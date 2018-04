LIVE Torino-Inter, cronaca e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

La domenica di Serie A si aprirà con il lunch match Torino-Inter. Sarà una partita molto delicata soprattutto per i nerazzurri i quali, dopo la sconfitta subita ieri dalla Roma contro la Fiorentina, avranno la possibilità, in caso di vittoria, di scavalcare in classifica i giallorossi portandosi così al terzo posto in solitaria. Il Torino dal canto suo ha poche speranze di raggiungere una posizione utile per l’accesso alla prossima edizione di Europa League, specie dopo il periodo di difficoltà vissuto tra la 25.a e la 29.a giornata di Serie A, durante il quale ha subito ben 4 sconfitte consecutive, perdendo molto terreno dalle rivali. Spalletti per questo match dovrà fare a meno del solo Vecino, assente a causa di un’infiammazione all’adduttore, per il resto avrà la possibilità di contare su tutti i suoi ragazzi. L’Inter scenderà in campo con un 4-2-3-1 con: Handanovic in porta; in difesa ci saranno D’Ambrosio e Cancelo sulle fasce, Miranda e Skriniar al centro; a centrocampo sarà schierato Brozovic e uno tra Borja Valero e Gagliardini; sulla trequarti agiranno Perisic, Candreva e molto probabilmente Rafinha; in attacco il solito Icardi.

Mazzarri invece dovrà rinunciare ai vari Rincon (squalificato), Lyanco (infortunato al piede sinistro) e Niang (affaticamento muscolare). Il tecnico dei granata schiererà un 3-4-1-2 con: Sirugu tra i pali: Burdisso, Moretti e N’Koulou in difesa; a centrocampo saranno presenti De Silvestri, Ansaldi, Obi e Baselli; sulla trequarti ci sarà Ljajic il quale agirà dietro le punte Belotti e Iago Falque.



Torino-Inter: probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Burdisso, N’Koulou, Moretti, De Silvestri, Obi, Baselli, Ansaldi; Ljajic; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Walter

Panchina: Milinkovic-Savic, Ichazo, Barreca, Bonifazi, Berenguer, Acquah, Valdifiori, Edera.

Indisponibili: Niang, Lyanco

Squalificati: Rincon

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.

Panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Lisandro Lopez, Santon, Borja Valero, Eder, Pinamonti, Karamoh.

Indisponibile: Vecino

Arbitro: Paolo Tagliavento di Terni. Gli assistenti saranno: Meli e Vuoto. Quarto uomo: Fourneau. Al Var ci sarà Maresca coadiuvato da Posado.

A tra poco con il LIVE Torino-Inter