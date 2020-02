Monopoli-Bari: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 9 febbraio

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Vito Simone Veneziani, si giocherà il match tra Monopoli-Bari, valevole per la 25.a giornata del campionato di Serie C girone C.

Monopoli-Bari, presentazione del match

Derby barese d’alta classifica quello odierno, dove i padroni di casa si trovano al quarto posto con 47 punti, mentre gli ospiti al secondo con 50 a sei punti di distanza dalla capolista Reggina.

Le due squadre stanno in un ottimo momento di forma: basti pensare che la formazione di mister Giuseppe Scienza nelle ultime quattro gare hanno ottenuto tre vittorie in trasferta e il pareggio interno contro l’ostica Ternana, attualmente terza; la squadra del tecnico Vincenzo Vivarini ha fatto lo stesso percorso ma con tre vittorie casalinghe e il pareggio molto importante sul campo della Reggina ricordando che fino a questo momento sono state solamente due le sconfitte in campionato, al contrario del Monopoli che ne hanno perso ben sette ma avendone pareggiate solo due e dunque con le quindici vittorie ottenute la differenza in classifica alla fine è minima.

Derby tutto da seguire, considerato che domani sera si gioca il posticipo tra Bari-Ternana e quindi una vittoria oggi pomeriggio varrebbe doppio; peccato per capienza limitata dell’impianto sportivo della cittadina barese che non permetterà a tutti gli appassionati di seguire questo match, ma sicuramente in campo lo spettacolo e le emozioni non mancheranno. Intanto i tifosi dei galletti hanno polverizzato i 700 tagliandi disponibili per il settore ospiti e chi non potrà assistere all’evento potrà beneficiare della diretta in chiaro che dopo andremo a vedere.

Nel match d’andata giocato allo stadio San Nicola (25 settembre) il risultato finale è stato di 1-1 deciso da due penalty: il primo dei biancorossi realizzato da Antenucci al 35′, il secondo dei biancoverdi segnato dal brasiliano Siqueira a sesto minuto di recupero del primo tempo.

L’arbitro della gara sarà Mario Vigile di Cosenza, coadiuvato dagli assistenti di linea Roberto Terenzio di Cosenza e Gaetano Massara di Reggio Calabria.

Monopoli-Bari, probabili formazioni

Monopoli (3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Maestrelli; Tazzer, Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma; Jefferson, Fella.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Perrotta, Corsinelli; Maita, Bianco, Scavone; Laribi; Simeri, Antenucci.

Monopoli-Bari, diretta tv e streaming

Il match della 25.a giornata del campionato di Serie C girone C tra Monopoli-Bari sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca sarà a cura di Davide Lattanzi.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

La novità per questa giornata è che il derby pugliese sarà trasmesso anche in chiaro su canale Telenorba, (ch. numero 10 del digitale terrestre), per la squadra di Vivarini sarà il terzo passaggio su questa emittente dopo le trasferte campane contro la Avellino (pareggio per 2-2) e Casertana (vittoria per 3-0).