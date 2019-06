Inter, l’impronta di Conte sul mercato nerazzurro

Lo sguardo ambizioso di Antonio Conte e il sorriso coinvolgente di Steven Zhang,la nuova Inter deve prendere forma ma la sensazione che il progetto nascente possa vantare quella concretezza fatalmente mancata nel recente passato e quanto mai reale l’aver affidato il domani ad uno dei tecnici più ambiti d’Europa non significa semplicemente ripartire significa aggiungere quello scarto in avanti in più che ora toccherà alle altre rintuzzare intanto la squadra dirigenziale è stata rinforzata con il ritorno di Lele Oriali e il club nerazzurro si è regalato una nuova casa in viale della Liberazione zona porta nuova ,quartiere ultra chic dopo il recente reystyiling piacersi insomma per piacere agli altri ,l’Inter di Conte affascina ancora prima di sapere come giocherà, il coraggio di fare delle scelte innanzitutto la rinuncia ad Icardi annunciata ma ancora da formalizzare nella sua inevitabile complessità e già di per se l’indice dell’impronte autorevole data dal nuovo comandante nerazzurro.

Il punto sul mercato nerazzurro

Il mercato nerazzurro è in ebollizione ma ciò che già emerge la voglia di Inter manifestata da più di un campione, Dzeko ha già praticamente salutato la Roma attende che i due club trovino l’accordo,Lukaku ha mandato messaggi inequivocabili al Manchester United che però cerca di tenere duro così come il Cagliari consapevole però della scelta già fatta da Nicolò Barella, sorrisi coinvolgenti e sguardi ambiziosi,promesse di gloria stavolta forse pronte per davvero ad essere mantenute.