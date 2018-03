LIVE Lecce-Fidelis Andria, cronaca diretta e risultato in tempo reale

Lecce-Fidelis Andria, la presentazione del match

Buona serata amici di Super News. Siamo qui per seguire live ed in diretta Lecce-Fidelis Andria, posticipo della 32^ giornata del Girone C di Serie C. E’ una partita la cui importanza potrebbe rivelarsi capitale, perché – come sapete – ieri sera il Catania di Cristiano Lucarelli è stato raggiunto in extremis dal Bisceglie. Dunque, per i giallorossi vincere può veramente voler dire scavare un solco importante rispetto alle inseguitrici, gli etnei – appunto – ed il Trapani di Alessandro Calori. Lecce-Fidelis Andria può significare avvicinarsi all’obbiettivo che si chiama Serie B. Sulla carta è un match che riserva pochi dubbi, ma si tratta pur sempre di un derby, che può essere determinante anche per la Fidelis Andria, la quale arriva dal successo per 2-1 sul Catanzaro e che in virtù della sempre più sostanziosa distanza dell’Akragas fanalino di coda, non può considerare un miraggio la salvezza diretta viste le sconfitte in questo turno di Racing Fondi e Paganese. Proprio la squadra di Pagani, con i suoi 28 punti, al momento sarebbe da considerare salva seppur quartultima. Non irraggiungibili – per i federiciani – neppure i 29 punti della Regina ed i 32 del Catanzaro. Per questo, non potete perdere la nostra diretta della gara.