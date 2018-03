LIVE Carpi-Ternana, cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni

LIVE Carpi-Ternana, calcio d’inizio ore 20.30

Trentatreesima giornata Serie B 2017/18, Stadio Sandro Cabassi (Carpi)

Allo Stadio “Sandro Cabassi” si affrontano Carpi e Ternana nel turno infrasettimanale che vale la trentatreesima giornata del campionato di Serie B.

I padroni di casa, reduci dalla sonora sconfitta per 4-0 rimediata al “Renzo Barbera” contro il Palermo, vogliono rialzare la testa e conquistare tre punti che sarebbero piuttosto importanti in ottica play-off. La compagine allenata da Calabro, infatti, è proprio a -3 da quell’ottavo posto, attualmente occupato dal Parma, che darebbe una chance in più di promozione in Serie A.

Al “Cabassi” arriva una Ternana ultima in classifica, ma abbastanza carica mentalmente dopo lo 0-0 del “Liberati” contro il Frosinone, secondo in graduatoria alle spalle dell’Empoli. I rossoverdi sono all’ultima spiaggia, a tre lunghezze dalla Pro Vercelli penultima e a -8 dalla zona salvezza. Luigi De Canio, allenatore della squadra umbra dallo scorso 21 febbraio, sa che la partita di questa sera dovrà essere affrontata col piglio giusto e, soprattutto, i suoi giocatori non dovranno commettere errori.

La Ternana, sedicesima in classifica se si guarda il rendimento tra le mura amiche, è l’unica squadra di Serie B a non aver ancora vinto in trasferta: al di fuori del “Liberati” sono arrivati appena sei punti, ottenuti tutti attraverso pareggi, l’ultimo dei quali contro lo Spezia il 10 marzo scorso.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI-TERNANA

PROBABILE FORMAZIONE CARPI (4-4-2): Colombi; Pachonik, Poli, Ligi, Di Chiara; Pasciuti, Verna, Sabbione, Garritano; Malcore, Melchiorri.

PROBABILE FORMAZIONE TERNANA (4-3-1-2): Sala; Vitiello, Gasparetto, Signorini, Statella; Defendi, Paolucci, Valjient; Tremolada; Montalto, Finotto.

Carpi-Ternana LIVE su SuperNews dalle 20.30