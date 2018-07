LIVE Chelsea-Inter 1-0 (8′ Pedro)

International Champions Cup 2018, Allianz Riviera (Nizza)

PRIMO TEMPO

40′ – Ancora una chance per l’Inter. Antonio Candreva va alla conclusione col mancino, palla sul fondo.

39′ – Alonso si coordina e prova il tiro col destro, palla fuori di metri dalla porta di Handanovic.

36′ – Che occasione per l’Inter! Splendido traversone di Antonio Candreva per Matteo Politano, che calcia di prima intenzione col sinistro ma non inquadra la porta!

35′ – Dieci minuti al termine del primo tempo. Resiste il vantaggio del Chelsea, niente da fare fino a questo momento per l’Inter che non sta riuscendo ad esprimere un buon calcio.

31′ – Malinteso, fortunatamente senza gravi conseguenze, tra Handanovic e Skriniar: i nerazzurri regalano una rimessa laterale al Chelsea.

28′ – Riprende la partita dopo il cooling break concesso dal direttore di gara. Fa davvero caldissimo a Nizza.

25′ – Dalbert perde palla sul pressing di Alvaro Morata, ma il Chelsea non concretizza.

23′ – Siamo oltre la metà del primo tempo di Chelsea-Inter: gli inglesi sono in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata da Pedro.

20′ – Destro di Candreva dalla distanza, palla fuori di un soffio!

16′ – Lancio in profondità di Politano a cercare il movimento di Mauro Icardi, anticipato dall’intervento in uscita del portiere Bulka.

11′ – Skriniar atterra Pedro, si ripartirà con un calcio di punizione per il Chelsea.

8′ – GOL CHELSEA! Bellissima giocata di Alvaro Morata: lo spagnolo salta Candreva e De Vrij prima di calciare in porta; Handanovic respinge come può, Pedro arriva sul pallone vagante e non ha problemi da due passi a segnare il gol del vantaggio. E’ 1-0 per gli uomini di Maurizio Sarri.

7′ – Progressione in velocità di Antonio Candreva sulla corsia di destra, appoggio del numero 87 nerazzurro su Mauro Icardi che va al tiro dal limite dell’area: ci mette la gamba David Luiz, niente da fare per l’Inter.

5′ – Cross di Fabregas per il colpo di testa di Alvaro Morata che insacca il pallone in rete: gol annullato, fuorigioco dell’ex calciatore della Juventus.

4′ – Hudson-Odoi ci prova col mancino, conclusione deviata da D’Ambrosio.

2′ – Barkley calcia col sinistro da ottima posizione, Handanovic si distende e riesce ad allontanare il pericolo.

1′ – È COMINCIATA CHELSEA-INTER!

20.02 – Squadre in campo! Manca davvero poco al calcio d’inizio.

19.25 – FORMAZIONE UFFICIALE CHELSEA (4-3-3): Bulka; Zappacosta, David Luiz, Ampadu, Alonso; Jorginho, Fabregas, Barkley; Hudson-Odoi, Morata, Pedro.

19.25 – FORMAZIONE UFFICIALE INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Emmers; Candreva, Politano, Asamoah; Icardi.

19.15 – Amici di SuperNews, buonasera da Lorenzo Carini e benvenuti alla diretta scritta di Chelsea-Inter. A tra poco con le formazioni ufficiali.

Comincia dall’Allianz Riviera di Nizza la stagione internazionale dell’Inter, che alle 20 se la vedrà con il Chelsea nel primo match dell’International Champions Cup 2018. Subito diverse insidie all’esordio nella competizione estiva per i ragazzi di Luciano Spalletti che ritroveranno i due ex “napoletani” Sarri e Jorginho.

Le amichevoli pre-campionato non hanno sorriso, almeno fino a questo momento, ai nerazzurri. Quello di oggi sarà il test numero cinque e l’Inter andrà a caccia della seconda vittoria: nelle quattro apparizioni precedenti a questa, da registrare la vittoria contro il Lugano, i pareggi contro Zenit San Pietroburgo e Sheffield United e la sconfitta per mano degli svizzeri del Sion.

Nel test match contro il Chelsea, potrebbe vedersi Matteo Politano, che ha smaltito i problemi fisici accusati nei giorni scorsi: l’ex giocatore del Sassuolo è pronto a scalzare Lautaro Martinez dall’undici titolare. Vere e proprie prove di “formazione da campionato” per Spalletti, che eviterà in maniera quasi completa il turnover: tra i pali ci sarà Samir Handanovic, difesa a quattro composta dagli esterni D’Ambrosio-Dalbert con De Vrij e Skriniar al centro. Gagliardini e Asamoah (favorito su Borja Valero) si posizioneranno sulla trequarti alle spalle del tridente Candreva-Emmers-Politano, che proverà a lanciare Mauro Icardi verso la porta avversaria.

Per il Chelsea sarà la seconda uscita stagionale dopo il successo per 1-0 nell’amichevole disputata in Australia contro il Perth Glory. I tanti indisponibili, causa vacanze prolungate dopo il Mondiale di Russia 2018, dovrebbero spingere Maurizio Sarri a riconfermare, o quasi, gli undici giocatori che hanno preso parte all’ultima partita: dovrebbero trovare spazio dal 1′ Alvaro Morata, Jorginho, Emerson Palmieri e Davide Zappacosta, quattro vecchie conoscenze del calcio italiano.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-INTER

PROBABILE FORMAZIONE CHELSEA (4-2-3-1): Bulka; Zappacosta, Luiz, Ampadu, Emerson; Jorginho, Fabregas; Pedro, Musonda, Hudson-Odoi; Morata.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Asamoah; Candreva, Emmers, Politano; Icardi.

Diretta Chelsea-Inter, LIVE tempo reale dalle 20