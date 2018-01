Termina a reti inviolate il match dello Stamford Bridge tra Chelsea e Leicester. Decidono le parate di entrambi i portieri, prima quelle di Schmeichel e poi quelle di Courtois. Molte le azioni da rete, ma nessuno dei due attacchi ha funzionato ed è stato capace di insaccare il pallone in rete. Il Chelsea non ha affondato neanche quando è rimasto in 11 contro 10 dopo l’espulsione di Chilwell alla mezz’ora della ripresa. Il Leicester resiste e porta a casa un punto, per i londinesi c’è il rammarico di aver perso due punti per strada.

90’+4′- L’arbitro fischia la fine del match.

90’+4′- Tiro di Moses da corner che getta la palla di poco fuori.

90’+3′- Punizione di Alonso con Schmeichel che salva il risultato in corner.

90’+1′- Iborra atterra Willian e punizione del Chelsea dal limite.

90′- Saranno 4 i minuti di recupero.

89′- Kanthe pesca Moses in area, ma è in fuorigioco.

86′- Morata atterra Albrighton e si becca il cartellino giallo.

83′- Conclusione di Pedro e poi Schmeichel riesce a far sua la palla.

78′- Tiro di Babayoko che manda alta la sfera sopra la traversa.

77′- Conclusione da fuori area di Babayoko che manda poi la sfera di poco alta sopra la traversa.

74′- Tiro di Willian che è debole e Schmeichel fa sua la palla.

72′- Okazaki esce ed entra Fuchs.

71′- Tiro di Kanthè con Schmeichel che para anche se il tiro era velenoso.

67′- Ammonito Chilwell e poi espulso per doppio giallo dopo l’intervento su Moses.

62′- Chilwell atterra Willian. Punizione per il Chelsea.

60′- Tiro di Babayoko murato dalla difesa del Leicester.

57′- Antonio Conte fa uscire Hazard e Fabregas per Willian e Pedro.

56′- Tiro di Mahrez deviato che esce di poco a lato.

55′- Giallo di Kanthè che atterra di trattenura Okazaki.

54′- Lancio di Ndidi per Okazaki, ma la sfera termina nelle mani di Courtois.

52′- Albrighton ha cercato Mcguire in area, ma non lo ha trovato.

48′- Mcguire ferma Fabregas in area di rigore.

45′- Si riparte.

SECONDO TEMPO

45’+1′- Termina la prima frazione.

45′-Ci sarà solo un minuto di recupero.

43′-Hazard per Fabregas ma viene fermato da un difendore del Leicester.

41′-Conclusione di Fabregas con Schmeichel che compie una grande parata e salva il risultato.

37′-Tiro di Okazaki con Courtois che salva il risultato con una grande parata.

36′-Cross di Mahrez pericoloso in area con Vardy che non entra in scivolata per tap-in finale.

32′-Esce Cahill ed entra Christiansen.

27′- Schmeichel anticipa bene Babayoko e poi rinvia.

25′- Okazaki fermato da Kanthè al momento della conclusione.

22′- Conclusione di Vardy da lontano, ma la palla viene recuperata da Courtois che spazza.

19′-Vardy murato da Cahill, poi la palla arriva a Mahrez che tira da fuori area e getta la sfera alta sopra la traversa.

17′- Kanoute che parte velocemente e viene atterrato da Maguire. Il Chelsea riparte con un calcio di punizione.

15′-Tiro di Hazard, ma Schmeichel salva tutto.

11′-Occasione per parte prima Courtois su Ndidi e poi Schmeichel su Morata.

9′-Tiro di Vardy e parata di Courtois che difende il risultato.

7′-Okazaki sfiora il pallone e va vicinissimo al gol dopo il cross di Chilwell.

4′-Tiro di Azpilicueta che va fuori.

2′-Cross di Rudiger deviato in calcio d’angolo.

1′-Iniziata la gara.

15:55- FORMAZIONE UFFICIALE CHELSEA (3-5-1-1): Courtois, Rudiger, Azpilicueta, Cahill, Moses, Bakayoko, Kante, Fabregas, Alonso, Hazard, Morata. All. Conte

15:50- FORMAZIONE UFFICIALE LEICESTER (4-4-1-1): Schmeichel, Amartey, Dragovic, Maguire, Chilwell, Mahrez, James, Ndidi, Albrighton, Okazaki, Vardy. All. Puel

15:45- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Chelsea-Leicester. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Conte e Puel.

14:47- PROBABILE FORMAZIONE CHELSEA (3-5-1-1): Courtois-Azpilicueta-Christensen-Cahill-Moses-Babayoko-Kantè- Fabregas-Alonso-Hazard-Morata. All. Conte

14:45- PROBABILE FORMAZIONE LEICESTER (4-4-1-1): Schmeichel-Amartey-Maguire-Dragovic-Fuchs-Mahrez-Iborra-Ndidi-Albrighton-Okazaki-Vardy. All. Claude Puel

Dopo il turno di Epifania della FA Cup, ritorna il campionato inglese. Il Chelsea di Antonio Conte affronterà il Leicester di Claude Puel. Gli uomini di Conte vengono dal pareggio interno nella semifinale di EFL Cup contro l’Arsenal, risultato peraltro uguale quello ottenuto nell’ultimo turno di campionato sempre contro gli stessi avversari. Lo stesso anche per i Foxes che non sono andati oltre lo 0-0 contro il Fletwood. Nell’ultimo match di campionato le Foxes hanno fatto registrare un perentorio 3-0 contro l’Huddersfield, facendole tornare alla vittoria in Premier League.

Conte dovrebbe dare un turno di riposo a Rudiger, con il ritorno dal 1′ di Cahill. Per il resto 3-5-1-1 confermatissimo con Hazard alle spalle di Morata. Mentre Puel dovrebbe inserire nuovamente dal primo minuto Iborra, assente nelle ultime due gare disputate, confermando però il 4-4-2 che tanto ha fatto bene contro Huddersfield. Il Chelsea vuole rimanere nella scia scudetto e impadronirsi del secondo posto ai danni del Manchester Utd. Gli uomini di Conte, quindi, vogliono assolutamente la vittoria perchè i tre punti sono fondamentali per la rincorsa al secondo posto. Con il City padrone della Premier oramai lontano, l’obiettivo per Conte è diventato il secondo piazzamento.