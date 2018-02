Highlights Juventus-Atalanta 1-0, VIDEO gol Coppa Italia : Pjanic di rigore, bianconeri di nuovo in finale

JUVENTUS-ATALANTA 1-0, VIDEO E HIGHLIGHTS DELLA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA- La Juventus batte l’Atalanta anche nella semifinale di ritorno ed approda per la quarta volta consecutiva in finale di Tim Cup. A decidere il match è stato un dubbio calcio di rigore assegnato per fallo di Mancini su Matuidi e realizzato da Miralem Pjanic. Rivediamoci allora tutte le azioni del match con il video degli highlights e il gol che ha deciso il match.

Highlights Juventus-Atalanta 1-0, rivivi la cronaca del match azione per azione (VIDEO)

90’+4- E’ finita! La Juventus batte 1-0 l’Atalanta e vola verso la quarta finale consecutiva di Coppa Italia

90’+3- Conclusione di Benatia ribattuta

90’+2- Juve in possesso palla, nessun rischio corso dalla difesa

90′- Assegnati 4 minuti di recupero

88′- Serpentina di Dybala, atterrato da De Roon

87′- Entra il giovane Barrow per Freuler

86′- Scontro tra Mandzukic e Caldara, il croato viene ammonito

85′- Bella combinazione bianconera che manda al tiro Matuidi, tiro alto

84′- Fuori anche Alex Sandro, al suo posto Barzagli

83′- E’ il momento di Dybala: fuori Douglas Costa

81′- Ancora ottima copertura di Matuidi su Rizzo, fallo per la Juve

78′- Si scalda Dybala, probabile ingresso in campo per la Joya

77′- Ammonito anche Alex Sandro per fallo su Caldara

76′- Dentro Rizzo per Mancini nell’Atalanta

76′- Permangono grandi dubbi sull’episodio del rigore, la spinta non sembra essere così decisiva

74′- GOOOL DELLA JUVE! Dal dischetto Pjanic spiazza Berisha e porta avanti la Juve

73′- RIGORE PER LA JUVENTUS! Cross li Lichtsteiner, Mancini affossa Matuidi in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore

72′- Bella lotta fisica tra Mancini a Matuidi, al francese viene fischiato un fallo

70′- Straripante azione di Douglas Costa che viene atterrato da Masiello, ammonito

69′- Marchisio esce, al suo posto Khedira

66′- OCCASIONE JUVENTUS! Douglas Costa tira di sinitro dal limite e colpisce una clamorosa traversa

65′- Tiro ancora di Gomez dalla distanza, palla a lato

64′- CLAMOROSA OCCASIONE ATALANTA! Gomez elude il fuorigioco e si ritrova Buffon in uscita, pallonetto che si stampa sul palo.

63′- Primo cambio della partita: entra Cornelius al posto di Ilicic

62′- Gomez attacca la profondità, tiro cross dalla sinistra bloccato da Buffon

61′- Traversone rasoterra di Asamoah, Mandzukic non controlla il pallone in area

59′- Palla persa dall’Atalanta, Marchiso tenta il tiro a giro dal limite dell’area ma è troppo alto

58′- Alex Sandro va sul fondo e crossa, Marchisio non riesce a concludere

57′- Partita molto equilibrata e combattuta, le occasioni non arrivano

55′- Contrasto tutto svizzero tra Lichtsteiner e Freuler, con la juventino ad avere la peggio

53′- Fase in cui i ritmi sono estremamente bassi

51′- Interessante cross di Douglas Costa, Mandzukic non arriva i testa

50′- Ammonito Matuidi per aver fermato la ripartenza di Ilicic

49′- Assist di Mandzukic per Marchisio, tiro troppo centrale da buona posizione

47′- Fallo di Lichtsteiner su Gomez, punzione pericolosa per l’Atalanta

46′- Cominciata la ripresa

18.30- Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo

45’+2′- Il direttore di gara fischia la fine del primo tempo, a risentirci per la ripresa di Juventus-Atalanta. A fine partita ci sarà come sempre il video dei gol e gli highlights.

