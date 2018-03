LIVE Barcellona-Chelsea Champions League risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

A sorpresa Valverde manda in campo Dembelé al posto di Paulinho. Sarà dunque un Barcellona a tre punte. Iniesta regolarmente in campo. Conte mette nella mischia Giroud al centro dell’attacco con Hazard e Willian

LIVE Barcellona-Chelsea, le formazioni ufficiali

Barcellona 4-3-3: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Dembelé, Suarez

Chelsea 3-4-3: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Moses, Alonso, Fabregas, Kanté, Willian, Giroud, Hazard

Ore 19.05 LIVE Barcellona-Chelsea. In attesa delle formazioni ufficiali il Chelsea tramite il proprio account Twitter annuncia l’arrivo della squadra al Camp Nou

LIVE Barcellona-Chelsea. Alle 20.45 al Camp Nou è di scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra il Barcellona e il Chelsea. All’andata, allo Stamford Bridge, la sfida terminò in pareggio. Un 1-1 maturato grazie alle reti di Willian per i Blues e Messi per i catalani. Una rete in trasferta molto importante che potrebbe risultare decisiva ai fini del passaggio del turno. Le statistiche infatti dicono che il 68% delle squadre che hanno pareggiato con quel risultato la partita d’andata hanno poi superato il turno.

Il Barcellona di Valverde si presenta al match con diversi dubbi di formazione come annunciato dallo stesso tecnico. Messi ci sarà ma Iniesta è in forse. Dopo l’infortunio al bicipite femorale che ha costretto il centrocampista spagnolo ad abbandonare il campo contro l’Atletico Madrid, il capitano blaugrana ha svolto solamente un allenamento per intero con la squadra e per questo l’allenatore del Barca starebbe pensando alle possibili alternative. Coutinho non può giocare in Champions in quanto già utilizzato dal Liverpool; le soluzioni potrebbero essere André Gomes o Dembelé già protagonista nella precedente sfida di campionato contro il Malaga. Per il resto nessun dubbio: Ter Stegen tra i pali, Sergi Roberto e Jordi Alba sulle corsie esterne. Pique e Umtiti centrali di difesa e centrocampo con Rakitic, Paulinho e Busquets. In avanti Messi e Suarez.

Il Chelsea di Antonio Conte vuole compiere l’impresa. Dopo la vittoria sfumata in casa davanti al proprio pubblico per un errore difensivo, i Blues credono nel passaggio del turno. Gli inglesi hanno già battuto in trasferta l’Atletico Madrid durante la fase a gironi. Il Chelsea potrebbe essere la terza squadra della storia di questa competizione a battere due club spagnoli nella stessa edizione della Champions League. Gli uomini di Conte andranno a schierarsi con un 3-4-3 che in fase difensiva potrebbe anche vedere una difesa a cinque con i due esterni che si abbasserebbero a supporto dei centrali. Per il resto formazione già fatta con l’unico dubbio in avanti: Morata o Pedro con l’ex Barca favorito.

