattro giornate di campionato c’è sta la sconfitta sul campo della Paganese per 3-1 e poi tre pareggi consecutivi in trasferta contro Teramo e Virtus Francavilla, e in casa contro il Potenza.

L’Avellino dell’istrionico Ezio Capuano domenica è uscito sconfitto dal campo del Teramo per 1-0 che ha interrotto una striscia positiva che durava da quattro match con tre vittorie contro Viterbese e Monopoli (in trasferta) e Sicula Leonzio (in casa) più il pareggio interno contro la Vibonese. La classifica dice dodicesimo posto con 27 punti (otto vittorie, tre ko e dieci pareggi) che per ora tengono a distanza di sicurezza i lupi irpini con sette punti di vantaggio sulla zona playout, anche se il sogno sarebbe raggiungere i playoff visto che attualmente è solo un punto da recuperare sulla decima.

Sono quindici i precedenti in terra siciliana con i padroni di casa in netto vantaggio con dodici vittorie a fronte di due pareggi e un successo ospite nel lontano 1948 per 1-0. L’ultimo match al Massimino risale alla stagione 2014-15 con vittoria etnea per 1-0. Le reti complessive sono state trenta (24-6 il parziale per i rossazzurri).

L’arbitro del match sarà Daniele Paterna della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Giulio Basile di Chieti e Giuseppe Di Giacinto di Teramo.

Catania-Avellino, probabili formazioni

Catania (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Silvestri, Esposito, Pinto; Rizzo, Dall’Oglio; Barisic, Di Molfetta, Biondi; Curiale.

Avellino (3-5-2): Tonti; Illanes, Morero, Bertolo; Celjak, Laezza, Di Paolantonio, Evangelista, Parisi; Micovschi, Alfageme.

Catania-Avellino, diretta tv e streaming

Il match della 20.a giornata del campionato di Serie C girone C tra Catania-Avellino sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.