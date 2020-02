Reggina-Ternana: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 10 febbraio

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Granillo è in programma il posticipo tra Reggina-Ternana, valevole per la 25.a giornata del campionato di Serie C girone C.

Reggina-Ternana, presentazione del match

Match d’alta quota quello odierno tra amaranto e rossoverdi dove i padroni di casa sono al primo posto con 56 punti, mentre gli ospiti al terzo con 48 con il Bari al secondo con 50.

La squadra di mister Domenico Tedesco dopo un inizio di stagione incredibile, in questo inizio di 2020 ha mostrato qualche difficoltà fisiologica perdendo due gare che sulla carta erano abbordabili: la prima sul campo della Cavese per 3-0 e la seconda in casa contro la Virtus Francavilla per 2-1, in realtà anche le due vittorie esterne sono state piuttosto sofferte dove sono serviti due calci di rigore di German Denis per ottenere i tre punti contro Bisceglie (addirittura al 97′) e Vibonese (34′), mentre contro il Bari nel match importantissimo per la promozione c’è stato il pareggio interno per 1-1.

La Ternana, tra l’altro impegnata nella semifinale di Coppa Italia di Serie C dove giovedì prossimo dovrà difendere sul campo del Catania il prezioso successo casalinga dell’andata per 2-0, dopo le tre vittorie consecutive contro Potenza, Rende e Rieti con cui aveva aperto ottimamente il 2020, nelle ultime due gare ha pareggiato a reti bianche a Monopoli e in casa contro il Sicula Leonzio, perdendo soprattutto contro i siciliani un’ottima opportunità di rimanere in scia dei calabresi; ora per il primo posto non si potrà più sbagliare già da questa sera anche se il tecnico Fabio Gallo dovrà a fare a meno degli infortunati Marcone, Diakitè e Damian e agli squalificati Suagher e Torromino, dunque una situazione in piena emergenza visto anche l’avversario da affrontare.

Nel match d’andata giocato a Terni lo scorso 25 settembre il risultato finale è stato di 1-1 con reti nella ripresa di Bresciani per gli amaranto e di Salzano per i neroverdi che sono in vantaggio per quattro vittorie a tre negli scontri diretti giocati al Granillo con otto pareggi. L’ultima volta che le due squadre si sono incontrate è stata nella stagione di Serie B 2013-14 con successo delle Fere per 2-1.

L’arbitro della gara sarà Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, che sarà coadiuvato da Daisuke Emanuele Yoshikawa e Giorgio Rinaldi, entrambi di Roma. Con il fischietto toscano i padroni di casa hanno un bilancio di due vittorie e un ko, mentre gli ospiti una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Reggina-Ternana, probabili formazioni

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Blondett, Bianchi, De Rose, Liotti; Bellomo; Corazza, Denis.

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Nesta, Russo, Celli, Mammarella; Verna, Damian, Defendi; Furlan, Marilungo; Vantaggiato.

Reggina-Ternana, diretta tv e streaming

Il match della 25.a giornata del campionato di Serie C girone C tra Reggina-Ternana sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca sarà a cura di Andrea Ripepi.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.