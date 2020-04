E’ uno dei giocatori più seguiti in questa sessione di calciomercato. Lautaro Martinez è al centro di un vero e proprio vortice di mercato che lo porterebbe lontano da Milano. Dopo le voci di mercato che lo vedrebbero destinato al Barcellona, con il giocatore che avrebbe già detto di sì, e Luis Suarez che si dice favorevole all’arrivo dell’argentino, la telenovelas si arricchisce di un nuovo tassello. Questa volta le notizie non giungono dalla Spagna, ma dall’Inghilterra. Infatti il “Sun” è convinto che il Manchester City sarebbe sulle orme di Lautaro Martinez. Secondo il tabloid inglese, il City guidato da Guardiola sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro già a luglio, in modo da sbaragliare la concorrenza e aggiudicarsi il campione argentino.

Da una parte c’è il Barcellona di Leo Messi che ha parole di stima per Lautaro Martinez: “E’ spettacolare, impressionante, diventerà un gran giocatore e lo sta dimostrando” e dall’altra c’è Guardiola, tecnico che ha individuato in lui il sostituto perfetto del Kun Aguero. Per l’argentino, insomma, ci sarebbe una vera e propria asta per aggiudicarsi El Toro, con l’Inter che in tutti modi sta cercando di allontanare le rivali e trattenere il giocatore a Milano, complice le continue rassicurazioni dell’entourage di Lautaro Martinez al Mundo Deportivo: “Barcellona? Sta bene a Milano, pensa solo all’Inter“.

Intanto dal profilo Twitter di Paganini arriva un’altra notizia. Infatti secondo il giornalista, come scritto nel tweet, l’agente di Martinez ha l’accordo con il Barcellona, no 112 milioni di euro, ma soldi più Vidal, che piace molto all’Inter.

La trattativa Lautaro Martinez continua a tenere banco, vedremo come andrà a finire.