Arsenal – Chelsea 2-2 Bellerin segna al 93′ e conquista il pareggio

LIVE Arsenal – Chelsea 2-2 (63′ Wilshere, 67′ Hazar, 84′ Alonso, 93′ Bellerin)

22a giornata di Premier League 2017/2018 – Emirates Stadium (Londra)

Arbitro: Taylor A. (Eng)





90+4′ – Triplice fischio di Taylor, il match Arsenal – Chelsea è finito qui, 2-2

90 + 3′ – GOL! Segna Bellerin

90′ – Ci saranno 4 minuti di recupero

90′ – Courtois viene ammonito

88′ – Cambio per l’Arsenal entra Walcott esce Chambers.

84′ – GOL! Alonso regala al Chelsea questa bella conclusione

83′ – Conte prepara il cambio. Hazard sarà rimpiazzato da Willian

80′ – Lacazette e sarà Welbeck a sostituirlo.

77′ – Mezza occasione! Bel filtrante di Morata ma Cech è attento e ferma l’azione.

71′ – Sostituzione. Drinkwater ha rimpiazzato Fabregas.

67′ – GOL! Hazard conquista il pareggio

67′– Sarà Hazard a calciare questo rigore

67′ – Rigore per il Chelsea dopo che Bellerin atterra un avversario

63′ – GOL! Wilshere aggancia un passaggio in area, si trova in ottima posizione e calcia un pallone che entra dopo aver toccato il palo sinistro.

62′ – Ozil ha provato a passare in area il pallone me uno dei difensori ha bloccato tutto.

57′ – Cambio per il Chelsea, esce Moses entra Zappacosta

54′ – Cartellino giallo per Holding

53′ – Corner per l’Arsenal

52′ – Fabregas calcia l’angolo ma trova solo un difensore avversario che spazza via il pallone.

50′ – Moses manca una clamorosa occasione. Uno contro uno con Cech nell’area piccola tenta di infilarlo all’angolino basso di sinistra, ma una grande parata del portiere gli nega il gol. Chelsea guadagna un angolo.

49′ – Fallo di Rob Holding

46′ – Taylor fischia, il secondo tempo può partire.

2T

45+2′ – Fine primo tempo

45′ – Fabregas spreca un tiro d’oro uscito davvero di poco sopra la traversa

45′– Due minuti di recupero

43′ – Ammonizione per Fabregas

41′ – Hazard si fa strada ma uno dei difensori alla fine riesce a chiudere. Chelsea batterà un calcio d’angolo.

39′ – Ozil si porta al limite dell’area, e il suo tiro esce di pochissimo rispetto al palo destro. Grande occasione

38′ – Occasione da gol! Alonso calcia il pallone fuori, davvero di un soffio sopra la traversa.

37′ – Calcio di punizione per Chelsea.

31′ – Wilshere viene ammonito per aver atterrato un avversario.

29′ – Hazard scatta in area e va al tiro ma la conclusione viene fermata.

28′ – Fabregas batte l’angolo ma uno dei difensori salta e sventa la minaccia.

27′ – Bakayoko tira ma Cech attento in tuffo riesce a respingere. Palla che esce dal fondo. Il gioco riprenderà con un corner in favore di Chelsea.

24′ – Ozil batte un fortissimo calcio d’angolo, ma uno dei difensori arriva per primo sulla palla e lo intercetta.

23′ – Angolo per l’Arsenal dopo un tentativo di gol da parte di Lacazette

21′ – Ozil va a battere il corner ma non riesce a pescare un proprio compagno.

20′ – Angolo per l’Arsenal

17′ – Occasione da gol! Sanchez arriva facilmente davanti alla porta per poi concludere sul palo sinistro.

14′ – Occasione da gol! Morata riceve un passaggio millimetrico in area e calcia forte appena a lato sulla destra.

13′ – Courtois ferma un’azione pericolosa di Maitland-Niles

12′ – Fabregas mette in mezzo da calcio d’angolo intercettato però da Cech.

