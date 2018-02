Il Lipsia espugna il San Paolo battendo il Napoli per 3 a 1 e compiendo un passo verso la qualificazione agli ottavi di Europa League. La squadra di Sarri, dopo un buon primo tempo, crolla nel secondo subendo la forza dei tedeschi. Parte meglio il Napoli che subito prova a creare qualche buona occasione con Callejon e Zielinski: dopo un inizio non brillante il Lipsia riesce a prendere campo creando più di un’occasione. La partita si accende nel secondo tempo: Ounas dopo pochi minuti trova il colpo vincente e porta avanti i partenopei. La replica del Lipsia non si fa attendere e, dopo un paio di occasioni sbagliate, Werner fa centro e supera Reina. Il Lipsia crede nella vittoria e attacca trovando il vantaggio con Bruma. Nel finale chiude i conti Werner dopo un contropiede perfetto.

90+3′- FINISCE QUI!! Lipsia batte Napoli per 3 a 1 grazie alla doppietta di Werner e il gol di Bruma. Inutile la rete di Ounas

90+3′ – TRIS DEL LIPSIA!! In contropiede Forsberg serve Werner che calcia sul primo palo e batte Reina

90′- L’arbitro concede 3 minuti di recupero

88′- Contropiede Lipsia: Werner parte in velocità prova a servire Kampl ma sbaglia il passaggio e regala palla al Napoli

86′- Ultimo cambio per il Lipsia: esce Keita entra Damme

82′- Cambio per il Lipsia: esce Poulsen ed entra Augustin

79′- Cambio per il Lipsia: esce Bruma entra Forsberg

78′- Ammonito Koulibaly per gioco scorrettosu Poulsen

74′- VANTAGGIO LISPIA!!!! Poulsen, lasciato libero dalla difesa azzurra, che in area serve Bruma che a porta vuota porta in vantaggio i tedeschi

70′- OCCASIONE NAPOLI!! Callejon trova Insigne che calcia a botta sicura ma Gulasci non si fa sorprendere

68′- Werner sull’esterno mette al centro per Kampl che calcia al volo ma Koulibaly respinge: in difficoltà il Napoli

65′- Errore della difesa del Napoli, Werner mette al centro ma manca l’aggancio Keita

61′- PAREGGIO LIPSIA!!! Leimer mette al centro, velo di Poulsen per Werner che controlla e batte Reina

60′- Secondo cambio per il Napoli: esce Ounas ed entra Allan

58′- OCCASIONE LIPSIA!!! Brutta respinta di Koulibaly che serve involontariamente Keita che calcia dalla distanza , deviazione e angolo!

56′- OCCASIONE LIPSIA!! Palla perfetta di Werner per Poulsen che calcia a botta sicura ma Reina nega il pareggio con un miracolo

53′- Cambio per il Napoli: Esce Hamsik ed entra Insigne

52′- VANTAGGIO NAPOLI!!! Ounas riceve in area e calcia sul secondo palo battendo Gulasci! Napoli 1 Lipsia 0

51′- OCCASIONE LIPSIA!! Ancora Werner: controlla e calcia con la palla che termina di poco alta

50′- OCCASIONE LIPSIA!!! Sabitzer serve bene Werner che prova la conclusione: palla che termina a lato

48′- Keita serve Poulsen ma l’attaccante sbaglia tutto e regala palla al Napoli

46′- L’arbitro fischia l’inizio del secondo tempo. E’ ricominciata Napoli-Lipsia

45′- Finisce il primo tempo con poche emozioni al San Paolo!

41′- Sabitzer sale sulla fascia e serve Keita al limite che calcia ma il suo tiro è molto debole facile per Reina

39′- Il Lipsia gestisce bene il possesso palla cercando di colpire la difesa partenopea

34′- Leimer crossa per Poulsen ma Maggio allotana

32′- Hamsik trova Zielinski che prova a servire Callejon ma sbaglia il tocco: allontana la difesa tedesca

26′- Sabitzer prova a cercare Werner: bravo Reina ad anticipare il tedesco

20′- OCCASIONE NAPOLI!!! Rog riesce a servire Callejon che trova spazio e prova il tiro ma Gulasci la mette in calcio d’angolo

18′- OCCASIONE LIPSIA!!! Poulsen riceve e scappa alla difesa partenopea, tenta la conclusione con la palla che termina di poco a lato

17′- Diawara prova a lanciare Callejon ma la palla è troppo lunga, occasione sprecata

13′- Errore della difesa tedesca, Callejon recupera palla e serve Zielinski che non riesce a concludere

10′- Zielinski recupera un buon pallone e prova a servire Callejon ma sbaglia a sua volta

8′- Callejon prova il lancio per Ounas ma il pallone è troppo lungo

5′- Entrambe le squadre non voglio rinunciare ad attaccare e sono ben messe in campo

1′- L’arbitro fischia l’inizio della partita! E’ cominciata Napoli-Lipsia

20.40- FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI (4-3-3): Reina, Hysaj, Tonelli, Koulibaly, Maggio, Diawara, Rog, Hamsik, Zielinski, Callejon, Ounas.

20.40- FORMAZIONE UFFICIALE LIPSIA (4-4-2): Gulasci, Laimer, Upamecano, Orban, Klostermann, Sabitzer, Kampl, Keita, Bruma, Poulsen, Werner.

Ricomincia anche l’Europa League con l’andata dei sedicesimi di finale: il Napoli di Sarri giocherà in casa contro il Lipsia per portare a casa gli ottavi di finale della competizione.

Una sfida alla pari. Ricomincia oggi l’Europa League con l’andata dei sedicesimi di finale: il Napoli sarà impegnato in casa contro il Lipsia non un avversario semplice da affrontare. Sarri, da quello che è emerso dalla conferenza, dovrà fare inevitabilmente il turnover per questo primo turno della competizione: in difesa spazio a Tonelli che sostituirà Albiol ( ancora non al top della competizione) e Chiriches che non sarà della partita. Anche a centrocampo non ci sarà nessuno dei titolari che verranno sostituiti da Diawara, Rog e Zielinski. Sarri perde anche Mertens per squalifica e, ad agire da prima punta, sarà Callejon con Ounas a destra. Il Lipsia non snobba la competizione e, dopo essere scesa dalla Champions, darà il massimo per guadagnarsi la vittoria e il passaggio agli ottavi della competizione e lo farà con tutti i titolari tranne Ilsanker ( squalificato) che verrà sostituito da Kaiser.