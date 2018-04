LIVE: Catania-Juve Stabia: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Catania-Juve Stabia, la presentazione del match

Buona sera amici di SuperNews. Siamo qui per seguire la diretta live con risultato in tempo reale del match Catania-Juve Stabia, sfida valida per il posticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C Girone C. La squadra di Cristiano Lucarelli si ritrova – dopo la disfatta contro il Monopoli che pareva aver chiuso ogni velleità in ottica promozione diretta in Serie B – a cercare di conquistare i 4 punti per provare ad andare a conquistare quel primo posto che pochi turni fa – per l’appunto – sembrava insperabile. Fra l’altro ieri potrebbe essersi defilata dalla corsa alla cadetteria la formazione del Trapani di Alessandro Calori, uscita sconfitta da Brindisi contro la Virtus Francavilla. Il Lecce di Fabio Liverani su è imposto per una rete a zero sul campo della Reggina, ed ha momentaneamente allungato sui rossazzurri, che però hanno – oltre a stasera – una partita in meno. Partita importante – quella di questa sera – anche per le “Vespe” di Caserta, che arrivano dalla sconfitta contro il Catanzaro, ma che occupano il quinto posto in classifica – quindi pienamente in zona play-of – avendo una partita in meno. Le due formazioni dovrebbero fronteggiarsi con un modulo speculare, ovvero il 4-3-3. Calcio d’inizio del match Catania-Juve Stabia alle 20:45.