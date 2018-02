Fiorentina-Juventus 0-2. Mezzo rigore e un palo per i viola poi segnano Bernardeschi e Higuain (Video Gol)

Finita, la Fiorentina perde in casa contro la Juventus per 2 a 0 ma il risultato è bugiardo. Un mezzo rigore e un palo per i viola ma i gol li fanno Bernardeschi e Higuain

94′ AMMONITO Benatia per intervento su Chiesa

Quattro minuti di recupero

88′ AMMONITO Biraghi che trattiene per la maglia Bentancur

85′ GOL di Higuain in contropiede, non sbaglia su Sportiello inutilmente in uscita

Ultimi cinque minuti più recupero

78′ SOSTITUZIONE Eysseric al posto di Benassi

77′ SOSTITUZIONE Bentancur al posto di Bernardeschi fischiatissimo dal pubblico viola

76′ Tiro di Badelj dalla distanza deviato fuori dal compagno Benassi

70′ OCCASIONE per Thereau ma Buffon gli esce incontro di piede e salva il risultato

68′ Tiro da pochi passi di Higuain, servito da Douglas Costa, murato in angolo

68′ SOSTITUZIONE Thereau al posto di Gil Dias

67′ AMMONITO Veretout per intervento scorretto su Bernardeschi

65′ SOSTITUZIONE Douglas Costa al posto di Marchisio

61′ Mischia in area bianconera con Chiesa che recupera un pallone e lo mette al centro ma la difesa mette in angolo

60′ SOSTITUZIONE Barzagli al posto di Lichtsteiner

55′ GOL Bernardeschi di sinistro supera la barriera anche mal piazzata e punisce Sportiello con un tiro non irresistibile

55′ Punizione dal limite per fallo di Badelj su Bernardeschi

54′ Tiro dalla lunga distanza di Veretout abbondantemente fuori

51′ Rasoterra filtrante in area di Chiesa che non viene raccolto da nessuno

Inizia il secondo tempo, nessun cambio

Finito il primo tempo: una Fiorentina sorprendente copre gli spazi alla Juventus e meriterebbe il vantaggio per un palo di Gil Dias e un calcio di rigore prima dato dall’arbitro e poi tolto dal Var (che però non vede il tocco di Alex Sandro che renderebbe ininfluente il fuorigioco di Benassi)

Quattro minuti di recupero

44′ Pezzella in copertura calcia in angolo

39′ AMMONITO Alex Sandro per un intervento precedente su Chiesa

38′ AMMONITO Gil Dias per proteste

37′ PALO di Gil Dias, servito da Chiesa, col pallone che torna nelle mani di Buffon battuto

36′ AMMONITO Milenkovic per spallata a Mandzukic

Da un replay televisivo la decisione del Var sembra errata dato che il pallone verso Benassi sarebbe stato toccato da Alex Sandro rendendo quindi ininfluente la posizione di fuorigioco

33′ Retropassaggio rischioso di Astori per Sportiello che raccoglie il pallone

31′ Lungo possesso palla dei viola ma l’azione sfuma

29′ Altro angolo per la Juventus che sta chiudendo la Fiorentina nella propria area

28′ Veretout mette in angolo sull’azione di Bernardeschi

26′ Fiorentina ancora in area juventina ma non conclude in porta

24′ AMMONITO Lichtsteiner per un intervento da terra su Chiesa

Decisione dovuta a una possibile posizione di fuorigioco di Benassi

Incredibile, con il pallone sul dischetto per tre minuti, dopo la consultazione del Var il calcio di rigore non viene assegnato

Continuano le proteste dei giocatori juventini verso l’arbitro Guida

Dal dischetto Veretout

17′ RIGORE! Chiellini in area ferma di braccio il cross di Benassi

16′ Tiro di Benassi dalla grande distanza, la palla rimbalza davanti a Buffon che para senza problemi

9′ Palla filtrante di Biraghi dalla sinistra, Gil Dias non ci arriva

7′ Retropassaggio azzardato di Benatia ma Buffon controlla e rilancia l’azione

5′ Dalla lunga distanza, ci prova Marchisio ma Sportiello è attento sul tiro comunque centrale

1′ Primo pallone toccato da Bernardeschi, subito fischiatissimo

Iniziata!

Le squadre in campo

Curva Fiesole senza coreografia ma ‘colorata’ di viola

Le formazioni ufficiali.

Fiorentina (4 – 3 – 3): Sportiello, Astori, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Badelj, Benassi, Veretout, Chiesa, Simeone, Gil Dias. All. Pioli.

Juventus (4 – 3 – 3): Buffon, Lichtsteiner, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Marchisio, Bernardeschi, Higuain, Mandzukic. All. Allegri.

Cari amici di Supernews, il vostro Paolo Mugnai è pronto a raccontarvi dallo Stadio “Artemio Franchi” Fiorentina Juventus, valida per la ventiquattresima giornata del Campionato di Serie A. Nello scorso turno entrambe le squadre hanno vinto: i viola a Bologna per 2 a 1 e i bianconeri in casa contro il Sassuolo per 7 a 0. In classifica la formazione di Massimiliano Allegri è seconda a un punto dal Napoli mentre quella di Stefano Pioli occupa l’undicesima posizione. Nella Juventus mancheranno Dybala, Matuidi e Cuadrado mentre nella Fiorentina dovrebbe esserci il rientro nell’undici titolare di Thereau. Sarà anche una sfida tra i due Federico, Chiesa e Bernardeschi, uno con la maglia viola e l’altro bianconera da ex.

Fiorentina (4 – 3 – 3): Sportiello, Astori, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Badelj, Benassi, Veretout, Chiesa, Simeone, Gil Dias. All. Pioli.

Juventus (4 – 3 – 3): Buffon, De Sciglio, Barzagli, Benatia, Asamoah, Khedira, Pjanic, Marchisio, Bernardeschi, Higuain, Mandzukic. All. Allegri.

24esima giornata Serie A – Fiorentina – Juventus (oggi alle 20.45); Spal – Milan (domani alle 15); Crotone – Atalanta (domani alle 18); Napoli – Lazio (domani alle 20.45); Sassuolo – Cagliari (domenica alle 12.30); Chievo – Genoa (domenica alle 15); Inter – Bologna (domenica alle 15); Sampdoria – Hellas Verona (domenica alle 15); Torino – Udinese (domenica alle 15); Roma – Benevento (domenica alle 20.45).

Classifica – Napoli 60, Juventus 59, Lazio 46, Inter 45, Roma 44, Sampdoria 38, Atalanta 36, Milan 35, Udinese 33, Torino 33, Fiorentina 31, Bologna 27, Genoa 24, Cagliari 24, Chievo 22, Sassuolo 22, Crotone 20, Spal 17, Hellas Verona 16, Benevento 7.