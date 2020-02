Avellino-Paganese: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 26 febbraio

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Partenio-Adriano Lombardi si disputerà il match tra Avellino-Paganese, valevole per la 28.a giornata di andata del campionato di Serie C girone C.

Avellino-Paganese, presentazione del match

Quello odierno sarà un derby campano che vede entrambe le formazioni al 13° posto con 34 punti ma ad un solo punto dalla zona playoff con tante squadre in pochi punti, anche se bisognerà prestare attenzione perchè la zona playout dista è solamente cinque punti sotto (Az Picerno 29 punti).

Gli irpini padroni di casa non stanno attraversando un grande periodo di forma anche se domenica scorsa c’è stata la vittoria sul campo del Rende per 1-0, prima in assoluto da quando è cominciato il 2020 che ha visto fin qui la formazione di mister Ezio Capuano ottenere solamente cinque pareggi e due sconfitte. I tre punti mancavano addirittura dal 15 dicembre (2-0 a Monopoli), mentre al Partenio il successo manca dalla domenica precedente quando ci fu il 3-1 sulla Sicula Leonzio. I lupi davanti al loro pubblico avranno l’obbligo di vincere anche per vendicare, sportivamente parlando, il ko del match d’andata perso per 3-1 che sancì l’esonero del tecnico Giovanni Ignoffo.

Anche la Paganese del tecnico Alessandra Erra non vive un buon momento, basti pensare che nelle ultime sette giornate è arrivata solamente la vittoria casalinga per 3-1 contro il fanalino di coda Rieti, ma la cosa preoccupante che in questo lasso di tempo sono le uniche reti realizzate (doppietta di Diop e Gaeta), perchè nelle restante sei si sono registrate quattro pareggi a reti bianche e le sconfitte esterne contro Virtus Francavilla e Reggina (nell’ultimo turno) rispettivamente per 2-0 e 3-0; dunque problema offensivo non di poco conto considerato che nelle prime 21 giornate le marcature realizzate erano state 31.

Le due formazioni oltre al match d’andata si sono incontrate anche lo scorso 13 agosto sempre a Pagani per il match di Coppa Italia di categoria terminato per 2-2.

L’arbitro del match sarà Paolo Bitonti della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti di linea Gaetano Massara di Reggio Calabria e Roberto Terenzio di Cosenza.

Avellino-Paganese, diretta tv e streaming

Il match della 28.a giornata del campionato di Serie C girone C tra Avellino-Paganese sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.