45’+1′- Pjanic cade in area ma Fabbri lo ammonisce per simulazione, giusta la decisione del fischietto romagnolo

45′- L’arbitro assegna 1 minuto di recupero

44′- Tentativo di Asamoah, tiro potente ma sull’esterno della rete

42′- Combinazione centrale tra Ilicic e Freuler, quest’ultimo va al tiro ma viene murato in scivolata

40′- OCCASIONE JUVE! Douglas Costa va via sulla sinitra, rientra sul sinistro e fa partire un tiro-cross deviato da Berisha

37′- La squadra di Allegri si fa trovare scoperta, ma l’Atalanta non riesce a finalizzare il contropiede

36′- Sul ribaltamento di fronte Gomez salta Benatia ma si fa anticipare da Lichtsteiner. Il ‘Papu’ viene anche ammonito.

35′- OCCASIONE JUVENTUS! Mandzukic a tu per tu con Berisha calcia addosso al portiere albanese.

34′- Continua a nevicare a Torino, ma per ora non c’è nessun problema

33′- Cross di Spinazzola, allontana Chiellini di testa

31′- Fallo di De Roon su Pjanic, punizione per la Juve

29′- Si lotta a centrocampo, Matuidi in grande spolvero al suo rientro

28′- Il silent check del Var conferma che non c’è nessun fallo

27′- Cross di Matuidi per Mandzukic, proteste bianonere per un presunto fallo di mano di Masiello

25′- Ora la Juve sembra voler tentare qualche azione pericolosa

23′- Buona azione dei padroni di casa: inserimento di Asamoah che crossa, pallone deviato in angolo

22′- La Juventus si piazza dietro la linea della palla, lasciando l’iniziativa ai bergamaschi

20′- Mandzukic si allarga e crossa in mezzo, Douglas Costa anticipato da Caldara

19′- Buon giro palla dell’Atalanta, la Juve sbaglia molti palloni in uscita

17′- Ilicic in posizione defilata, bravo Alex Sandro a sottrargli la sfera

16′- Punizione tagliata di Pjanic, Matuidi non arriva di un soffio sul pallone

15′- Fallo di Mancini su Alex Sandro, partita molto spezzettata in questa fase

13′- Ammonito Chiellini per una brutta entrata su Caldara. Il difensore era diffidato e salterà l’eventuale finale

12′- Cross pericoloso di Ilicic, Gomez arriva sul pallone ma non impensierisce Buffon. Buona opportunità per i nerazzurri

10′- Pjanic perde il pallone e Freuler va al tiro, il pallone deviato termina a Cristante ma la difesa mura

9′-Ilicic a terra dopo uno scontro areo con Chiellini

8′- Matuidi prova a sfondare sulla sinistra, atterrato con un intervento al limite del regolamento

7′- Perde palla Douglas Costa, Ilicic entra in area ma Chiellini è perfetto nella chiusura

6′- Marchisio prova la serpentina, fermato a centrocampo

5′- Buon avvio dei bergamaschi, che tentano di ribaltare il risultato

4′- Angolo per l’Atalanta, Matuidi si salva in corner

3′- Primo tentativo di Gomez, che dopo una bella combinazione prova a sorprendere Buffon dalla distanza: pallone alto

2′- Cross di Spinazzola, sponda di testa di Hateboer ma la difesa juventina allontana

1′- Comincia il math, Atalanta in possesso di palla

17.30- Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo, tra pochissimo comincerà il live di Juventus-Atalanta, con risultato aggiornato in tempo reale.

17.20-E’ tutto pronto per Juventus-Atalanta, prima semifinale di ritorno di Coppa Italia. All’ ‘Allianz Stadium’ sta cominciando a nevicare, ma a differenza di quanto accaduto domenica scorso non c’è il rischio di un ulteriore rinvio.

Highlights Juventus-Atalanta 1-0, il tabellino

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Marchisio (69′ Khedira), Pjanic, Matuidi; Douglas Costa (83′ Dybala), Mandzukic, Alex Sandro (84′ Barzagli). Allenatore: Allegri

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Mancini (76′ Rizzo); Hateboer, De Roon, Freuler (87′ Barrow), Spinazzola; Cristante; Ilicic (63′ Cornelius), Gomez. Allenatore: Gasperini