Il Milan batte di misura il Crotone e dopo la vittoria in Coppa Italia nel derby vince la seconda gara in casa. Decisiva la rete di Bonucci, la prima con la maglia del Milan per battere i calabresi. Gli uomini di Zenga non hanno giocato malissimo e sono stati sempre in partita, giocandosela anche nei sette minuti di recupero. Gli uomini di Gattuso sempre con grande difficoltà ora stanno giocando meglio dopo la brutta sconfitta per 3-0 di Verona.

90’+6′- Cross di punizione che va sulla testa di Mandragora ma la palla va di poco fuori.

90’+5′- Tiro di Bonaventura da lontano ma Cordaz è fuori dai pali, ma la palla non va in rete.

90’+4′- Ceccherini lasciato libero in area su punizione prende la palla, ma la manda in corner.

90’+4′- Giallo di Kalinic per spinta su Barberis.

90’+2′- Fallo di Kalinic in attacco e si riparte con una punizione in area per il Crotone.

90’+1′- Spinta di Martella su Locatelli. Punizione per il Milan a limite dell’area.

89′- Saranno sette i minuti di recupero.

88′- Destro di Bonaventura con Cordaz che vince il duello anche stavolta sventrando in angolo.

84′- Donnarumma riesce ad anticipare Simy che stava andando a rete.

83′- Esce Kessie ed entra Locatelli.

81′- Tiro di Kalinic che va di poco a lato.

77′- Entra Kalinic al posto di Cutrone.

76′- Entra Simy al posto di Budimir.

73′- Calabria assist per Calhanoglu ma Ajeti allontana la palla dopo il liscio del turco.

69′- Colpo di testa di Sampirisi da punizione che va di poco a lato.

67′- Sinistro di Trotta con Donnarumma che si distende e salva il risultato.

64′- Tiro di Budimir da fuori area ma Donnarumma salva il risultato.

61′- Kessie cerca l’assist per Cutrone ma non lo trova perchè deviato in angolo.

59′- Annullato dal VAR il gol di Kessie.

58′- Tiro di Bonaventura con Cordaz che getta la palla in rete.

57′- Cross di Stoian per Budimir ma interviene Donnarumma che di pugno getta la palla fuori dall’area.

54′- GOOOLLLLL!!!! 1-0 Milan con Bonucci. Il difensore di respinta dopo aver toccato Cordaz mette la testa e getta la palla in rete. Primo gol con la maglia rossonera per l’ex Juve.

52′- Cross di Calabria ma nessun compagno in area riesce a intercettare la sfera che viene gettata in angolo.

51′- Cross di Suso con la retroguardia calabrese che si salva in corner.

48′- Tiro di Suso deviato in corner da Cordaz.

47′- Tiro di Calhanoglu che viene respinto dalla difesa calabrese.

45′- Ripartiti!!

SECONDO TEMPO

45’+2′- Sul rinvio di Cordaz, dopo ricevuto una palla da Sampirisi, l’arbitro fischia la fine della prima frazione.

45′- Saranno due i minuti di recupero.

44′- Ammonizione per Biglia per proteste.

41′- Palo di Calhanoglu dopo cross di Suso. Il Crotone si salva.

40′- Tiro di Biglia da lontano ma Cordaz sventra in corner.

39′- Cross di Calabria, ma Bonaventura non getta in rete la palla.

37′- Crutone gioca male una palla ricevuta da Romagnoli e fa ripartire i calabresi.

34′- Calcio di punizione battuto da Calhanoglu ma la difesa del Crotone getta la palla alta sopra la traversa.

30′- Rohden fermato sulla fascia. Il Milan può battere un calcio di punizione.

27′- Tiro di Trotta che va alto sopra la traversa.

24′- Progressione di Calhanoglu in area e riesce ad andare al tiro ma Cordaz gli nega la rete.

21′- Corner con esito negativo perchè Bonucci non riesce a colpire molto bene di testa e si fa anticipare dalla retroguardia calabrese.

19′- Cutrone anticipa Calhanoglu e finisce in fuorigioco.

16′- Tiro di Calhanoglu dalla distanza ma la palla esce di poco fuori.

14′- Ceccherini ferma Suso in angolo.

11′- Corner con Bonaventura che prende di testa all’indietro ma viene respinto da un difensore calabrese che spazza.

7′- Romagnoli atterra Budimir e il Crotone riparte con un calcio di punizione.

4′- Bonaventura tira in area ma la palla termina fuori.

2′- Tiro di Suso con Cordaz che fa sua la palla.

1′- Match iniziato

14:55- FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso

14:50- FORMAZIONE UFFICIALE CROTONE (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Martella; Barberis, Mandragora, Rohden; Trotta, Budimir, Stoian. All. Zenga

14:45- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Milan-Crotone. In attesa del calcio di inizio tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Gattuso e Zenga.

14:00- PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Donnarumma-Calabria-Bonucci-Romagnoli-Rodriguez-Kessiè-Montolivo-Bonaventura-Suso-Crutone-Calhanoglu. All. Gattuso

13:50- PROBABILE FORMAZIONE CROTONE (4-3-3): Cordaz-Sampirisi-Ajeti-Ceccherini-Martella-Rohden-Barberis-Mandragora-Trotta-Budimir-Stoian. All. Zenga

Allo stadio San Siro il Milan vuole continuare la striscia positiva dopo la vittoria del derby e l’ottimo pareggio di Firenze appena una settimana fa. Ottima partita per ritornare ai tre punti che mancano dalla sfida contro il Bologna di metà dicembre. In difesa Gattuso è intenzionato a schierare Calabria al posto di Musacchio, ancora fuori per infortunio. A centrocampo Kessiè farà coppia con Montolivo e supportati da Bonaventura che nelle ultime giornate è stato in grande spolvero. In attacco ballottaggio serrato tra Borini e Calhanoglu per un posto da titolare sull’out mancino: dovrebbe toccare al turco. Chiudono il tridente Suso e Crutone.

Zenga, invece, ha a disposizione quasi tutti gli uomini con Ajeti in difesa e Sampirisi ci sarà Ceccherini. A centrocampo Martella e Rohden insieme a Barberis e con Mandragora formano la diga che non dovrà lasciare i varchi aperti per far passare gente come Kessie e Bonaventura. In attacco il solito tridente Budimir-Trotta-Stoian. Zenga ormai è veterano a San Siro per i vari derby giocati negli anni ’90 sa che Milan aspettarsi. La squadra di Gattuso sembra in netta ripresa, ma comunque non imbattibile e tanto impossibile da non riuscire ad ottenere neanche un punto.