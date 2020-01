Foggia-Nocerina: streaming e diretta tv, dove vedere Serie D oggi 19 gennaio

Oggi alle ore 14.30 allo stadio Pino Zaccheria si disputerà Foggia-Nocerina, match valevole per la 20.a giornata del campionato di Serie D girone H.

Foggia-Nocerina, presentazione del match

Sarà un incontro molto importante in relazione agli obiettivi delle due squadre con i padroni di casa di mister Ninni Corda che stanno lottando per il primo posto che vorrebbe dire promozione diretta in Serie C e che in questo momento dista solamente due punti (Bitonto 41, Foggia 39), mentre gli ospiti guidati dal tecnico Marcello Esposito si trovano in piena zona playout al quint’ultimo posto insieme a Grumentum e Gladiator a 21 punti.

In queste prime due partite del nuovo anno i satanelli hanno ottenuto due pareggi: il primo in casa contro il Fasano per 2-2, il secondo è lo 0-0 sul campo del fanalino di coda Agropoli che giustamente ha fatto storcere la bocca ai tifosi vista la grande differenza che c’era in campo tra le due squadre e che non ha permesso ai pugliesi di raggiungere in testa il Bitonto anch’esso fermato sul pareggio.

Nella gara di andata disputatasi lo scorso 15 settembre allo stadio San Francesco d’Assisi di Nocera Inferiore, il Foggia ha avuto la meglio per 2-0 grazie alle reti di Gentile su calcio di rigore al 27′ e Tortori all’81’.Sono dodici i precedenti giocati in terra pugliese e che vedono i padroni di casa in vantaggio per sei vittorie contro una sola degli ospiti e cinque pareggio; venti i gol complessivi segnati (15-5 il parziale per il Foggia). L’unica vittoria dei campani risale all’ultima gara giocata allo Zaccheria (stagione 2010-11, 0-1 il finale).

L’arbitro dell’incontro sarà Marco Sicurello della sezione di Seregno (Monza e Brianza) coadiuvato dagli assistenti Vittorio Consonni (Bergamo) di Treviglio e Francesco Rinaldi di Policoro (Matera).

Foggia-Nocerina, probabili formazioni

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Viscomi, Di Jenno; Campagna, Staiano, Cittadino, Gerbaudo, Kourfalidis; El Ouazni, Tortori.

NOCERINA (3-5-2): Scolavino; D’Anna, Campanella, Granata; De Siena, Carrotta, Monaco, Martinelli, Corcione; Liurni, Cristaldi.

Foggia-Nocerina, diretta tv e streaming

Il match della 20.a giornata del campionato di Serie D girone H tra Foggia-Nocerina sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato dei satanelli. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. La telecronaca sarà a cura di Antonio Di Donna.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro; altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni; qualora si volessero aggiungere all’abbonamento anche le partite del Foggia (o del Palermo) in casa e trasferta, il mensile costerebbe 5.99 euro e l’annuale 54.99 euro.