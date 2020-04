“Alexis Sanchez torna allo United, è pronto a lasciare l’Inter questa estate” è la bomba lanciata al tabloid inglese The Sun. Il giocatore cileno, dopo essere stato acclamato come uno dei colpi per permettere il salto di qualità alla formazione neroazzurra, non ha convinto Antonio Conte. Il giocatore con la maglia dell’Inter ha giocato quindici partite, condite da soltanto un gol, arrivato nella vittoria contro la Sampdoria per 3-1, dove ha rimediato anche un cartellino rosso. La stagione poco esaltante di Sanchez ha convinto Conte e la dirigenza a non riscattarlo e rimandarlo a Manchester, sponda United. Secondo il “The Sun”, quindi, il giocatore ex Udinese sarebbe pronto a tornare allo United, anche se non rientra nei piani del tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer. In Inghilterra non sono contenti di un suo ritorno, oltre che per un suo mancato utilizzo da parte del tecnico, perché Sanchez riceverà dallo United un bonus da più di un milione di euro, come pattuito da contratto firmato nel Gennaio 2018. Ora bisognerà soltanto capire quale sarà il futuro del Nino Maravillia, se resterà alla corte del Manchester United, nonostante il volere contrario del tecnico, o proverà una nuova avventura in altro club. Un matrimonio che con i Red Devils, così come con l’Inter, non è mai sbocciato e non sboccerà mai.