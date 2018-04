Juventus-Sampdoria 3-0: i bianconeri mettono le mani sullo scudetto con Mandzukic, Howedes e Khedira (Video gol)

Juventus-Sampdoria 3-0: i bianconeri mettono le mani sullo scudetto con Mandzukic, Howedes e Khedira. La Samp non riesce a rispondere ai colpi di un Douglas Costa scatenato con tre assist. Juve che si porta a +6 sul Napoli ad una settimana dallo scontro diretto. Male gli uomini di Giampaolo. Da valutare nei bianconeri le condizioni di Pjanic uscito nel primo tempo per infortunio

90’+3 – Arriva il triplice fischio di Mariani: Juventus-Sampdoria 3-0 finita!

90’+2- Si aspetta il fischio finale

90’+1- Zapata ha l’occasione di fare il gol della bandiera ma Buffon in uscita gli dice di no

90′- Ci saranno tre minuti di recupero

89′- Ci prova con l’orgoglio la Samp da destra. Tiro cross tra le braccia di Buffon

88′- Ancora Douglas Costa protagonista. Serpentina e tiro di destro da fuori. Palla di poco a lato

86′- Ci prova Cuadrado, Viviano respinge. Poi Rugani è in fuorigioco

85′- La Samp mantiene le posizioni e la Juve può avanzare con calma. Angolo per i padroni di casa

83′- Possesso palla bianconero

82′- Juve che si avvia a gestire gli ultimi minuti del match

81′- Non riesce a rendersi pericolosa la Samp

80′- C’è l’ultimo cambio per Allegri: entra Sturaro per Khedira. Sostituzione anche per la Samp: entra Verre esce Barreto

79′- Cuadrado ci prova dalla destra, tiro deviato in angolo

78′- Juve nuovamente in avanti

77′- Nulla di fatto dalla bandierina

76′- Rischia la figuraccia adesso la squadra ospite. Caprari ci prova ma Chiellini chiude in angolo

75′- La Samp è stata punita in contropiede ora si fa davvero dura

74′- GOOOOOOOOL! Azione travolgente di Douglas Costa, palla dietro a Khedira che insacca il 3-0. Juventus-Sampdoria 3-0

72′- Meno di venti minuti alla fine. Ci provano gli ospiti ma la Juve sembra in controllo del match

71′- La Sampdoria cerca con il possesso palla un’azione pericolosa

69′- Ancora Juve con la sfera. C’è Mandzukic a terra per un fallo precedente

68′- Regini fermato in angolo da Cuadrado. Libera Bentancur

67′- Non si chiude il triangolo Caprari Sala. Riparte la Juve

66′- Dentro Bentancur per Dybala

65′- Angolo per gli ospiti, liberano i difensori bianconeri

64′- Muove palla la Samp per cercare il gol che potrebbe riaprire la gara

63′- Possesso Juve

62′- Prova a dare la scossa ai suoi Giampaolo ma la Juve è in pieno controllo del match

61′- L’Allianz Stadium canta. Questa vittoria potrebbe essere il colpo del ko sul Napoli per la lotta allo scudetto. Entra Caprari per Ramirez

60′- GOOOOOOOOL! Bell’azione della Juve, Cuadrado per Dybala, palla a Khedira che vede largo Douglas Costa, il cross del brasiliano è perfetto per la testa di Howedes! 2-0

58′- Juve in avanti sulla corsia destra

57′- Il lancio lungo per Zapata è preda di Buffon in uscita

56′- Howedes crossa dalla destra, Silvestre anticipa Khedira in angolo

55′- Cross di Regini, stacco perfetto di Zapata. Para Buffon

54′- Fallo di Dybala su Torreira

53′- Splendida azione difensiva di Douglas Costa che fa fuori il marcatore e riparte

52′- Giallo per Howedes per l’intervento su Zapata

51′- Cambio gioco per Douglas Costa, il cross del brasiliano è preda della difesa della Samp

50′- Ancora a terra il centrocampista doriano

49′- Dybala ci prova, murato da Torreira

48′- Samp scesa in campa con maggiore voglia di attaccare

47′- Ci prova Douglas Costa, palla lontana dallo specchio

46′- Subito Ramirez pericoloso. Palla di poco sul fondo

45st – Si riparte con un cambio nella Samp: fuori Quagliarella dentro Kownacki

Secondo tempo

All’intervallo Juventus-Sampdoria 1-0. Decide fin qui la rete di Mandzukic su perfetto cross di Douglas Costa. Partita equilibrata ma bianconeri avanti meritatamente

45’+1- L’arbitro fischia dopo un calcio d’angolo per la Samp. Intervallo

45′- GOOOOOOOL! Mandzukic la sblocca su cross di Douglas Costa! Juventus-Sampdoria 1-0

44′- Prima sostituzione della partita: esce Pjanic infortunato entra Douglas Costa

42′- Punizione per gli ospiti: Ramirez, Torreira e Quagliarella sul pallone. Batte Torreira, alto.