11′ – Hazard tenta il tiro da appena fuori area, uno dei difensori blocca la palla che esce dal fondo. Occasione per Chelsea con un calcio d’angolo.

10′ – Alonso prova un passaggio tagliato all’interno dell’area ma uno dei difensori reagisce e intercetta il pallone.

8′ – Taylor fischia un fallo per Chambers

7′ – Sanchez calcia la punizione dal limite dell’area ma la barriera ben piazzata dall’estremo difensore sventa la minaccia. Fischio dell’arbitro, Arsenal ha a disposizione questo calcio d’angolo.

6′ – Kante commette un fallo pericoloso per recuperare palla. Anthony Taylor vede tutto e fischia fallo.

3′ – Fabregas dosa calcia il corner direttamente fuori.

2′ – Occasione da gol! Hazard trova spazio in area e calcia, ma il tiro viene bloccato da uno dei difensori avversari. Il pallone termina in out. Chelsea batterà un calcio d’angolo.

1‘ – La partita è appena iniziata

1’T

20.30 – Amici di SuperNews buonasera e benvenuti alla diretta Arsenal – Chelsea

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ARSENAL – Cech; Chambers, Mustafi, Holding; Bellerin, Xhaka, Wilshere, Maitland-Niles; Ozil, Sanchez; Lacazette.

CHELSEA – Courtois, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Moses, Kante, Bakayoko, Fabregas, Alonso, Hazard, Morata.

Il 2018 in Premier League propone una gara che si preannuncia spettacolare: il derby di Londra, che vedrà uno di fronte all’altra all’Emirates Stadium Arsenal e Chelsea.

La squadra di Conte arriva a questo appuntamento in un buon periodo di forma, ora terza a 45 punti, può scavalcare lo United (a quota 47, ma con una partita in più) superando l’Arsenal all’Emirates. Entrambe sono in un buon momento di forma (Gunners imbattuti da oltre un mese, cinque vittorie nelle ultime sei per i Blues)

La formazione di Wenger, invece, sembra sempre più staccata dalla lotta Champions, ma ha davanti poco meno di metà stagione e vuole giocarsi le sue carte fino alla fine provando comunque a riprendersi il secondo posto.

La lotta Champions quindi si infiamma; all’andata, disputata a Stamford Bridge, Chelsea e Arsenal non erano andate oltre lo 0-0. Attualmente i biancorossi sono in quinta posizione, ma vogliono provare a mantenere vive, almeno finché sarà possibile, le speranze di qualificazione alla Champions League.

Buon momento di forma, invece, per gli uomini di Conte, reduci dalle vittorie contro Brighton e Stoke City.

Sono 192 i precedenti del derby di Londra più sentito: 74 vittorie dell’Arsenal, 56 pareggi e 62 vittorie del Chelsea.

Un derby di Londra fra due delle formazioni storicamente più forti del torneo britannico, che siamo certi, regalerà grande spettacolo. Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni dell’incontro, con uno sguardo alle informazioni per la diretta streaming.

DOVE VEDERE ARSENAL-CHELSEA TV STREAMING

Arsenal e Chelsea si sfidano oggi, mercoledì 3 gennaio, alle ore 20.45. La gara sarà visibile in esclusiva agli abbonati Sky, che detiene i diritti della Premier League fino al 2019. La tv satellitare di Murdoch si è infatti assicurata i diritti in Italia per la Premier League britannica, e trasmetterà anche la sfida di oggi. Per seguirla basterà sintonizzarsi sui canali Sky Sport 1 HD, Sky Sport 3 HD e Sky Sport Mix HD.

Non mancheranno gli approfondimenti pre e post gara con Federica Lodi e Lorenzo Minotti.

Telecronaca della partita affidata a Massimo Marianella con commento tecnico di Paolo Di Canio.

Inviato a bordocampo con il compito di raccogliere le opinioni a caldo dei protagonisti Alessandro Alciato.

Gli utenti della piattaforma satellitare potranno seguire il match anche in mobilità grazie a Sky Go. Non sono previsti costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l’abbonamento.