LIVE Marsiglia-Atletico Madrid, risultato in tempo reale Finale Europa League: squadre in campo

Entrano le squadre in campo e parte l’inno della manifestazione

ore 20.45- Entra la protagonista della serata: la Coppa dell’Europa League, portata da Erik Abidal

Ore 20.40- E’ in corso la cerimonia d’apertura, tra pochi minuti le squadre scenderanno in campo

Questa sera si assegna il primo trofeo continentale e SuperNews seguirà live Marsiglia-Atletico Madrid, la finale di Europa League allo stadio ‘Parc OL’ di Lione. Vi daremo tutti gli aggiornamenti del risultato in tempo reale vi racconteremo il match in diretta, azione per azione. I ‘Colchoneros’ guidati da Diego Pablo Simeone sono i grandi favoriti, molto più abituati rispetto all’OM a questi grandi palcoscenici e con una rosa decisamente superiore. Anche gli avversari affrontati durante il cammino per arrivare a questa sfida sono significativi: i madrileni hanno eliminato l’Arsenal in semifinale, mentre i transalpini hanno avuto la meglio del modesto Salisburgo soltanto ai tempi supplementari. La squadra di Rudi Garcia, vecchia conoscenza del nostro calcio, avrà però dalla sua il fattore campo, giocando di fatto in ‘casa’. L’Atletico Madrid ha già vinto questa competizione per due volte, nel 2010 e nel 2012, mentre il Marsiglia è stato per due volte finalista della vecchia ‘Coppa UEFA’ nel 1999 e nel 2004. Si prevede comunque una partita molto interessante, al termine della quale verrà assegnato il primo trofeo europeo della stagione. Seguite allora dalle 20.45 il live di Marsiglia-Atletico Madrid, con il risultato in tempo reale e la cronaca della finale di Europa League in diretta.

Finale Europa League, LIVE Olimpique Marsiglia-Atletico Madrid: le formazioni ufficiali

OLIMPIQUE MARSIGLIA (4-2-3-1): Mandanda; Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi; Anguissa, Sanson; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain. Allenatore: Garcia

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Godin, Lucas Hernadez; Correa, Saul, Gabi, Koke; Griezmann, Diego Costa. Allenatore: Simeone