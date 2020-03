Partite rinviate Serie C: ecco le date dei recuperi dei gironi A e B

La Lega Pro ha ufficializzato le date delle giornate non disputate dei gironi A e B della Serie C che non si sono potute giocare negli ultimi weekend per il Coronavirus e ovviamente anche la terza serie del calcio italiano si è dovuto adeguare alle decisioni del Governo e alle indicazioni della FIGC e dunque fino al 3 aprile (salvo nuove disposizioni) tutte le gare si giocheranno a porte chiuse, compreso il girone meridionale.

Queste le date delle tre giornate non disputate: l’ottavo turno in programma mercoledì 11 marzo, il nono turno mercoledì 18 marzo e infine il decimo, mercoledì 1 aprile; per quanto riguarda invece la finale di Coppa Italia di Serie C tra Juventus U23-Ternana, la finale d’andata in Piemonte sarà in programma mercoledì 8 aprile, mentre il ritorno in Umbria mercoledì 22 aprile.

Partite rinviate Serie C, il programma:

GIRONE A – recupero 8.a giornata di ritorno – 10-11/03



Giana Erminio – Como

Lecco – Pro Patria

Pro Vercelli – Novara

GIRONE B – recupero 8.a giornata di ritorno – 10-11/03



Arzignano – Padova

Feralpisalò – Carpi

Piacenza – Sambenedettese

GIRONE A – recupero 9.a giornata di ritorno – 18-19/03

Albinoleffe – Monza

Arezzo – Siena

Como – Alessandria

Gozzano – Renate

Juventus U23 – Pro Vercelli

Novara – Giana Erminio

Pergolettese – Carrarese

Pianese – Lecco

Pistoiese – Pontedera

Pro Patria – Olbia

GIRONE B – recupero 9.a giornata di ritorno – 18-19/03

Carpi – Gubbio

Imolese – Fermana

Modena – Arzignano V.

Ravenna – Padova

Rimini – Fano

Sambenedettese – Cesena

Sudtirol – Feralpisalò

Triestina – Reggiana

Vicenza – Piacenza

Vis Pesaro – Virtusvecomp V.

GIRONE A – recupero 10.a giornata di ritorno – 01/04



Alessandria – Arezzo

Carrarese – Novara

Giana Erminio – Pistoiese

Lecco – Albinoleffe

Monza – Pianese

Olbia – Gozzano

Pontedera – Como

Pro Vercelli – Pro Patria

Renate – Juventus U23

Siena – Pergolettese

GIRONE B – recupero 10.a giornata di ritorno – 01/04

Arzignano V. – Ravenna

Cesena – Rimini

Fano – Carpi

Feralpisalò – Imolese

Fermana – Modena

Gubbio – Sudtirol

Padova – Triestina

Piacenza – Vis Pesaro

Reggiana – Vicenza

Virtusvecomp V. – Sambenedettese