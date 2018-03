Roma-Torino 3-0: Manolas, De Rossi e Pellegrini affondano i granata (Video Gol e Highlights)

All’Olimpico la Roma passa contro il Torino. Decidono la partita le reti di Manolas su assist di Florenzi, De Rossi e poi Pellegrini su servizio di Naingollan. La squadra di Di Francesco vince e allunga in classifica per la lotta al terzo posto. I granata, pericolosi solo in due occasioni nel primo tempo non trovano azioni pericolose nella ripresa. Bene La difesa giallorossa e Naingollan. Da rivedere Schick e El Shaarawy. Nel Toro male tutti. Belotti non trova il gol numero 50 in Serie A.





90’+5- Finita! Roma batte Torino per 3-0. Reti di Manolas di testa, De Rossi e Pellegrini

90’+4- Roma-Torino 3-0 partita chiusa e vittoria messa in cassaforte. Si attende il fischio finale

90’+3- GOOOOOOOOOOOOOL! Pellegrini! Contropiede Roma, Naingollan serve Lorenzo Pellegrini che mette in rete il gol del 3-0

90’+2- Berenguer prova l’assist al centro. Chiude Juan Jesus

90’+1- Saranno 5 i minuti di recupero. Gerson crossa sul secondo palo, arriva Kolarov che impatta male. Sarà angolo per la Roma

90′- Si attende la decisione degli arbitri per l’entità del recupero

89′- Angolo per il Torino, nulla di fatto

88′- Entra Gonalons per Strootman

87′- Ammonizione per Baselli

86′- Mazzarri prova ad incitare i suoi ma il Torino non riesce a reagire

85′- Buon lancio per Schick, esce Sirigu con i piedi

84′- Palleggia la Roma, il Torino è sparito dal campo dopo la prima rete subita

83′- Esce De Rossi leggermente infortunato, entra Pellegrini

82′- Gerson dalla destra, palla dentro ma nessuno impatta con la sfera

81′- Florenzi prova a saltare Barreca, bravo il difensore a chiudere. Sta per esserci ancora una sostituzione per la Roma

80′- Esce Acquah, entra Edera

79′- Di Francesco prova a preservare alcuni giocatori in vista della sfida di Champions contro lo Shakhtar. Acquah commette fallo su Gerson

77′- Gioco fermo. Due giocatori a terra. Niang e De Rossi

76′- Ha subito psicologicamente il secondo gol il Torino che avrebbe bisogno di una scintilla per riaprire la gara

75′- Esce Under, entra Gerson

74′- Si lamenta Mazzarri, ma il gol è regolare. Non c’è fuorigioco. Esultanza contenuta per Daniele De Rossi

73′- GOOOOOOOOOOL! De Rossi! Assist di Naingollan per il capitano della Roma che con una sorta di scivolata al volo mette a segno il gol del raddoppio

72′- Fallo di Rincon su Naingollan

71′- Punizione di Berenguer, chiude la difesa giallorossa. Roma-Torino 1-0

70′- Secondo cambio per il Torino: fuori De Silvestri dentro Barreca

69′- Ottima azione della Roma, Naingollan da dentro l’area serve Florenzi in corsa che calcia. Palla di poco alta. Occasione per i giallorossi

68′- Non contento della sostituzione Iago Falque, in effetti l’attaccante granata è stato il più in palla della partita del trio offensivo del Torino

67′- Primo cambio della gara. Mazzarri inserisce Niang per Iago Falque

66′- Fallo di Iago Falque su Kolarov. Altra punizione più avanti per la Roma

65′- Punizione Roma per un fallo di Moretti su Schick

64′- Belotti per Berenguer, De Rossi chiude alla grande

63′- Il Torino ha perso un po’ di lucidità

62′- Bello scambio Schick-Kolarov, il terzino calcia e Sirigu mette in angolo. Dal corner Naingollan di controbalzo calcia. Alto non di tanto

61′- Sbaglia il passaggio El Shaarawy. Naingollan era tutto solo sulla destra. Poi fallo di Belotti e punizione per la Roma

60′- Canta l’Olimpico e la Roma risponde credendo sempre più alla vittoria. Manca ancora tanto alla fine, e Mazzarri sembra voler puntare su Niang

59′- Contropiede della Roma, Kolarov dentro. Palla non intercettata da nessuno. Altra occasione per i giallorossi

58′- Tiro sbilenco di Under. Altissimo

57′- Il difensore greco ha festeggiato con le braccia al cielo, probabilmente per ricordare Davide Astori. Ora la Roma vuole chiudere la partita

55′- Angolo per la Roma. GOOOOOOOOOOOOOOL Manolas! Dall’angolo la palla arriva dalla parte opposta per Florenzi che crossa al centro e il greco trova il gol del vantaggio colpendo la sfera di testa perfettamente. Roma-Torino 1-0

54′- Fallo di Acqua su Juan Jesus

53′- Palla recuperata dal Torino per un fallo di mano di Naingollan. Il numero 4 ha avanzato la propria posizione in campo in questa ripresa

52′- Conclusione di Naingollan. Colpisce male il belga, para Sirigu senza problemi

