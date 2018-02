Il Napoli con una grande prova da capolista e di carattere sotterra un Cagliari che non ha demeritato. Vanno a segno tutti: il tridente Mertens-Insigne-Callejon poi Hamsik e infine sul finale Mario Rui che realizza un bel gol da punizione. Gli uomini di Sarri con questa cinquina ai sardi balzano a +4 dalla Juve che è attesa al recupero contro l’Atalanta di Gasperini bloccati ieri dalla neve all’Allianz Stadium. Per il Cagliari la salvezza è ancora lunga con 5 punti dalla Spal attualmente in serie B, ma ieri insieme al Verona, ha riaperto la lotta per non retrocedere inglobando anche gli undici di Lopez che nella prossima giornata a Genova sono chiamati a fare risultato.



90′- L’arbitro prima da 3 minuti di recupero poi li toglie perchè li ritiene inutili e fischia la fine dell’incontro.

89′- GOOOOLLLLL!!! 0-5 Napoli con Mario Rui che realizza una splendida punizione.

88′- Atterrato Zielinski sarà punizione per il Napoli.

87′- Il Napoli ora fa un po’ di mielina.

85′- Insigne fermato in area di rigore del Cagliari.

83′- Tiro di Romagna da lontano.

82′- Joao Pedro fermato in area di rigore da Mario Rui.

78′- Insigne per Callejon che tira e termina di poco a lato.

75′- Insigne serve Mario Rui che fa partire una conclusione che termina di poco fuori.

74′- Entra Diawara ed esce Jorginho.

73′- Allan si guadagna calcio di punizione a centrocampo dopo che viene fermato irregolarmente da Ionita.

72′- GOOOOLLLL!!! 0-4 Napoli con Insigne che realizza il rigore provocato da Castan.

71′- Castan prende con le mani e il giallo ed è calcio di rigore per il Napoli.

69′- Tiro di Zielinski che va di poco fuori.

66′- Punizione di Lycoiannis con Reina che spinge la palla fuori dall’area di rigore.

63′- Esce Mertens per Zielinski.

60′- GOOLLLLL!!!! 0-3 Napoli con Hamsil che riceve il passaggio da Insigne e tira un bolide che è imparabile da Cragno.

58′- Entra Ionita ed esce Padoin.

56′- Tiro di Hamsik che va di poco a lato.

53′- Mario Rui atterrato e il Napoli può ripartire con un calcio di punizione.

51′- Cragno esce su Allan e fa sua la palla.

49′- Mertens fermato da Ceppitelli al momento del tiro finale.

48′- Ceppitelli salva la palla su Callejon che stava per segnare.

47′- Hamsik atterrato ma non riceve punizione e l’arbitro lascia continuare.

45′- Iniziato il secondo tempo.

SECONDO TEMPO

45’+2′- Con il tiro di Insigne Cragno gli nega il gol e l’arbitro fischia la fine del primo tempo.

44′- Saranno due i minuti di recupero.

41′- GOOOLLLLL!!!! 0-2 Napoli con Mertens che segna il suo ottantaottesimo gol con la maglia del Napoli dopo la zampata da cross di Hysaj.

39′- Velo di Mertens e Hamsik ma poi la palla esce fuori dall’area di rigore.

36′- Tiro di Padoin respinto fuori da Albiol. Sardi quasi il più delle volte quando attaccano sono pericolosi.

34′- Fallo di Barella su Mario Rui. Il Napoli riparte con un calcio di punizione e Barella guadagna un cartellino giallo.

33′- Joao Pedro da in verticale ad Han un passaggio, ma la difesa del Napoli ferma il nordcoreano.

30′- Koulibaly ferma Faragò e l’arbitro fischia fallo ammonendo il difensore africano.

27′- GOOOLLLL!!!! 0-1 Napoli con il gol di Callejon che in area insacca dopo un passaggio.

22′- Fallo di Jorginho e l’arbitro fischia punizione per il Cagliari.

19′- Tiro di Pavoletti che si stampa sulla traversa. Cagliari vicini al gol.

16′- Conclusione ravvicinata di Mertens che manca di poco la rete.

14′- Corner di Insigne che non va a buon fine. La palla si perde sul fondo.

12′- Fermato Barella in fuorigioco.

11′- Hamsik con una sua conclusione manda la palla alle stelle.

8′- Cross di Han che non trova nessuno in area e la palla si perde in fallo laterale.

6′- Pavoletti viene fermato in area di rigore dai difensori del Napoli che spazzano la palla fuori dall’area.

3′- Tiro di Callejon che lambisce il palo. Lo spagnolo vicino al gol.

2′- Tiro di Insigne che termina di poco a lato.

1′- Iniziato il match.

19:50- FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI (3-5-1-1): Rafael; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Padoin; Joao Pedro; Sau, Pavoletti. All. Lopez

19:48- FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

19:45- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Cagliari-Napoli. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Lopez e Sarri.

17:30- PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno-Andreolli-Ceppitelli-Castan-Faragò-Barella-Ionita-Padoin-Lykogiannis-Joao Pedro-Pavoletti. All. Lopez

17:00- PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Reina-Hysaj-Albiol-Koulibaly-Mario Rui-Allan-Jorginho-Hamsik-Callejon-Mertens-Insigne. All. Sarri

Posticipo serale tra Cagliari e Napoli ad alta tensione. Dopo la vittoria di Spal e Verona la lotta per non retrocedere si è fatta più attiva e ora i sardi rischiano con cinque punti solo di distacco dagli estensi, vittoriosi ieri nello scontro salvezza contro il Crotone in Calabria. Il Napoli, invece, ha un’occasione ghiotta per andare a +4 sulla Juventus che ieri causa maltempo non è riuscita a giocare lasciando al momento i tre punti sul campo. Novità non sul campo per i partenopei ma in panchina con Milic, ultimo acquisto a parametro zero del Napoli, che può essere che vedrà qualche minuto in campo. Sarri si affiderà alla miglior formazione disponibile confermando anche l’acciaccato Mario Rui lungo l’out di sinistra. Diego Lopez risponde invece con il classico 3-4-1-2 in cui Joao Pedro assisterà il duo Pavoletti-Sau. Occhi puntati su Barella uomo mercato anche per il Napoli.

I partenopei sono alla ricerca della decima vittoria consecutiva dopo quella della settimana scorsa per-1-o contro la Spal. Ciò significheebbe migliorare il record di vittorie in serie A consecutive che ha l’Inter di Mancini. Anhce Zielinski scalpita che potrebbe rilevare nella ripresa Hamsik. Per quanto riguarda il Cagliari è stato riaggregato in gruppo il difensore Romagna, mentre Pisacane, vittima di un incindente stradale, non sarà del match.