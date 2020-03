Bisceglie-Catania: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 8 marzo

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Gustavo Ventura si disputerà il match tra Bisceglie-Catania, valevole per la 30.a giornata del campionato di Serie C girone C. Ricordiamo che l’incontro si disputerà a porte chiuse per il decreto emanato dal Premier Giuseppe Conte in virtù dell’emergenza Coronavirus che sta attanagliando il nostro paese ma non solo.

Bisceglie-Catania, presentazione del match

Sarà una partita molto importante soprattutto per i padroni di casa del tecnico Gianfranco Mancini impelagati in zona retrocessione al terz’ultimo posto con solo 20 punti e ormai quasi sicuramente destinati a giocare i playout a fine campionato visto che l’ultimo posto utile per la permanenza della categoria dista ben 15 punti (Casertana 35), non dovrebbero esserci particolari problemi per evitare direttamente la retrocessione in Serie D, visto che il Rieti attualmente fanalino di coda con 12 punti ha grandi problemi societari e a questo punto sembra spacciato. Nell’ultimo turno i nerazzurri stellati hanno avuto un ottimo sussulto pareggiando 2-2 sul campo della Ternana con doppietta di Montero (la seconda rete al 95′) mentre l’ultima vittoria risale allo scorso 22 gennaio quando ci l’1-0 in casa contro il Rende grazie alla rete sempre di Montero al 58′.

La formazione siciliana del mister Cristiano Lucarelli sta vivendo una stagione travagliata e di molto alti e bassi anche se nell’ultimo periodo le cose sembrano essere migliorate; attualmente i rossazzurri si trovano al sesto posto con 44 punti in piena zona playoff e con sei gare senza sconfitte dove si sono registrate tre vittorie e altrettanti pareggi che hanno migliorato un classifica che si era fatta anonima.

In questa striscia positiva sono stati solamente due le reti subite peraltro ininfluenti nei successi per 2-1 contro AZ Picerno e Vibonese, ora bisognerà vedere in questa doppia trasferta pugliese (oggi e domenica prossima al San Nicola di Bari) che se è stato solamente un fuoco di paglia e ci possono essere possibilità di finire in crescendo la stagione regolare in vista dei playoff.

Nella gara d’andata giocata lo scorso 23 ottobre in Sicilia, c’è stato il pareggio per 1-1 con rete dei padroni di casa al 44′ di Calapai e pareggio al 91′ degli ospiti con Ebagua; i precedenti giocati al Gustavo Ventura sono cinque con il Bisceglie avanti per due vittorie contro una del Catania e due pareggi; nove i gol realizzati complessivamente (5-4 il parziale a favore dei pugliesi).

L’arbitro del match sarà Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino (Avellino), coadiuvato dagli assistenti di linea Rosario Caso di Nocera Inferiore (Salerno) e Fabio Mattia Festa di Avellino.

Bisceglie-Catania, probabili formazioni

BISCEGLIE (3-4-1-2): Casadei; Karkalis, Diallo, Joao Silva; Rafetraniaina, Armeno, Ungaro, Mastrippolito; Ferrante; Gatto, Montero.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Vicente; Capanni, Curcio, Di Molfetta; Beleck.

Bisceglie-Catania, diretta tv e streaming

Il match della 30.a giornata del campionato di Serie C girone C tra Bisceglie-Catania (calcio d’inizio ore 15) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. La telecronaca sarà affidata a Vincenzo Murgolo.

La novità è quella che fino a quando si giocheranno a porte chiuse la visione di tutti gli incontri di Serie C saranno in chiaro per permettere a tutti di usufruire la visione in questo periodo molto difficile.

Per dovere di cronaca (visto che la visione della partita è gratuita) va detto anche che nelle ultime settimane alcune gare del campionato di Serie C oltre alla piattaforma Eleven Sport, sono visibili su LIVE NOW, una nuova piattaforma che trasmette eventi soltanto in pay per view e dunque senza abbonamento. Basterà registrarsi al sito www.live-now.com e selezionare l’evento da acquistare: Bisceglie-Catania è disponibile a 2,99 euro.