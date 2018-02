Chelsea-Barcellona 1-1: Messi risponde al gol di Willian (Video e gol)

Termina con un pareggio la sfida dello Stamford Bridge tra Chelsea-Barcellona. Succede tutto nella ripresa: prima Willian porta in vantaggio la squadra di COnte, poi Messi rimette la situazione in parità su assist di Iniesta. Buona prova della squadra di casa che può anche recriminare per i due legni colpiti nel primo tempo. Il Barcellona grazie a Messi trova un buon risultato in vista del ritorno in casa al Camp Nou. Chelsea-Barcellona 1-1





90’+3- Termina la partita. Chelsea-Barcellona 1-1.

90’+3- Tocco con la mano di Morata. Ultima azione della partita per il Barcellona

90’+2- Altro fallo a centrocampo. Drinkwater atterra Busquets

90’+1- Esce Iniesta entra Gomes

90′- Ci saranno tre minuti di recupero

89′- Brutto intervento di Busquetz su Hazard. Giallo anche per lui

88′- Fallo su Jordi Alba. Altre proteste in campo

87′- Chelsea che controlla la sfera in questi minuti finali, lo Stamford Bridge vorrebbe che i Blues andassero all’attacco

85′- Moses calcia dal limite. Fuori. Chiedono il calcio d’angolo i giocatori del Chelsea. Ammonito per proteste Morata

84′- Atterrato Hazard da Umtiti. Punizione Chelsea

83′- Ultimi minuti di gioco. Cambia ancora Conte: fuori Fabregas, dentro Drinkwater

82′- Entra Alvaro Morata al posto di Pedro

81′- Contropiede di Willian e Hazard che non trovano il tempo giusto per chiudere l’azione. Poi il Chlesea conquista un buon calcio d’angolo

80′- Rudiger ammonito per un fallo su Sergi Roberto. Piede a martello, giusto il cartellino

79′- Ora le due squadre provano a trovare le forze per vincere la sfida. Fallo di Suarez si Christensen

77′- Moses murato dalla difesa blaugrana

76′- Ha trovato il pareggio il Barcellona ma che errore di Alonso che ha sbagliato completamente il passaggio in difesa

75′- GOOOOOOOOOL! Messi. Iniesta serve l’argentino che di sinistro insacca. Grande rete della Pulce. LIVE Chelsea-Barcellona 1-1

74′- Contropiede pazzesco a tutta velocità di Willian, Pique lo ferma

73′- Fallo di Hazard su Vidal

71′- Sanguina dal naso o dal labbro Willian

70′- Torna in campo il brasiliano. Si scalda lo stesso dalla panchina Morata. Conte potrebbe pensare ad una sostituzione

69′- Rimane a terra l’autore del gol che fino a qui decide il match. Willian forse non ce la fa e chiede il cambio

68′- Contropiede Chelsea, chiude fortunosamente la difesa spagnola

67′- Cross di Vidal, troppo lungo per tutti

66′- Il Chelsea ora si chiude in difesa. Il Barcellona deve provare a trovare lo spiraglio giusto

64′- Adesso il Barca deve reagire. Il cambio è significativo. Valverde non vuole perdere

63′- Prima sostituzione per il Barcellona: esce Paulinho entra Aleix Vidal

In occasione della rete di Willian, molto bravo il numero 22 a ricevere palla, guardare la porta e piazzare col destro

62′- GOOOOOOOOOOL! Willian. Ancora lui. Tiro di destro dal limite dell’area. Che gol! Chelsea-Barcellona 1-0

61′- Conclusione di Fabregas deviata in calcio d’angolo

60′- Corner per il Barcellona: batte Rakitic, tra i guantoni di Courtois

59′- Messi cerca palla sulla trequarti e prova a creare

58′- Molti errori da parte delle due squadre in questo momento. Il Barcellona prova ad accendersi con Messi e Suarez che conquista un angolo

56′- Fallo di Umtiti su Hazard. Cakir non molto deciso sull’assegnazione del fallo

55′- Sbaglia ora Suarez, ripartono i Blues

54′- Ci prova il Barcellona, il Chelsea si accontenta per il momento di alcune ripartenze

53′- Grande spunto di Suarez. Conclusione pericolosa

51′- Azpilicueta fallosamente su Iniesta. Si accendono gli animi allo Stamford Bridge

