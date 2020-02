Bari-Avellino: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 1 marzo

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio San Nicola si disputerà il match tra Bari-Avellino, valevole per la 29.a giornata di andata del campionato di Serie C girone C.

Bari-Avellino, presentazione del match

I padroni di casa di mister Luciano Vivarini sebbene siano imbattuti dallo scorso 22 settembre si trovano a dieci punti dalla capolista Reggina dopo essersi trovati a -6 ma gli ultimi due pareggi esterni contro Cavese (1-1) e Ternana (2-2) e le contemporanee vittorie dei calabresi hanno riallungato le distanze (66-56)

I biancorossi a dieci partite dalla fine della regular season dovranno cercare di fare bottino pieno in tutti i match per cercare di rimanere aggrappati al primo posto che vorrebbe dire promozione diretta anche se le possibilità sono ridotto, l’importante ora per i galletti è difendere il secondo posto minacciato però dal Monopoli che con 54 punti segue solamente a due lunghezze; arrivare secondi vorrebbe dire cominciare i playoff dai quarti di finale saltando i turni preliminari.

Gli irpini del tecnico Ezio Capuano dopo i quattro pareggi consecutivi, negli ultimi due turni hanno ottenuto due successi importantissimi (entrambi per 1-0) contro Rende in trasferta e Paganese in casa che hanno riassestato una classifica che si stava facendo pericolosa in chiave playout. La formazione biancoverde si trova ora al 12° posto insieme alla Virtus Francavilla con 37 punti ma con un solo punto di distacco dalla zona playoff e con otto punti di vantaggio sulla quint’ultima (AZ Picerno 29 punti) che almeno ora rende la situazione abbastanza tranquilla.

Ricordiamo che l’ultima sconfitta risale allo scorso 22 gennaio quando c’è stata la sconfitta sul campo del Catania per 3-1.

In questa stagione le due formazioni si sono incontrate per due volte e sempre al Partenio-Adriano Lombardi: la prima il 18 agosto in Coppa Italia (turno preliminare) con vittoria dell’Avellino per 1-0 decisiva per il passaggio del turno e la seconda in campionato il 20 ottobre terminata per 2-2

I precedenti al San Nicola sono 17 e che vedono i biancorossi in vantaggio per 12 successi contro i tre dei biancoverdi con due pareggi; ultimo match giocato in terra pugliese è stato quello disputato domenica 8 ottobre 2017 e vinto dal Bari per 2-1 (Serie B).

L’arbitro della gara sarà Cristian Cudini della sezione di Fermo, coadiuvato dagli assistenti di linea Antonio Severino di Campobasso e Paolo Cubicciotti di Nichelino (Torino).

Bari-Avellino, probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Frattali, Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa; Scavone, Schiavone, Maita; Laribi; Antenucci, Simeri.

AVELLINO (4-3-3): Dini; Illanes, Morero, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Albadoro, Ferretti.

Bari-Avellino, diretta tv e streaming

Il match della 29.a giornata del campionato di Serie C girone C tra Bari-Avellino (calcio d’inizio ore 17.30) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Per la visione della gara ci sarà una novità perchè oltre alla piattaforma Eleven Sport, il match si potrà vedere su LIVE NOW, una nuova piattaforma che trasmette eventi soltanto in pay per view e dunque senza abbonamento. Basterà registrarsi al sito www.live-now.com e selezionare l’evento da acquistare.

Bari-Avellino è disponibile a 2,99 euro.