51′- Torino che è entrato in questo secondo tempo con più convinzione. Di Francesco è preoccupato in panchina, incita i suoi invece Mazzarri

50′- Ancora un errore in avvio azione di Ansaldi

49′- Azione in rapidità di Berenguer, scatto del giocatore granata e palla in area. Non ci arriva Belotti

48′- Ansaldi perde palla sul pressing di Under

47′- Ha iniziato forte la Roma. Ora il Torino in possesso palla con Iago Falque

46′- Kolarov sul secondo palo per Under, palla che arriva a Florenzi che calcia. Vicino al gol

45’st– Fallo ai danni di Schick da parte di N’Koulou

Secondo tempo

Primo tempo che si conclude in parità. Le due squadre hanno iniziato negli ultimi minuti a giocare con più grinta. Due grandi occasioni per il Torino prima con Iago Falque poi con Acquah. In entrambe le occasioni miracoloso Alisson. Nella Roma male Schick. Under attivo ma poco incisivo, così come El Shaarawy

45’+1– Rischia De Silvestri su Naingollan poi è bravo il terzino granata a recuperare. Fischia la fine del primo tempo Maresca

45′- Ci sarà un minuto di recupero

44′- Calcio d’angolo per il Torino. Gioca corto Iago, poi sbaglia e la Roma riparte

43′- Adesso i giallorossi sbagliano parecchio. Il Torino è messo bene in campo

42′- Perde palla la Roma, calcia il Toro con Acquah e ancora un miracolo di Alisson. Già il secondo intervento strepitoso del portiere della Roma

41′- De Rossi scodella in area. Manolas anticipato in angolo

40′- Fallo di Acquah su Kolarov. Zona centrale della trequarti offensiva giallorossa

39′- Bellissima palla messa in mezzo da Kolarov. Nessun compagno arriva ad impattare col pallone

38′- Fallo di De Silvestri su El Shaarawy al limite dell’area nella zona sinistra del campo

37′- Naingollan conquista un altro calcio d’angolo, calcia El Shaarawy allontana nuovamente N’Koulou

36′- Calcia Florenzi, Belotti allontana in corner

35′- Ammonito Ansaldi per un fallo ai danni di Under

34′- Cross di Iago, palla tra Belotti e Berenguer. Tiro fuori. Due occasionissime per il Toro nel giro di due minuti

33′- Miracoloso Alisson. Iago Falque calcia di mancino, il brasiliano dice di no

32′- Schick perde un pallone interessante. Il ceco poteva servire Under ma non ha trovato il tempo giusto per servire il compagno

31′- Prima Belotti e poi contropiede della Roma. Punizione per fallo su Naingollan. Sugli sviluppi calcia Under, sarà angolo per la deviazione di Moretti

30′- Alla mezz’ora Roma-Torino 0-0

29′- Nell’azione difensiva sulla punizione De Silvestri ha preso una storta alla caviglia. Resta fuori qualche secondo poi rientra in campo

28′- Punizione Roma: batte sul secondo palo. Troppo su Sirigu che blocca senza problemi

27′- Sbaglia N’Koulou, poi fallo di Rincon su Florenzi

26′- Prova a sfondare la Roma dalla parte di Florenzi e Under, entrambi costretti a tornare indietro. Tutti gli spazi chiusi dal Torino

25′- Alisson sbaglia il rilancio. Errore inusuale del portiere giallorosso

24′- Ancora Belotti e Juan che lottano per il possesso del pallone. Chiude il difensore della Roma

23′- Buona idea di Under, bella diagonale di De Silvestri. Poi la ripartenza del Toro con Belotti murato da Manolas

22′- Moretti chiude su Under, ripartono i granata

21′- Possesso palla per la Roma. I centrali difensivi Manolas e Juan Jesus impostano perché De Rossi e Strootman sono ben marcati dai giocatori del Torino

20′- Schick si fa vedere in combinazione con Kolarov, poi l’attaccante ceco prova il numero su due difensori ma viene chiuso

19′- Torino che ha preso un po’ di fiducia. Iago Falque lavora un buon pallone e ottiene il corner. Bravo Juan Jesus in questo caso

18′- Ancora Alisson in uscita al limite dell’area con la testa. Molto bravo il portiere brasiliano sempre preciso e lucido

17′- Ancora un corner a favore del Torino che ora prova a colpire. Ci prova Ansaldi dalla distanza palla alta

16′- Batte Iago Falque, mischia in area giallorossa. Alla fine calcia Baselli e trova l’angolo

15′- Acquah atterrato da Manolas. Fallo e punizione per i granata

14′- Cross di El Shaarawy per Schick, il ceco non ci arriva. Palla sul fondo

13′- Verticalizza Iago Falque per Belotti, ma Manolas è in anticipo, riparte la Roma con Under che calcia e trova un altro calcio d’angolo

12′- Il Torino non riesce ad organizzare un’azione offensiva. La squadra di Mazzarri si affida ai lanci lunghi, facile preda della difesa romanista

11′- Kolarov batte la punizione dai 35 metri, respinge anche in questo caso la barriera. Ma è la Roma di nuovo in possesso palla