49′- Risponde il Chelsea ma ferma tutto Umtiti

48′- Ancora Iniesta, supera due uomini e calcia di sinistro. A lato, nessun pericolo per il Chelsea

47′- Prova a sfondare Iniesta, Azpilicueta lo ferma

46′– Possesso palla degli ospiti, Messi per Sergi Roberto che sbaglia il cross

Si riparte con il Barcellona in possesso palla

Secondo tempo

Nonostante il possesso palla nettamente a favore del Barcellona, è il Chelsea ad avere avuto le occasioni più nitide. Willian autore di due tiri molto pericolosi che si sono stampati sul palo. Messi non incide ancora. Meglio Hazard dall’altra parte. Ottimo Willian



45′- Fischia la conclusione del primo tempo l’arbitro Cakir. Chelsea-Barcellona 0-0

44′- Non rinuncia ad attaccare in questa occasione il Barca. Messi ci prova. Fermato

43′- Il Barcellona, forse un pò scosso, prova a tenere la palla fino al termine del primo tempo

42′- Ci crede il Chelsea che attacca con insistenza

41′- Fabregas su punizione: palla dentro, rinvia corto il Barcellona, Hazard al volo ci prova. Bella conclusione del belga

40′- Ancora PALO! Willian ancora di destro. Clamoroso secondo palo dei Blues

40′- Alonso gran dribbling su Rakitic costretto al fallo. Sta rischiando spesso il centrocampista blaugrana

38′- Verticalizzazione di Fabregas che cerca Hazard. Lungo tra le braccia di Ter Stegen

37′– Azione di Jordi Alba che conquista un angolo. Bravo Moses a chiudere. Dall’angolo Pique di testa manda sul fondo

35′- Galvanizzata dal palo, il Chelsea imposta ora diverse azioni d’attacco

34′- Fallo di Rakitic su Kantè. Rischia il secondo giallo il centrocampista croato

33′- Palo clamoroso di Willian. Hazard vede e serve il compagno, il 22 salta il diretto marcatore e lascia partire un destro forte che si stampa sul legno alla sinistra di Ter Stegen

32′- Sergi Roberto ferma fallosamente Hazard

31′- Ancora Barcellona in possesso della sfera. Il Chelsea quando riesce a ripartire è sempre pericoloso ma è ancora troppo poco per Conte che non è per nulla soddisfatto dei suoi

30′- Batte Marcos Alonso, l’ex della Fiorentina calcia preciso ma debole

28‘- Si affaccia dalle parti di Ter Stegen il Chelsea con Willian fermato da Rakitic. Prima ammonizione del match

27′- Moses blocca Umtiti. Fischia Cakir, lo Stamford Bridge non è dello stesso parere e se la prende con il direttore di gara

26′- Il Chelsea si difende nella propria metacampo. Conte urla dalla panchina perché i suoi non riescono ad uscire dalla morsa del Barca

25′– Palleggio della squadra di Valverde

24′- Suarez atterra Moses. Il Chelsea però perde subito la palla. Ancora Iniesta a gestire l’azione degli spagnoli

23′- Messi e Iniesta cercano la combinazione nell’area avversaria. Molto pericoloso il duetto blaugrana ma Chelsea-Barcellona è ancora sullo 0-0

22′- Rudiger blocca irregolarmente Paulinho

21′- Dopo 21 minuti il possesso palla del Barcellona è pari al 75%

20′- Angolo battuto corto. Riparte il palleggio di Messi e compagni

19′- Rinvio dal fondo di Courtois, ma il Chelsea dopo un buon avvio non riesce a rispondere al possesso palla del Barcellona. Errore poi di Christenese che regala un corner agli avversari

18′- Alonso ferma con le cattive Messi. Fallo netto fischia Cakir

17′- Messi: gran filtrante per Jordi Alba, Moses chiude la traiettoria

16′- Suarez ribattuto dal muro dei Blues

15′- Occasione per Paulinho! Messi crossa morbido al centro per il brasiliano che colpisce male la palla di testa

13′- Ricomincia l’azione il Barcellona con il solito possesso palla

12′- Hazard risponde a Messi. Azione personale del belga, doppio dribbling e cross. Ferma tutto il Barcellona

11′- Ora è il Barcellona che prova ad assediare il Chelsea

9′- Messi, serpentina che inizia a metà campo, palla larga a destra e cross fermato. Prima azione della Pulce

