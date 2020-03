Calciomercato Juventus: Pogba sogno di mercato?

Andare via per poi ritornare. Con questa frase si può descrivere la carriera di Paul Pogba finora: cresciuto nelle giovanili del Manchester United, il francese di trasferisce alla Juventus a parametro zero nell’estate del 2012 per poi tornare allo United nella finestra di mercato estiva del 2016 per una cifra complessiva di 105 milioni di euro (allora fu il trasferimento più oneroso nella storia del calcio). Eppure, questa storia può arricchirsi di un nuovo capitolo: la Juventus vuole riportare a Torino il centrocampista classe ’93.

Calciomercato Juventus: avanti tutta per Paul Pogba

Tra la Juventus e Pogba il rapporto è sempre stato ottimo: sono state tante le dichiarazioni di rispetto e amore del francese e, soprattutto, del suo agente, Mino Raiola, verso la società bianconera. Ultimamente, proprio Mino Raiola dichiarò come la casa di Pogba fosse la Juventus e, in un’intervista rilasciata a La Repubblica il giorno di San Silvestro, furono evidenti le “avances” verso la società bianconera: “Adesso il suo problema è il Manchester: è un club fuori dalla realtà, senza un progetto sportivo. Oggi non porterei più nessuno là, rovinerebbero anche Maradona, Pelè e Maldini. Paul ha bisogno di una squadra e di una società, una come la prima Juve“.

Intanto, a Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione su un’eventuale trattativa Pogba-Juventus: ““Pogba credo proprio che sia il sogno della Juventus. A centrocampo, considerando anche il budget e tutto, Pogba resta il vero sogno dei dirigenti. Al di là del cartellino, è alto l’ingaggio che percepisce poiché Paul guadagna 14 milioni all’anno: si dovrà lavorare su questo. Alle condizioni necessarie per fare questo colpo, la Juventus si farà trovare pronta per Pogba e realizzare il suo sogno”.

E un altro “indizio” di mercato è arrivato dai social: oggi pomeriggio, Fabio Paratici, insieme al campione del nuoto italiano Gregorio Paltrinieri, Zambruno e Zuliani, ha partecipato a una diretta social promossa da Jtv. Non sono arrivate domande di mercato al ds bianconero ma, quando Paltrinieri ha nominato Pogba tra i cinque giocatori francesi che hanno vestito la maglia della Juventus, anche a Paratici è scappato un sorrisetto che ha fatto sognare tutti i tifosi bianconeri.

Il mercato è ancora lontano (molto probabilmente inizierà anche in ritardo vista l’emergenza Coronavirus) e i pensieri della Juventus in questo momento sono altri, ma quest’estate i bianconeri proveranno un affondo per riportare a Torino quel ragazzino fattosi uomo tra l’erba dello Juventus Stadium.