LIVE Juventus-Milan, cronaca e risultato in tempo reale: si parte!

LIVE Juventus-Milan 0-0

Finale Coppa Italia 2017-2018, Stadio Olimpico (Roma)

PRIMO TEMPO

19′ – Verticalizzazione di Bonaventura per Cutrone, Benatia chiude la linea di passaggio e recupera la sfera.

15′ – Dybala cerca l’angolino basso alla destra di Donnarumma, ma il pallone termina sul fondo. Buona chance da gol per la Juventus.

14′ – Regna l’equilibrio allo Stadio Olimpico tra Juventus e Milan. Risultato ancora bloccato sullo zero a zero.

8′ – Occasione Milan! Patrick Cutrone sfiora il gol del vantaggio: si chiude il triangolo con Calhanoglu, l’attaccante rossonero calcia di prepotenza ma Buffon riesce a respingere.

7′ – Fallo di Pjanic ai danni di Suso, si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Milan.

5′ – Lancio lungo di Calabria per Cutrone. L’attaccante del Milan viene anticipato dall’ottimo intervento difensivo di Benatia che gestisce il pallone senza problemi.

3′ – Prima occasione del match per la Juventus. Douglas Costa serve in profondità Sami Khedira che, da buona posizione, non riesce a calciare con la giusta precisione, e potenza, per impensierire Donnarumma.

1′ – È INIZIATA JUVENTUS-MILAN!

20.59 – È il momento dell’inno nazionale. A cantarlo è Noemi.

20.58 – Squadre in campo!

20.30 – Sarà il sig. Antonio Damato a dirigere Juventus-Milan. L’arbitro della sezione AIA di Barletta sarà coadiuvato dagli assistenti Di Fiore e Dobosz e dal quarto uomo Guida. Al VAR Irrati e Vuoto.

20.05 – FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Barzagli, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Dybala.

20.05 – FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessiè, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Çalhanoglu.

19.20 – Amici di SuperNews, buonasera da Lorenzo Carini e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Milan, finale di Coppa Italia. Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, calcio d’inizio alle ore 21.

È arrivato il giorno della finale di Coppa Italia, mancano poche ore al calcio d’inizio di Juventus-Milan ma è già tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per questa gara secca che consegnerà alla squadra vincitrice l’ambito trofeo nazionale.

Sono i rossoneri ad avere maggior pressione addosso: se la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League, passando per il piazzamento in campionato, è a rischio, ecco che con una vittoria in TIM Cup la squadra allenata da Gennaro Gattuso strapperebbe con anticipo il pass per la seconda competizione più importante a livello europeo.

Dall’altra parte c’è una Juventus che, dopo aver di fatto blindato la vittoria dello scudetto, cerca la terza doppietta Serie A-Coppa Italia consecutiva.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, da segnalare il rientro in gruppo nel Milan dell’argentino Lucas Biglia, la cui presenza in panchina all’Olimpico è quasi certa. A disposizione anche Suso e Cutrone: entrambi partiranno dal 1′ e si posizioneranno assieme al turco Calhanoglu nel tridente offensivo rossonero. Panchina per Nikola Kalinic.

Nella Juventus bisogna evidenziare il rientro di Mario Mandzukic, che però dovrebbe essere sostituito nuovamente da Douglas Costa, le cui ultime grandissime prestazioni fanno ben sperare Massimiliano Allegri che sembra intento a dargli nuovamente fiducia. Consueto 4-3-2-1 per i bianconeri, con Higuain ad agire da unica punta supportato dal brasiliano e da Paulo Dybala.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MILAN

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; Cuadrado, Barzagli, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Ricardo Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.