8′- Calcio d’angolo Chelsea. Batte Willian, Rudiger di testa manda a lato

7′- Sembra essere partita col piglio giusto la squadra di Antonio Conte. Barcellona fino a questo momento poco pericoloso e chiuso in difesa

5′- Fermato fallosamente Willian sulla trequarti offensiva del Chelsea. Punizione interessante per la squadra di casa

4′- Lampo di Hazard. Palla sul sinistro e conclusione violenta fuori non di molto

3′- Contropiede di Willian che serve Hazard poi chiuso dalla difesa del Barcellona

2′- Possesso blaugrana, Messi crossa al centro e Alonso manda in rimessa laterale

1′– Recupera palla il Barcellona dopo un pallone perso da Willian

L’arbitro Cakir fischia l’inizio di Chelsea-Barcellona. Primo possesso per il Chelsea

Primo tempo

Sorpresa nella formazione del Chelsea. Conte sceglie Pedro e Hazard in avanti rinunciando di fatto ad una punta di ruolo. C’è l’ex Roma Rudiger in difesa preferito a Cahill. Tutto confermato nell’undici di Valverde con Messi che cerca la sua prima rete contro i Blues

Chelsea-Barcellona le formazioni ufficiali

Chelsea 3-4-3: Courtois, Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Moses, Kantè, Fabregas, Alonso, Willian, Pedro, Hazard



Barcellona 4-4-2: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Rakitic, Paulinho, Messi, Suarez

Chelsea-Barcellona, Stadio Stamford Bridge ore 20.45. Nel martedì di Champions League, va in scena uno dei match più importanti e ricchi di storia. Gli inglesi di Antonio Conte ospitano gli spagnoli del Barca, dominatrice de La Liga. La sfida in programma questa sera, valida per gli ottavi di finale di andata della coppa dalle grandi orecchie, è tra le partite con la più alta rivalità. In tanti ricorderanno il gol di Ronaldinho, che punì da fermo il Chelsea. O la rete di Iniesta al 92esimo della semifinale del 2009 che regalò il pareggio al Barcellona e il passaggio del turno. Ma anche il Chelsea vanta una storica vittoria grazie a Drogba che decise la sfida di andata nel 2012 e spianò la strada per la prima e unica Champions League degli inglesi.

Questa volta tocca a protagonisti diversi anche se in campo ci saranno giocatori che hanno già vissuto quelle emozioni come Messi e lo stesso Iniesta. Sarà la partita anche degli ex Fabregas e Pedro, passati alla corte del Chelsea e desiderosi di far male alla ex squadra.

La squadra di Conte, coach dei Blues, in campionato occupa la quarta piazza con 19 lunghezze dal Manchester City capolista. In Champions, il Chelsea vuole assolutamente cambiare marcia. Diversi i dubbi di formazione per la sfida contro il Barcellona. Morata è in dubbio per guidare l’attacco. Giroud è favorito per rimpiazzare lo spagnolo. Assenti certi David Luiz e Bakayoko. In porta toccherà al titolare belga Courtois, difeso da Azpilicueta, Cahill e Christensen. In mezzo al campo Drinkwater, Kantè e l’ex Fabregas con Alonso e Moses sulle corsie esterne. In avanti detto del ballottaggio Giroud-Morata, ci sarà sicuramente Hazard.

Il Barcellona di Valverde sta dominando la Liga spagnola con sette punti di vantaggio sull’Atletico secondo. Sarà un 4-4-2 il modulo scelto dai blaugrana con Messi e Suarez tandem offensivo. In mezzo al campo Iniesta, Rakitic, Busquets e Paulinho. Difesa guidata da Pique. In porta Ter Stegen. C’è da risolvere il problema gol in trasferta ma con molta probabilità “La Pulce” stupirà tutti e non si parlerà più del deficit di gol fuori casa. Assente il neo acquisto Coutinho perché già utilizzato in Champions da Klopp nel Liverpool durante la fase a gironi.

Chelsea-Barcellona le probabili formazioni

Chelsea 3-5-2: Courtois, Azpilicueta, Cahill, Christensen, Moses, Alonso, Fabregas, Kantè, Drinkwater, Hazard, Giroud Allenatore: Antonio Conte

Barcellona 4-4-2: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Paulinho, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Suarez Allenatore: Ernesto Valverde