Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 1-3: gli uomini di Heynckes vincono anche il match di riapertura Bundesliga

Il Bayern Monaco vince a Leverkusen e vola a +14 in Bundesliga. I bavaresi hanno subito imposto la loro superiorità su un campo difficile, quale la Bayer Arena. A sbloccare il risultato è stato Javi Martinez nel primo tempo mette la zampata da corner. Poi nel secondo subito il raddoppio di Ribery e Volland accorcia le distanze, ma la sua rete non serve per il pareggio. Infine James Rodriguez nei minuti di recupero sigla la terza rete con uno splendido calcio di punizione.

90’+4′- Termina la partita e il Bayern vince anche a Leverkusen.

90’+2′- Esce Muller ed entra Tolisso.

90′- Saranno 4 i minuti di recupero.

90′- GOOOLLLLL!!! 1-3 Bayern. James Rodriguez di punizione dopo aver conquistata trova la rete.

89′- James Rodriguez atterrato al limite dell’area. Punizione per il Bayern.

88′- Cross di Alario ma Volland non ci arriva con la testa perchè Ulrich blocca la sfera.

85′- Tiro da fuori area di James Rodriguez, ma la palla termina da fuori area.

81′- Crossa Javi Martinez che va dall’altro lato del campo e la sfera termina fuori.

77′- Wagner sostituisce Ribery.

76′- Tiro dal limite di Alario ma la palla lambisce il palo esterno.

76′- Entra Memedi per Brandt.

75′- Ancora Volland con il suo tiro che viene deviato in angolo.

70′- GOOOLLL!!! 1-2 Leverkusen. Volland conclusione da fuori area e con una deviazione trova la rete.

67′- Coman fermato al limite dell’area da due difensori del Leverkusen.

64′- Entra Coman per Robben.

64′- Entra Alario ed esce Kohr.

61′- Tiro di Volland che termina di poco a lato.

58′- GOOLLLLL!!!! 0-2 Bayern. Ribery dopo una incursione in area e poi una serie di dribbling calcia e segna.

56′- Conclusione di Muller che termina di poco a lato.

54′- Tiro di Bailey ma la palla termina sopra la traversa.

53′- Punizione di Brandt ma la palla deviata dalla barriera del Bayer termina fuori.

51′- Ribery dopo una serie di dribbling viene fermato dalla retroguardia del Leverkusen.

48′- Javi Martinez fermato a limite dell’area.

45′- Si ricomincia!!

SECONDO TEMPO

45′- Non c’è recupero e l’arbitra manda tutti negli spogliatoi.

43′- Vidal tiro murato dalla retroguardia del Leverkusen.

42′- Rafinha commette fallo su S.Bender.

39′- Corner di James Rodriguez che becca Sule in area ma la palla termina di poco a lato dopo che il difensore del Bayern la mandata di testa a lato.

37′- Javi Martinez vicino alla doppietta di testa manda la palla di poco a lato.

36′- Ribery conquista un calcio d’angolo perchè Leno non ce la fa a rinviare in rimessa laterale.

34′- Ribery viene fermato dalla retroguardia del Leverkusen.

31′- GOOLLLLL!!! 0-1 Bayern. Da corner di Robben Javi Martinez dopo una serie di batti e ribatti la palla arriva sui suoi piedi e tira in rete.

31′- Muller conquista un calcio d’angolo.

26′-Tiro di Vidal con Leno che para in extremis con un braccio.

24′-Tiro di James Rodriguez da fuori area e la palla termina di poco a lato.

23′-Cross di Alaba, ma nessuno in area riesce a prendere la palla per andare a rete.

22′-Volland in area di rigore viene fermato dalla retroguardia del Bayern e poi Vidal allonatana.

16′-S. Bender da corner prende di testa e la palla però termina fuori.

16′-Bailey tira da fuori area e la palla viene deviata in corner.

15′-Tiro di Vidal con Leno che sventra il pericolo in corner con un’ottima parata.

12′-Cross di Martinez ma la palla viene allontanata dalla difesa del Leverkusen.

9′-Volland commette fallo su Rafinha e becca il primo giallo della partita.

8′- Ribery fermato con un fallo a centrocampo. Il Bayern parte con un calcio di punizione.

5′-Errore di S. Bender, ne approfitta Rafinha che mette in mezzo, ma la difesa del Leverkusen allontana.

3′-Robben arriva fino in area di rigore e poi passa a Ribery che si fa deviare il tiro in corner.

2′-Ribery riceve un bel passaggio in area e calcia subito verso la porta, ma la palla viene deviata in corner.

1′-Iniziato il match

19:40- PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN (3-4-3): Leno; Tah, S.Bender, L.Bender, Bailey, Brandt, Wendell, Kohr, Havertz, Volland, Bellarabi. Herrlich

19:37- FORMAZIONE UFFICIALE BAYERN MONACO (4-2-3-1):Ulreich; Sule, Ribéry, Martinez, Robben, James, Rafinha, Boateng, Vidal, Muller, Alaba. Jupp Heynckes

19:30-Amici di Supernews benvenuti aal match di riapertura della Bundesliga. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Herrlich e Heynckes.

18:45- PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN (3-4-3): Leno-Tah-S. Bender-Restos-L.Bender-Aranguitz-Wendell-Bailey-Volland-Brandt. All. Herrlich

18.30- PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich-Kimmich-Boateng-Hummels-Alaba-Martinez-Vidal-Robben-Rodriguez-Coman-Lewandowski. All. Jupp Heynckes

Ritorna la Bundesliga con i campioni d’inverno del Bayern Monaco che saranno ospiti della Bayer Arena. Gli uomini di Hynckes incontreranno il Leverkusen che con alcune vittorie si è di nuovo affacciato nei piani alti della classifica. Infatti gli undici di Herrlich sono arrivati fino al terzo posto appaiati a 28 punti con il Dortmund. Non sarà facile per il Bayern Monaco riuscire ad uscire con i tre punti dalla Bayer Arena. Nell’ultimo turno prima della sosta invernale, i bavaresi hanno espugnato per 1-0 il campo dello Stoccarda, prima di vincere per 2-1 anche contro il Borussia Dortmund negli ottavi di finale della Coppa di Germania.

Invece per quanto riguarda i renani nell’ultimo turno di campionato è arrivato uno spettacolare 4-4 sul campo dell’Hannover, prima di vincere per 1-0 sul campo del Gladbach negli ottavi di Coppa. Il calciomercato invernale ha portato un rinforzo di buon livello, l’attaccante dell’Hoffenheim Sandro Wagner, che però dovrebbe fare al massimo il sostituto di Lewandowski e per questo motivo vedere relativamente poco il campo. Ma Heynckes va sul classico e in attacco schiererà sempre Lewandoski supportato da Coman e Robben. Mentre il Leverkusen con la coppia Brandt-Volland proverà a fermare i colossali giocatori del Bayern.