Catania-Reggina: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 16 febbraio

Oggi 15 febbraio alle ore 15 allo stadio Angelo Massimino è in programma il match tra Catania-Reggina, valevole per la 26.a giornata del campionato di Serie C girone C.

Catania-Reggina, presentazione del match

Quella tra rossazzurri e amaranto, due piazze storiche e importante del calcio meridionale, non è mai una gara come le altre pensando soprattutto a un pò di anni fa quando le due squadre si davano battaglia nella massima serie.

Ora sono parecchi anni che la Serie A manca da ambo le parti e probabilmente ci vorrà ancora parecchio tempo prima di poterla riconquistare soprattutto da parte degli etnei che non se la stanno passando molto bene si dal punto di vista societario sia in campo. Parlando solo di calcio giocato, la squadra siciliana di mister Cristiano Lucarelli, che giovedì è stata eliminata in semifinale di Coppa Italia di categoria dalla Ternana, in classifica all’ottavo posto con 36 punti in una stagione condizionata da tanta discontinuità di risultati; prendendo da parte solamente le ultime due giornate di campionato si registra la sconfitta casalinga contro il Monopoli per 0-2 e la vittoria sul campo della Cavese per 1-0 con rete di Mazzarani su calcio di rigore.

Discorso diverso per la Reggina del tecnico Domenico Toscana che la scorsa estate ha fatto un ottimo mercato estivo per cercare la promozione in Serie B che manca in Riva allo Stretto dalla stagione 2013-14 e fin qui i risultati stanno dando ragione al club calabrese che è in testa alla classifica con 59 punti a + 8 sul Bari secondo che sembra ormai l’unica formazione che può ancora provare ad infastidire gli amaranto per la corsa al primo posto.

Lunedì scorso c’è stata al Granillo una vittoria fondamentale per 1-0 sulla Ternana grazie alla rete decisiva di Liotti che ha mandato gli umbri a -11 e che ha fatto il paio con il successo esterno di una settimana prima sempre per 1-0 (Denis su rigore) sul campo della Vibonese.

Sotto l’Etna sono 30 i precedenti tra le due squadre con i padroni di casa in netto vantaggio per 15-4 e 11 pareggi, nella stagione scorsa questo match si giocò due volte: la prima il 24 novembre 2018 con vittoria rossazzurra per 1-0 con rete al minuto 88 di Marotta, e la seconda lo scorso 15 maggio nel secondo turno di playoff con altra vittoria catanese per 4-1 che sancì l’eliminazione degli amaranto. Sono 83 le reti complessive realizzate di cui 50 dal Catania e 33 dalla Reggina.

L’arbitro dell’incontro sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, coadiuvato da Gabriele Nuzzi di Valdarno (Vicenza) e Dario Garzelli di Livorno.

Catania-Reggina, probabili formazioni

Catania-Reggina, diretta tv e streaming

Il match della 26.a giornata del campionato di Serie C girone C tra Catania-Reggina sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato.La telecronaca sarà a cura di Stefano Auteri.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.