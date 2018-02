Risultati Europa League: si qualificano tutte le favorite. Il Salisburgo agli ottavi ai danni della Real Sociedad

Sedicesimi di finale di Europa League con non poche sorprese rispetto all’andata. Non riesce la qualficazione storica all’Atalanta agli ottavi di Europa League, come anche all’Ostersund che ha espugnato l’Emirates Stadium, ma a passare in virtù del netto 3-0 dell’andata è l’Arsenal. Il Milan passeggia sul velluto contro il Ludogorets, mentre vengono eliminati Real Sociedad e Spartak Mosca con lo stesso punteggio di 2-1 dell’andata dal Salisburgo e dagli spagnoli dell’Athletico Bilbao in sofferte qualificazioni.

Tutti i risultati dei sedicesimi di finale: Stella Rossa-Cska Mosca 0-1 (martedi). Nizza-Lokomotiv Mosca 0-1 (ore 17) Astana-Sporting 3-3 , Aek Atene- Dinamo Kiev 0-0, Celtic-Zenit 0-3, Fc Copenaghen-Atletico Madrid 0-1, Steaua Bucarest-Lazio 0-5, Lione-Villareal 1-0, Napoli-Lipsia 2-0, Partizan-Plzen 0-2 (0re 19) Dortmund-Atalanta 1-1, Ludogoretz-Milan 0-1, Marsiglia-Braga 0-1, , Ostersund-Arsenal 2-1, Real Sociedad-Salisburgo 1-2, Sp. Mosca- Athletico Bilbao 1-2. (0re 21).

90’+4′- Terminata anche Athetic Bilbao-Spartak Mosca. Evitati i supplementari e agli ottavi vanno gli spagnoli.

90’+3′- Manca solo Athletico Bilbao-Spartak Mosca.

90’+3′- Terminata Atalanta-Dortmund con la qualificazione dei tedeschi.

90′- Tiro di Schurle che va di poco alta sopra la traversa.

86′- Punizione Ludogorets con Wanderson che getta la palla sopra la traversa.

84′- GOOOLLLL!!! 1-2 Spartak Mosca con Megarejo che dalla distanza con un destro beffa il portiere dell’Athletico.

83′- GOOOLLLLL!!! 1-1 Dortmund con Schmelzer che approfitta della papera di Berisha e insacca in rete.

80′- Tiro di Schurle con Berisha che gli nega la rete.

78′- Gomez tiro ravvicinato ma Burki miracolosamente para la conclusione.

78′- Schlagel tira da lontano ma manda la palla sopra la traversa. Si rimane 2-1 Salisburgo contro la Real Sociedad.

75′- Reus vicinissimo al gol del pareggio per il Dortmund. La palla davvero va di poco a lato.

73′- GOOOLLLLL!!! 2-1 Salisburgo con Berisha che segna al portiere Rulli il rigore guadagnato da Huang.

71′- Calcio di rigore per il Salisburgo guadagnato da Huang.

69′- Ilicic serve Spinazzola ma la palla viene deviata all’ultimo da un difensore del Dortmund in angolo.

67′- Wellbeck colpisce centrale e la palla termina tra le braccia del portiere dell’Ostersund.

66′- Schmelzer crossa ma non trova Baltschuay in area di rigore.

62′- Tiro di Sakai del Marsiglia ma Mattheus portiere del Braga para la conclusione.

59′- GOOOLLLLLLLL!!! 1-1 Athletico Bilbao con Exteita dopo che ha approfittato di un cross di Williams insacca a rete.

58′- Cross di Germain del Marsiglia con la palla che termina fuori.

56′- Antonio Donnarumma devia dopo il tiro di Swirsczok fuori dall’area di rigore.

54′- Caldara in area di rigore manca il gol.

53′- Susaeta dell’Athletico Bilbao viene fermato al momento del tiro.

52′- Cristante da fuori non centra la porta.

50′- Germain si fa parare due volte da Mattheus le sue conclusioni in Braga-Marsiglia.

50′- Ricardo Esgaio calcia la palla alta sopra la traversa.

