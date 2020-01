Reggina-Bari: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 26 gennaio

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Granillo andrà in scena il match tra Reggina-Bari, match valevole per la 23.a giornata del campionato di Serie C girone C. Match molto atteso nel capoluogo calabrese e dove verrà abbattuto il record di presenze stagionali (15.800 contro il Catanzaro) con probabili ventimila presenze sugli spalti.

Reggina-Bari, presentazione del match

La capolista Reggina che sembrava avviata verso una promozione diretta tranquilla, in queste prime tre partite del 2020 ha rimesso parzialmente tutto in gioco con due sconfitte incredibili: la prima sul campo della Cavese per 3-0 (primo ko stagionale) e la seconda la scorsa domenica in casa contro la Virtus Francavilla, alla vigilia impensabile visto il fattore campo e soprattutto il divario tecnico tra le due squadre. Tra l’altro la squadra di mister Domenico Toscano l’unica partita che è riuscita a vincere è stata la trasferta di Bisceglie per 2-1 ma con reti solamente nel finale Loiacono (87′) e Denis su rigore (97′). Dunque un inizio anno non dei migliori per i calabresi ma che non deve assolutamente intaccare quanto di buono fatto fino a dicembre e i 52 punti conquistati lo dimostrano ampiamente.

L’avversario odierno, il Bari del tecnico Vincenzo Vivarini, insegue al secondo posto con 46 punti insieme alla Ternana e oggi sarà un’occasione di confermare il periodo positivo che sta vivendo frutto di cinque vittorie e un pareggio negli ultimi sei incontri che hanno permesso ai pugliesi di scalare posizioni e avvicinarsi alla testa della classifica. L’ultima sconfitta registrata dai biancorossi è stata quella dello scorso 22 settembre quando c’è stato il 2-1 sul campo della Virtus Francavilla, in questi quattro mesi un ottimo percorso svolto proprio in coincidenza dell’ingaggio dell’allenatore che ha abruzzese che ha il 24 settembre ha preso il posto dell’esonerato Giovanni Cornacchini.

Nel match d’andata giocato al San Nicola il 16 settembre, il risultato è stato di 1-1 con rete iniziale dei calabresi con Corazza al 7′ e pareggio al 63′ dei pugliesi con Sabbione; i precedenti disputati in riva allo Stretto sono 19 con i padroni di casa in vantaggio per 9-3 con sette pareggi.

L’arbitro della sfida sarà Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido (Roma), coadiuvato dagli assistenti Marco Trinchieri di Milano e Domenico Fontemurato, di Roma 2.

Reggina-Bari, probabili formazioni

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Nielsen, Sounas, Liotti; Bellomo; Denis, Corazza.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Corsinelli, Sabbione, Perrotta, Costa; Scavone, Schiavone, Maita; Laribi; Antenucci, Simeri.

Reggina-Bari, diretta tv e streaming

Il match della 22.a giornata del campionato di Serie C girone C tra Bisceglie-Reggina sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca sarà a cura di Roberto Sabatino.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.