Giorgi-Radwanska 6-1, 6-2. Strepitosa Camila Giorgi che batte anche Aga Radwanska e conquista la semifinale del torneo Wta di Sydney. Grande prestazione dell’azzurra che dominato l’incontro sia nel primo che nel secondo set. La polacca ha opposto un minimo di resistenza solo nella seconda frazione. Prossima avversaria dell’azzurra sarà la tedesca Kerber, ex numero 1 al mondo.

Camila comincia male con un doppio fallo. 15-15, errore per la Radwanska. 30-15, smash vincente per la Giorgi che è a due punti dal match. 30-30, bel punto vinto dalla Radwanska con una voleè di diritto. Ace, l’ottavo, match point per la Giorgi. Doppio fallo per l’azzurra e 40-40. Ancora un match point per l’azzurra. Game, set and match per Camila Giorgi!

5-2 Giorgi, l’azzurra ottiene un altro break e va a servire per il match.

3-2 Giorgi, l’azzurra servirà dopo il cambio di campo.

15-30, brutto errore di diritto della polacca. 15-40, la Giorgi martella con il rovescio e ottiene il punto. 30-40, rischiosissima seconda delle Radwanska che conquista il punto. Game e break per l’azzurra.

2-2, Giorgi-Radwanska riprende con la polacca al servizio

30-0, Occhio di Falco da una mano all’azzurra, in campo il suo diritto incrociato. 30-15, errore grossolano dell’azzurra. 40-15, fuori un diritto della polacca. 40-30, rovescio lungo linea vincente della Radwanska. 40-40, altro errore di diritto dell’azzurra. Palla break per Aga, rovescio out per Camila. Spettacolare rovescio lungo linea per la Giorgi che annulla la palla break, parità. Altra palla-break per la Radwanska. Ace per la Giorgi, il sesto, parità. Ancora un ace, il settimo, vantaggio per la Giorgi. Game per l’azzurra.

2-1 Radwanska, la Giorgi servirà dopo il cambio di campo.

0-30, risposta vincente dell’azzurra. 15-30, fuori di un soffio un diritto che sarebbe stato vincente della Giorgi. 30-30, la polacca si difende e Camila sbaglia di diritto. 40-30, altro errore di diritto dell’azzurra. Game per Aga.

1-1, servizio per la Radwanska.

15-30, out un rovescio dell’azzurra. 15-40, altro errore di Camila e due palle break per la polacca. 30-40, diritto vincente di Camila. 40-40, bravissima l’azzurra a costringere all’errore Aga. Vantaggio per l’azzurra, ace esterno perfetto. Parità, rovescio in corridoio per la Giorgi. Vantaggio per Camila che viene a prendersi il punto a rete. Game per l’azzurra, ma ora il match è molto equilibrato.

1-0 Radwanska, la Giorgi serve per la prima volta nel secondo set.

Radwanska al servizio, 15-15. 15-30, la Giorgi conquista il punto con un rovescio vincente. 30-30, fuori di un soffio il rovescio dell’azzurra. scambio ravvicinato sotto rete e la voleè di diritto della Giorgi è lunga di pochissimo. 40-40, diritto a uscire dell’azzurra che lascia ferma l’avversaria. Vantaggio per Aga, passante complicato per la Giorgi che manda fuori con il diritto. 40-40, comodo diritto al volo per l’azzurra. Ancora vantaggio per la polacca, diritto largamente out di Camila. Ancora un diritto in rete della Radwanska, parità. Ancora vantaggio per la polacca, fuori di di nulla un rovescio vincente dell’azzurra. Game Radwanska.

SECONDO SET

Giorgi-Radwanska, primo set per l’azzurra che per il momento domina il match.

15-0, ace per l’azzurra. 15-15, scambio prolungato, lo vince Aga con una bella stop-volley di diritto. 30-15, out il diritto incrociato della Radwanska. 40-30, ottima voleè di diritto vincente dell’azzurra. La Giorgi lo spreca sbagliando un rovescio non difficile. Parità. Ace per Camila e altro set point. Rovescio in rete per l’azzurra, parità. Ancora un ace per la Giorgi, e terzo set point. 6-1 Giorgi.

5-1 Giorgi, Camila serve per il primo set.

30-40, palla break per l’azzurra. Doppio fallo della Radwanska e la Giorgi va a servire per il primo set.

4-1 per l’azzurra, Giorgi-Radwanska riprenderà con la polacca al servizio

3-1, Giorgi al servizio. 15-15, l’azzurra sbaglia l’approccio di rovescio. Diritto vincente della Giorgi, 30-15. Servizio e diritto vincente, 40-15. Ace dell’azzurra che chiude il game in suo favore.

Giorgi-Radwanska, è cominciato da circa un quarto d’ora il quarto di finale del torneo Wta di Sydney tra Camila Giorgi e Aga Radwanska. L’azzurra, numero 100 del mondo, fronteggia la polacca, numero 28 al mondo. La tennista marchigiana è stata protagonista di un ottimo avvio di match. Subito avanti di un break conduce ora per 3-1 e servizio.

Giorgi-Radwanska, chi vince affronta la Kerber

La vincente del match tra Camila Giorgi e Aga Radwanska troverà nelle semifinali del Wta di Sydney la tedesca Angelique Kerber, che ha battuto in due set la Cibulkova. Nella notte intanto in campo maschile, sempre a Sydney, Fabio Fognini ha battuto in tre set il francese Mannarino. L’azzurro affronterà il giovane russo Medvedev, che ha sconfitto nei quarti l’altro italiano Paolo Lorenzi in due set.