10′- Manolas apre per Florenzi che non controlla la sfera. Rimessa Torino poi Rincon commette fallo su Schick

9′- Punizione battuta da Iago Falque, la barriera respinge e la Roma può respirare

8′- Ammonito De Rossi. Punizione Torino dal limite. Il capitano giallorosso era diffidato, salterà il Crotone

7′- Sempre Roma che fa la partita, Torino attento ma poco attivo fin qui

6′- Kolarov crossa, Moretti mette in angolo

5′- Rinvio dal fondo di Sirigu, obbligato a lanciare lungo per il pressing giallorosso. Iago Falque lanciato verso la porta di Alisson, bravo il brasiliano ad uscire di testa

4′- Azione dalla destra di Under che mette in mezzo. Palla che arriva a De Rossi che riapre su Florenzi. Poi De Silvestri allontana

3′- Dopo un buon disimpegno in combinazione tra Alisson e Manolas è sempre la Roma a tentare di gestire la gara. Verticalizzazione per Schick esce prontamente il portiere del Torino

2′- Sirigu allontana, ancora i padroni di casa in possesso della sfera

1‘- Kolarov e Juan Jesus iniziano l’azione giallorossa. Subito calcio d’angolo per la Roma. Battuto ma ancora deviazione. Ecco il secondo corner

Sarà la Roma a dare il calcio d’inizio

Primo tempo

Le due squadre sono schierate nel cerchio di centrocampo per il minuto di silenzio in memoria di Davide Astori, capitano della Fiorentina, prematuramente scomparso domenica scorsa. Scorrono le immagini di Astori nel mega schermo. Applaude l’Olimpico di Roma

Annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre. Di Francesco si affida a Under, El Shaarawy e Schick in avanti. De Rossi titolare in mezzo al campo. In difesa c’è Juan Jesus al posto di Fazio squalificato. Mazzarri conferma le attese: 4-3-3 con Berenguer, Iago e Belotti. Niang va in panchina. Moretti al posto dello squalificato Burdisso

Roma-Torino: le formazioni ufficiali

Roma 4-3-3: Alisson, Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov, De Rossi, Strootman, Nainggolan, Under, El Shaarawy, Schick

Torino 4-3-3: Sirigu, De Silvestri, N’Koulou, Moretti, Ansaldi, Baselli, Acquah, Rincon, Berenguer, Iago Falque, Belotti

Roma-Torino anticipo della 28^ giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico ore 20.45 si affrontano i giallorossi di Eusebio Di Francesco e i granata di Walter Mazzarri. Sfida che può significare davvero tanto per la Roma, impegnata pochi giorni dopo in Champions League contro lo Shakhtar. Cinque giorni di fuoco che la squadra della Capitale dovrà affrontare nel migliore dei modi. 53 punti in classifica e un terzo posto da difendere con le unghie dagli assalti di Lazio e Inter. Una sfida di Coppa da ribaltare e tanti dubbi anche sulla formazione. Dall’altra parte il Torino di Andrea Belotti con 36 punti all’attivo e un ruolino di marcia non male da quando è arrivato alla guida tecnica Mazzarri nonostante in trasferta la squadra di Cairo non vinca da quattro turni.

La Roma dovrà rinunciare a Dzeko e Fazio squalificati. Al loro posto toccherà a Schick e Juan Jesus. Sull’attaccante ceco, il tecnico Di Francesco ha solo parole di incoraggiamento: “Schick sarà titolare, è in condizioni fisiche ottime“. Senza Defrel, a completare il reparto offensivo ci saranno El Shaarawy e il turco Under, sempre più decisivo nelle ultime giornate. In mezzo al campo c’è il recupero di De Rossi, ma il suo impiego dall’inizio resta in dubbio. Probabile che il capitano rimanga a riposo in vista della Champions. In porta ci sarà Alisson, vera rivelazione del campionato tra i pali.

Il Torino deve fare i conti con due defezioni in difesa: Burdisso squalificato e Lyanco infortunato verranno rimpiazzati da Moretti e N’Koulou al centro con Ansaldi e De Silvestri sulle corsie esterne. In avanti Niang è recuperato dopo la rottura al setto nasale e nel caso in cui dovesse scendere in campo lo farà con la maschera di protezione. Mazzarri dovrebbe comunque preferire Iago Falque e Berenguer per affiancare Belotti in attacco. Proprio il Gallo è a caccia del gol numero 50 in Serie A. All’andata la Roma si impose grazie alla rete su punizione di Kolarov. L’arbitro dell’incontro sarà Maresca di Napoli, direttore di gara 36enne. Gli assistenti saranno Vivenzi e Longo mentre al Var toccherà a Rocchi.

Roma-Torino: le probabili formazioni

Roma 4-3-3: Alisson, Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov, De Rossi, Nainggolan, Strootman, Under, El Shaarawy, Schick Allenatore: Eusebio Di Francesco

Torino 4-3-3: Sirigu, De Silverstri, N’Koulou, Moretti, Ansaldi, Baselli, Acquah, Rincon, Iago Falque, Berenguer, Belotti Allenatore: Walter Mazzarri