Catanzaro – Casertana , le aquile non vogliono più fermarsi : le probabili formazioni

Allo stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro domani pomeriggio alle 15:00 è in programma il match tra Catanzaro e Casertana,match valido per la ventiseiesima giornata del girone C della Serie C, la settima del girone di ritorno.

Si tratta di uno scontro tra due squadre che vivono di due momenti diametralmente opposti: le aquile dopo il ritorno di mister Auteri (per il tecnico di Floridia centesima partita sulla panchina delle aquile) hanno collezionato tre vittorie in tre partite e vogliono centrare la quarta consecutiva per continuare la risalita in classifica e hanno trovato grande smalto e grande entusiasmo grazie agli arrivi di Bleve,Atanasov,Corapi,Carlini,Iuliano,Tulli e Di Piazza. Le aquile nelle ultime diciassette gare interne compresa la Coppa Italia, hanno racimolato dodici vittorie, un pareggio e quattro sconfitte , in classifica le aquile si trovano al sesto posto con 41 punti frutto di dodici vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte. Mister Auteri mette in guardia i suoi calciatori: ” La Casertana è un avversario molto consistente, non penso che gli avversari siano abbordabili. Dobbiamo guadagnare questi tre punti,la consapevolezza deve essere dimostrata sul campo e non dobbiamo pensare alla classifica”

Dal canto suo la Casertana(tredicesima con 30 punti ), reduce da quattro pareggi di fila ,a Catanzaro avrà tante defezioni ma il tecnico dei campani Ginestra non si abbatte: ” Bisogna uscire da questi problemi,giocheremo a Catanzaro senza paura a viso aperto ma faremo capire ai nostri avversari di essere vivi”

Il match di andata si concluse 2-1 a favore dei campani grazie alle reti per i campani di Castaldo e Starita e per i giallorossi la rete di Casoli



Qui Catanzaro – Mister Auteri confermerà per diec undicesimi la squadra che ha espugnato Rieti per 4-1 ad eccezione di Riggio al posto dello squalificato Martinelli e del rientro in difesa di Celiento. Out gli infortunati Di Gennaro , Pinna e Kanoute

Qui Casertana – Mister Ginestra dovrà fare a meno degli infortunati Zvikovic e Cavallini e dei squalifcati Petta, Zito e D’Angelo che saranno rimpiazzati da Adamo,Laaribi e Caldore

Le probabili formazioni

Catanzaro (3-4-3): Bleve, Celiento, Atanasov, Riggio; Casoli,Corapi, De Risio,Contessa; Carlini, Tulli, Di Piazza. A disp: Mittica,Quaranta,Nicoletti,Statella, Urso ,Iuliano,Bayeye, Novello,Giannone,Di Livio,Bianchimano. All. Gaetano Auteri

Casertana (3-5-2): Cerofolini,Rainone,Silva, Caldore;Longo,Laaribi,Santoro,Tascone,Adamo;Starita,Castaldo. A disp: Crispino,Ciriello,Matese, Lezzi,Varesanovic,Clemente,Origlia,Ciardulli,Paparusso,Corado All: Ciro Ginestra

L’arbitro dell’incontro sarà il signor Ricci di Firenze coadiuvato dagli assistenti Marco della Croce di Rimini e Tiziana Trasciatti di Foligno