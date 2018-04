Serie C Catania-Trapani 1-2. Il Trapani raggiunge il Catania al secondo posto spezzando il sogno Etneo. Lecce vicinissimo alla B

Serie C Catania-Trapani 1-2. Palumbo, Marras e un rigore in extremis di Lodi certificano la fine del sogno del Catania raggiunto dal Trapani al secondo posto. Lecce ormai prossimo alla B

Catania-Trapani 1-2

45 + 5 GOL DI LOI MA LA PARTITA FINISCE QUI 1-2

45 + 5 Espulso Evacuo per fallo di mano in area ed è rigore

45 + 4 GOOOLLLLLLLLLLLLLLL E Marras radoppia chiudendo una ripartenza perfetta 0-2

45 + 2 – Pisseri reattivo su tiro a botta sicura di Fazio

45 – 5 di recupero

44 – Ammonito Furlan, perdita di tempo

40 – Anticipato Russotto, e poi Bogdan ci prova da lontano

38 – Silvestri per Murano

36 – Destro a giro di Barisic e vola Furlan

34 – Ammonito Fazio. Nel Catania dentro Semenzato e Rizzo fuori Biagianti e Blondett

31 – Problemi per Palumbo, Steffé al suo posto

29 – Palo di Russotto

27 – Evacuo ammonito

24 – Barisic vede fuori dai pali Furlan e ci prova

23 – Di Grazia per Manneh

19 – Rizzo per Bastoni

15 – Ancora grandissimo Furlan su Curiale di testa su cross di Russotto

13 – Porcino al posto di Marchese e Russotto per Mazzarani

11 – Dall’altra parte grandissimo Furlan su conclusione di Manneh da istanza ravvicinata

10 – Pisseri respinge su Marras che si era involato

8 – Gol annullato a Pagliarulo per fuorigioco

6 – GOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Palumbo, iniziativa personale, primo ro respinto, sul secondo tentativo non sbaglia è 0-1

5 – Manneh, palla alle stelle

2 – Cross di Marchese e Lodi ci prova di testa

RIPRESA

45 – Intervallo 0-0, meglio il Trapani

43 – Marras da lontano velenoso e deviao

39 – Punizione di Lodi, Marchese di testa cerca la porta invece di rimettere al centro

34 – Scontro Blondett-Bastoni con quest’ulitmo a terra

31 – Destro di Murano deviato da Bogdan

28 – Botta di Palumbo respinta

24 – Blondett pericoloso di testa su corner

18 – Gran palla di Biagianti per Marchese che non ci arriva

16 – Colpo di Curiale a Scarsella che sanguina ed è temporaneamente fuori

15 – Fallo su Barisic stavolta Bastoni è ammonito

14 – Trapani vicino al gol con Murano che di testa costringe Pisseri alla respinta

12 – Furlan si trova la sfera addosso e la blocca

10 – Richiamato pure Bastoni per fallo su Mazzarani

8 – Biagianti interviene duramente su Corapi, richiamato verbalmente

7 – Tentativo di Corapi da lontano

5 – Catania che cerca di imporsi. provvidenziali Drudi ad anticipare Barisic su cross di Curiale

1 – Tiro di Evacuo ribattuto

PARTITI

CATANIA (4-3-3) 12 Pisseri, 15 Blondett, 4 Aya, 26 Bogdan, 15 Marchese, 10 Lodi, 27 Biagianti, 32 Mazzarani; 9 Barisic, 11 Curiale, 19 Manneh.

TRAPANI (3-5-2) 27 Furlan; 13 Fazio, 4 Pagliarulo, 5 Drudi; 26 Marras, 6 Scarsella, 30 Corapi, 20 Palumbo, 8 Bastoni; 9 Evacuo, 11 Murano

Catania-Trapani, la presenazione del match

Buona serata amici di SuperNews. Siamo qui per seguire live in diretta e con cronaca in tempo reale del big match che si disputa allo stadio “Angelo Massimino”, ovvero Catania-Trapani. Questa partita prevede il tutto esaurito – il record prima di stasera apparteneva alla sfida fra etnei e Sicula Leonzio – e sarà fondamentale per le sorti del campionato. Catanesi e granata sono rispettivamente secondi e terzi in classifica. Il Catania di Cristiano Lucarelli vuole vincere per provare a mantenere la pressione sulla capolista Lecce, mentre quella di Alessandro Calori ha perso contatto con la vetta e con alte probabilità la possibilità di contendere campionato e promozione diretta e vitoria del campionato. Ciò a causa della sconfitta a Brindisi – 2-0 contro la Virtus Francavilla – e pareggio interno contro la Fidelis Andria. Come abbiamo detto, spettatore interessato è il Lecce, che in questo turno riposa e che sta per concludere la stagione regolare contro Paganese e Monopoli. Calcio d’inizio previsto per le ore 20:45. Arbitra il Signor Massimi di Termoli.

Queste sono le probabili formazioni di Catania-Trapani

CATANIA (3-5-2) 12 Pisseri; 4 Aya, 5 Tedeschi, 26 Bogdan; 21 Esposito, 10 Lodi, 27 Biagianti, 32 Mazzarani, 15 Marchese; 9 Barisic, 11 Curiale.



TRAPANI (3-5-2) 27 Furlan; 13 Fazio, 4 Pagliarulo, 14 Silvestri; 26 Marras, 6 Scarsella, 30 Corapi, 20 Palumbo, 3 Rizzo; 9 Evacuo, 11 Murano.