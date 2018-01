Il Napoli viene eliminato dalla Coppa Italia dall’Atalanta: i bergamaschi compiono l’impresa e strappano il pass per le semifinali di Coppa Italia dove affronteranno la vincente tra Juventus e Torino. I partenopei cominciano meglio la sfida imponendo il proprio gioco per buona parte del primo tempo mentre i bergamaschi si difendono bene e ripartono mettendo in difficoltà la retroguardia azzurra. Dopo un primo tempo privo di emozioni l’Atalanta passa grazie alla rete di Castagne che sblocca il match del San Paolo dopo 5 minuti dall’inizio del secondo tempo. Sarri contrattacca e mette dentro i migliori ma la musica non cambia: l’Atalanta gioca meglio senza concedere molto e riesce a raddoppiare grazie alla rete di Gomez. Inutile la rete, nel finale, di Mertens. L’Atalanta affronterà, in semifinale, la vincente tra Juventus e Torino.

90+3′- FINISCE QUI!! L’Atalanta va in semifinale di Coppa Italia battendo il Napoli per 2 a 1 grazie alle reti di Gomez e Castagne. Inutile la rete di Mertens

90′- Saranno 3 i minuti di recupero concessi dall’arbitro

89′- Ultimo cambio per l’Atalanta: esce Gomez ed entra Haas

84′- ACCORCIA LE DISTANZE IL NAPOLI!!! Insigne prende palla e mette un pallone perfetto per Mertens che, davanti a Berisha, non si fa pregare. Napoli 1 Atalanta 2

81′- Secondo cambio per l’Atalanta: esce Cornelius ed entra Petagna

80′- RADDOPPIO ATALANTA!!! Contropiede perfetto dei Bergamaschi: Gomez controlla un pallone difficile e salta Chiriches entra in area di rigore e con freddezza la mette dentro. Napoli 0 Atalanta 2

75′- Primo cambio per l’Atalanta: esce Cristante ed entra Ilicic

71′- Ultimo cambio per il Napoli: esce Ounas ed entra Allan

66′- Ancora l’Atalanta che prova a raddoppiare: Cornelius prova il tiro da fuori facile per Sepe

60′- Il Napoli prova a pareggiare ma l’Atalanta si difende bene e riesce a gestire molto bene il possesso del pallone

55′- Doppio cambio per il Napoli: escono Hamsik e Callejon ed entrano Insigne e Mertens

50′- VANTAGGIO ATALANTA!!!! Gomez scappa sulla sinistra e mette in mezzo, Cornelius controlla e tira la palla finisce tra i pieni di Castagne che con freddezza mette la palla in rete! Napoli 0 Atalanta 1



46′- Inizia il secondo tempo di Napoli-Atalanta

45′- Finisce il primo tempo di Napoli-Atalanta. Poche emozioni al San Paolo con il risultato che è ancora fermo sullo 0-0

43′- Ammonito Toloi per gioco scorretto su Mario Rui

40′- Ammonito Caldara per gioco scorretto su Callejon

37′- Meglio l’Atalantain questi ultimi minuti che sta mettendo in difficoltà la difesa partenopea

32′- OCCASIONE ATALANTA!! Gosens scappa sulla sinistra e mette un buon cross per Gomez che colpisce di testa: Sepe si rifugia in calcio d’angolo

30′- OCCASIONE NAPOLI!!! Ounas controlla al limite e mette una grande palla per Zielinski che controlla a porta sicura ma grande la risposta di Berisha

27′- Ammonito Rog per gioco scorretto su Gosens

23′- OCCASIONE NAPOLI!! Hamsik inventa un altro gran pallone per Ounas che tenta la rovesciata: palla di poco a lato

21′- OCCASIONE NAPOLI!! Ancora Hamsik che serve Callejon, velo dello spagnolo per Ounas che controlla e calcia: palla alta sopra la traversa

20′- Ammonito Koulibaly per gioco scorretto su Cristante

19′- Ammonito Freuler per gioco scorretto su Mario Rui

18′- OCCASIONE NAPOLI!!! Hamsik inventa un gran pallone per Callejon che, in area, non riesce a colpire il pallone

16′- Il Napoli non riesce a trovare molti spazi grazie al pressing efficace dei Bergamaschi

11′- Prova a rispondere l’Atalanta: ottimo giro-palla dei bergamaschi, De Roon controlla e tira: deviazione e calcio d’angolo

7′- OCCASIONE NAPOLI!! Rog lancia per Callejon che controlla in area e conclude verso la porta: Berisha con la punta delle dita la mette in calcio d’angolo

4′- Il Napoli subito prova a imporre il proprio ritmo, l’Atalanta si difende e prova a contrattaccare

1′- L’arbitro Giacomelli fischia l’inizio della partita! E’ cominciata Napoli-Atalanta

20.05- FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI (4-3-3): Sepe; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui, Diawara, Hamsik,Rog,Callejon, Ounas, Zielinski.

20.05- FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-1-2): Berisha, Toloi, Caldara, Palomino, Castagne, De Roon, Freuler, Gosens, Cristante, Cornelius, Gomez.

18.00- PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Sepe; Maggio, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Rog, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Zielinski.

18.00- PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez

Torna la Coppa Italia con il quarto di finale che mette contro il Napoli contro l’Atalanta: la vincente tra queste andrà a sfidare una tra Juventus e Torino.

A caccia della semifinale. Oggi, al San Paolo, andrà in scena il penultimo quarto di finale di Coppa Italia che mette di fronte Napoli e Atalanta. Il Napoli, reduce da una vittoria contro il Crotone, vuole confermarsi anche in Coppa Italia e vuole raggiungere le semifinali per puntare alla vittoria che manca da 3 anni. Sarri farà riposare Insigne e al suo posto giocherà Zielinski: molti cambi anche in difesa con Sepe al posto di Reina e Chiriches al fianco di Koulibaly. L’Atalanta, invece, viene della sconfitta rimediata in casa contro il Cagliari e oggi vuole riscattarsi provando a guadagnarsi la semifinale della Coppa Italia. Poco Turnover per Gasperini: tornerà Berisha tra i pali e l’attacco sarà guidato da Gomez con Cristante e Ilicic a supporto.

Napoli-Atalanta: l’arbitro della sfida. A dirigere la sfida del San Paolo sarà Giacomelli della sezione di Trieste e sarà supportato da Dobosz e Del Giovane. Al Var, invece, ci sarà Damato.