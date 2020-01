Vicenza-Modena: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 22 gennaio

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Menti, si giocherà il match tra Vicenza-Modena, valevole per la 20.a giornata del campionato di Serie C girone B che non lo scorso 22 dicembre non fu giocata come tutte le altre sfide per protestare contro l’attuale incertezza sul tema della defiscalizzazione per i club.

Vicenza-Modena, presentazione del match

I padroni di casa di mister Domenico Carlo stanno disputando una grande stagione che è testimoniato da un primo posto meritatissimo con 49 punti (15 vittorie, 4 pareggio e solo 2 sconfitte); la svolta c’è stata quando lo scorso 3 novembre il Padova espugnò il Menti per 1-0, ma da quel giorno si sono registrati sette successi e un pareggio sul campo della Fermana dopo la sosta natalizia che ha portato i biancorossi in vetta con cinque punti di vantaggio sulla Reggiana seconda e addirittura tredici sul Padova che ad inizio stagione era considerata la favorita numero uno del girone B. Domenica scorsa importante vittoria casalinga sul Carpi per per 1-0 che ha consentito di staccare gli emiliani ora terzi a -7; il punto di forza della formazione veneta è la difesa dove con le sole nove reti incassate, è la migliore di tutta la Serie C.

Il neopromosso Modena del tecnico Michele Mignani dopo un inizio difficoltoso preventivabile alla vigilia, si trova al settimo posto con 33 punti (nove vittorie, sei pareggi e altrettanti ko), ma nelle ultime cinque gare il ruolino è di quattro successi e un pareggio a reti bianche nel derby emiliano contro il Piacenza nonostante tutto il secondo tempo giocato in dieci uomini per l’espulsione del centrocampista Davì; dunque una bella serie confermato anche domenica scorsa con il successo per 1-0 sul campo del Padova che ha permesso ai canarini di issarsi in piena zona playoff, che all’inizio del campionato non era affatto scontato. Anche qui la difesa è un punto fermo con il portiere Gagno che non subisce reti da ben 367 minuti (ultimo gol subito al 38′ da Gianola nel match vinto contro la Vis Pesaro per 3-1).

Nella gara d’andata disputata al Braglia lo scorso 25 agosto ci fu un pareggio a reti bianche, mentre i precedenti totali tra le due squadre son 85 con la squadra biancorossa in vantaggio per 35 vittorie contro 29 dei gialloblu e 21 pareggi.

L’arbitro della gara sarà Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Dario Gregorio e Giovanni Mittica entrambi di Bari.

Vicenza-Modena, probabili formazioni

L.R. Vicenza (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Liviero; Zarpellon, Pontisso, Cinelli, Vandeputte; Arma, Guerra.

Modena (4-3-1-2): Gagno; Mattioli, Zaro, Ingegneri, Varutti; De Grazia, Rabiu, Pezzella; Tulissi; Ferrario, Spagnoli.

Vicenza-Modena, diretta tv e streaming

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.