47′- GOOOLLLL!!! 1-2 Arsenal con Kolasinac che con un sinistro beffa il portiere dell’Ostersund.

45′-Iniziano le riprese.

SECONDO TEMPO

45’+4′- Terminata anche Athletico Bilbao-Spartak Mosca.

45’+2′-Terminati tutti i primi tempi. Manca solo Athletico Bilbao-Spartak Mosca 0-1.

45′-Inizia il recupero in tutti i match.

43′-GOOOLLL!!!! 0-1 Spartak Mosca con Luis Adriano che di testa infilza in rete la palla.

43′-Punizione per l’Ostersund battuta da Goldouos, ma Ospina fa sua la sfera.

40′-Wishere calcia male in Arsenal-Ostersund con la palla che va alta sopra la traversa.

38′-Bischenk ferma di nuovo il Papu Gomez a limite dell’area di rigore.

35′-Wanderson tira ma Donnarumma non si fa sorprendere.

34′-Wellbeck anticipa il difensore dell’Ostersund, ma il portiere dei norvegesi poi riesce a fare sua la palla.

31′- GOOOLLLL!!!! 1-0 Braga con Horta che approfitta di un cross in area e insacca.

30′-Cristante per De Roon ma tutto è fermato per fuorigioco.

29′-Bischek ferma il Papu Gomez proprio un attimo prima del tiro finale.

27′-GOOOLLLL!!!1 1-1 Real Sociedad con Raul Navas che pareggia di testa da corner.

25′-Marcelinho del Ludogorets fermato da Zapata in fallo laterale.

23′-GOOOLLLLL!!!! 0-2 Ostersund con Sema che batte Ospina anche lui regalando la speranza alla propria squadra.

21′-GOOOOLLLL!!!! 0-1 Ostersund con Aiesh che in area non si lascia scappare un tiro che beffa il portiere dell’Arsenal.

16′-GOOOLLLL!!!! 1-0 Milan con Borini che da tap-in insacca in rete su assist di Kessie.

13′-Cross di Jefferson in area di rigore, ma Eduardo manda la palla altissima.

10′-GOOOLLLLL!!!! 1-0 Atalanta con Toloi che di testa da corner riesce a portare in vantaggio gli orobici.

9′-GOOOLLL!!! 1-0 Salisbrugo. Darbur è il marcatore che insacca in rete da cross di Schleigel.

5′-In Arsenal-Ostersund Aiesh mette il cross in mezzo ma uno dei difensori inglesi si fa trovare pronto e libera in sicurezza.

3′-Wanderson mette in mezzo un cross per il Ludogoretz ma nessuno dei suoi compagni aggangia e il Milan riparte.

1′- Iniziate tutte le partite.

Diretta gol serale delle 21 con molte squadre già qualificate. Milan, Atletico Madrid, Arsenal e Sporting Lisbona con un piede agli ottavi provano a far rifiatare i titolari per lasciare spazio alle giovani promesse. Destini opposti per Atalanta, Atletico Bilbao e Real Sociedad che devono combattere ancora 90′ minuti per vedere di spuntarla e qualificarsi agli ottavi. L’Atalanta ha l’occasione di ottenere un risultato storico, ovvero la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League alla sua prima partecipazione alla coppa, peraltro contro una delle squadre più forti d’Europa dell’ultimo decennio. All’andata, giocata a Dortmund, l’Atalanta è stata sconfitta 3-2 ma grazie ai due gol segnati in trasferta. , per passare il turno le basterà una vittoria per 1-0 (o 2-1). Al Mapei Stadium di Reggio Emilia è previsto il tutto esaurito.

Un’altra partita apertissima è quella di Salisburgo con la Real Sociedad che si fece beffare negli ultimi minuti dagli austriaci che ora sognano di passare il turno con uno 0-0 e arrocandosi in difesa. Il Milan di Gattuso andrà sul velluto con il Ludogorets dopo la vittoria dell’andata. Grazie alla vittoria per 3-0 nella partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League giocata in Bulgaria contro i bulgari, il Milan ha ipotecato il passaggio del turno.