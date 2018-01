35′- KESSIE’!!! Dal dischetto l’ivoriano spiazza Cragno. Cagliari 1 Milan 1

33′- RIGORE MILAN!! Ceppitelli atterra Kalinic e l’arbitro fischia il rigorea favore dei rossoneri

29′- OCASIONE CAGLIARI!! Cigarini inventa per Farias che controlla e calcia, Donnarumma respinge e Pavoletti calcia alto

26′- KALINIC SI DIVORA IL PAREGGIO!! Cross di Boanventura, rimpallo su Canhaloglu e Kalinic davanti alla porta si fa parare il tiro

23′- OCCASIONE MILAN!! Kessiè controlla e lascia partire il tiro ma Cragno compie una grande parata

21′- Prova a rispondere il Milan: Bonaventura riceve e prova a servire Kalinic che viene anticipato

18′- Lopez costretto a fare il primo cambio: esce Sau per infortunio ed entra Farias

14′- Il Cagliari attacca ancora alla ricerca del raddoppio: Padoin mette un buon cross, Ionita tira ma viene murato e Pavoletti calcia alto

12′- Dopo aver subito la rete il Milan cerca subito la reazione ma i sardi si difendono concedendo pochi spazi

8′- CAGLIARI IN VANTAGGIO CON IL GOL DI BARELLA!!! Il centrocampista sardo riceve al limite dell’area, converge verso il centro e batte Donnarumma. Cagliari 1 Milan 0

3′- Milan subito aggressivo e vuole imporre il suo gioco fin dai primi minuti, il Cagliari si chiude dietro cercando di sfruttare le ripartenze

1′- E’ tutto pronto! L’arbitro fischia l’inizio della partita: è cominciata Cagliari-Milan

17.45- FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI (3-5-2): Cragno, Romagna, Ceppitelli, Pisacane, Faragò, Ionita, Cigarini, Barella, Padoin, Sau, Pavoletti.

17.45- FORMAZIONE UFFICIALE MILAN ( 4-3-3): G.Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessiè, Biglia, Bonaventura, Suso, Kalinic, Cahlanloglu.

Dopo la sosta torna la Serie A: il Cagliari, reduce dalla sconfitta per 1-0 contro la Juventus, vuole tornare alla vittoria con il Milan che cerca di dare continuità dopo la vittoria contro il Crotone.

Il Cagliari cerca riscatto, il Milan la conferma. Ritorna il campionato con la seconda giornata del girone di ritorno e, nel match delle 18, si sfideranno Cagliari e Milan. I sardi vogliono ritrovare la vittoria dopo la sconfitta interna contro la Juventus che ha suscitato non poche polemiche. Lopez non cambia molto e si affida al 3-5-2 con Sau e Pavoletti a guidare l’attacco rossoblù. Gattuso, invece, vuole continuare la striscia positiva dopo la vittoria contro il Crotone per 1 a 0 e cercherà di portare a casa altri 3 punti importanti per avvicinarsi alla zona Europa. Il tecnico rossonero cambia ancora in attacco: Cutrone tornerà a sedersi in panchina a discapito di Kalinic che avrà un’altra opportunità per mettersi in mostra e sarà supportato da Suso e Cahlanoglu nel 4-3-3. Spazio a Biglia al fianco di Bonaventura e Kessiè: in difesa confermati tutti i titolari con spazio a Calabria sulla destra.