40′- Fuorigioco di Mandzukic

39′- Lancio lungo per Zapata, Rugani qui difende bene

38′- Cross lento e lungo di Rugani. Palla sul fondo

37′- Dybala tra le linee, palla a Matuidi, poi il cross del francese è rimpallato

36′- Attaccano gli ospiti da destra

35′- Cross di Matuidi, troppo alto per tutti. Esce in presa il portiere della Samp

34′- Ci prova Khedira: centrale, para Viviano

33′- Cartellino giallo per Asamoah per fallo su Zapata

32′- Possesso palla doriano. Ma la manovra è lenta

30′- Juventus-Sampdoria 0-0 alla mezz’0ra

29′- Possesso Sampdoria in mezzo al campo

28′- Si accende Dybala, palla a Mandzukic, il tiro cross del croato mette paura a Viviano che manda in angolo

27′- Sampdoria in proiezione offensiva dalla sinistra

26′- Howedes ferma fallosamente Quagliarella

25′- Molto attivo Cuadrado sulla destra, attacca la Juve

24′- Muove palla la squadra ospite che ha trovato un po’ di fiducia in questi ultimi minuti

23′- Bene Sala e Silvestre che chiudono un’azione pericolosa della Juve

21′- Altro angolo doriano, Buffon di pugno ma c’era fallo sul portiere

20′- Angolo per la Sampdoria: Quagliarella di testa, Buffon risponde bene

19′- Avanza ancora la Juve. Manca il guizzo

18′- Cuadrado perde palla, poi Ramirez e Quagliarella non riescono a rendersi pericolosi

17′- Ci prova la Samp ma Regini sbaglia il dosaggio del passaggio in profondità

16′- Cross rasoterra di Matuidi, Viviano fa sua la sfera

15′- Continua a fare la partita la Juventus, la Sampdoria si difende con ordine ma non riesce a ripartire

14′- Cross di Howedes, spazzano i doriani

13′- Fallo in attacco di Quagliarella

12′- Azione di Cuadrado. Angolo per la Juventus, sugli sviluppi Mandzukic calcia sul fondo

11′- Asamoah rincorre un pallone impossibile per rimediare ad un errore di un compagno. Rimessa per la Samp

10′- Buon anticipo di Chiellini su Zapata

9′- Possesso palla bianconero

8′- Attacca la Juve, un po’ in difficoltà la squadra ospite

7′- Ci prova Dybala da fuori area. Palla di poco a lato

5′- Cross per Mandzukic palla troppo lunga

3′- Prima occasione per i bianconeri: Matuidi per Cuadrado che calcia sulla schiena di Sala. Sarà corner. Poi Asamoah tira, palla sul fondo

2′- Zapata perde palla

1′- Juve che recupera subito palla poi cross per Cuadrado, chiude Silvestre

Si parte! Primo possesso la Samp

Primo tempo

Le squadre fanno il loro ingresso in campo

Sorprese tra le fila bianconere: Allegri lancia dall’inizio Howedes in difesa, da vedere se la sua posizione sarà da centrale di destra con uno schieramento a tre o da terzino con reparto a quattro. Non c’è Higuain nell’undici iniziale. Attacco affidato a Mandzukic e Dybala. Nessuna sorpresa per Giampaolo che schiera i suoi con il classico 4-3-1-2

Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Juventus 3-5-2: Buffon, Howedes, Rugani, Chiellini; Cuadrado, Matuidi, Pjanic, Khedira, Asamoah, Mandzukic, Dybala

Sampdoria 4-3-1-2: Viviano, Sala, Silvestre, Ferrari, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez, Zapata, Quagliarella

LIVE Juventus-Sampdoria fischio d’inizio ore 18.00, match valido per la 32^ giornata di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino si sfidano i bianconeri di Allegri e i blucerchiati del tecnico Giampaolo. La capolista Juve si getta nel campionato dopo la cocente eliminazione ad opera del Real Madrid in Champions.

I padroni di casa, dopo la vittoriosa trasferta a Benevento dell’ultimo turno, si affidano al fresco Dybala che ha riposato, causa squalifica, in Coppa. L’argentino sarà affiancato da Higuain e probabilmente da Cuadrado. Turno di riposo possibile per Mandzukic. Stesso discorso in mezzo al campo dove Marchisio potrebbe essere rilanciato dall’inizio con Khedira e Matuidi. In difesa out De Sciglio per un problema al piede sinistro, ci sarà Lichtsteiner a presidiare la fascia destra. A sinistra Asamoah in vantaggio su Alex Sandro mentre al centro Benatia e Chiellini davanti a Buffon. Rugani però potrebbe avere qualche chance di far rifiatare uno dei due compagni.

La Sampdoria è reduce dal pareggio per 0-0 nel derby con il Genoa. Gli uomini di Giampaolo vogliono ribadire la prestazione dell’andata in cui la Doria si impose in casa e trovò i tre punti. I blucerchiati dovranno rinunciare sicuramente a Bereszynski squalificato e Murru infortunato. In regia Torreira con Praet mentre Barreto è ancora in dubbio. Pronto Linetty. Sulla trequarti Ramirez potrebbe riprendersi il posto a svantaggio di Caprari. In attacco solito duo con Quagliarella e Zapata.

L’arbitro dell’incontro sarà Mariani con assistenti Marrazzo e Carbone. Al Var Chiffi.

Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni

Juventus 4-3-3: Buffon, Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Matuidi, Khedira; Cuadrado, Dybala, Higuain Allenatore: Massimiliano Allegri

Sampdoria: 4-3-1-2: Viviano, Sala, Silvestre, Ferrari, Regini; Torreira, Praet, Barreto; Ramirez; Quagliarella, Zapata Allenatore: Marco Giampaolo