20.00: Si è chiuso il calciomercato del Napoli, non sono arrivati i tanto attesi colpi di scena dell’ultima ora. Ospina di fatto è stato l’ultimo acquisto della società partenopea.

18.52: La società partenopea piazzerà ancora un altro colpo entro le ore 20.00? Si attendono sviluppi in quest’ultima ora di calciomercato.

18.34: Nelle ultime ore era spuntato un nuovo giallo in casa Napoli, il mancato deposito alla Lega del contratto del nuovo portiere del club partenopeo Ospina. L’ufficialità è giunta proprio ora, con l’invio della documentazione a mezzo e-mail da parte della società presieduta da Aurelio De Laurentiis.

15.34: Il giornalista Alfredo Pedullà non esclude che il Napoli possa realizzare un colpo last minute. Ecco le sue dichiarazioni: “Fino alle 8 è normale pensare che occorra restare allertati, potrebbe esserci altre operazioni alla Inglese, ieri ho dato una timida idea Lasagna, un possibile colpo last minute, ma mi rendo conto – aggiunge – che siccome le suggestioni per l’attacco erano altre non cambieranno di certo le valutazioni generali sul mercato azzurro“.



12.48: L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà annuncia l’accordo con la Sampdoria per Tonelli: il presidente Ferrero avrebbe accettato le condizioni dei partenopei, ossia obbligo di riscatto a determinate condizioni.

11.06: Marco Borriello si propone al Napoli. Le dichiarazioni dell’avvocato Natale riportate dal portale gonfialarete.com: “Per Marco sarebbe un onore e un piacere – annuncia il legale – la conclusione migliore per la sua ottima carriera, quella di giocare con la maglia del Napoli”.

9.24: Il noto giornalista Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, parla di un forte avvicinamento della Sampdoria per Tonelli, per il quale ieri sarebbe saltata la trattativa con il Cagliari.

Calciomercato Napoli, le notizie del 16 agosto 2018



23.49: Nell’attesa di definire la posizione di Lorenzo Tonelli il quale, stando alle notizie negative giunte questo pomeriggio in seguito all’incontro con la dirigenza del Cagliari, dovrebbe restare ancora per un po’ all’ombra del Vesuvio, spunta nella tarda serata di oggi una suggestione di mercato per il Napoli: a poche ore dalla chiusura del mercato è stato proposto Marco Borriello al club presieduto da Aurelio De Laurentiis. Nella fattispecie la punta, svincolatasi da poco dalla Spal, potrebbe giungere alla società azzurra: lo stesso agente del calciatore nato appunto nel capoluogo campano Andrea D’Amico lo propone direttamente alla compagine guidata dal neo tecnico Carlo Ancelotti, come riferito ai microfoni del portale tuttomercatoweb.com.

20.05: Brusca frenata in merito alla trattativa Tonelli-Cagliari: secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il club campano chiede 7 milioni di euro per l’obbligo di riscatto al raggiungimento delle 20 presenze, mentre la società isolana ritiene piuttosto alta la cifra. I rossoblu inoltre valutano l’ingaggio del giocatore piuttosto alto.

16.24: Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, la dirigenza del Napoli sarebbero in procinto di incontrare il procuratore di Lorenzo Tonelli e gli uomini di mercato del Cagliari in merito alla cessione del calciatore al club isolano.

16.23: Si è in attesa della firma di Ospina sul contratto che legherà l’estremo difensore al club partenopeo.

14.49: Visite mediche in corso per David Ospina, che stamane è arrivato presso la Villa Stuart di Roma per sostenere i test fisici di rito.

Successivamente l’ormai ex estremo difensore dell’Arsenal firmerà il contratto che lo lega al club campano: la formula sarà il prestito con diritto di riscatto.

13.14: Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello conferma: “Il Napoli ha l’accordo con Belotti, cinque anni di contratto a 3,5 milioni a stagione, ma – aggiunge – il Torino continua a chiedere 65 milioni e De Laurentiis resta fermo a 50. Ci sono ancora margini di chiusura a metà strada, per 57-58 milioni più bonus, ma il tempo stringe“.



8.37: Per il noto giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà le operazioni del Napoli sarebbero al 90%. Possibile cessione di Tonelli a stretto giro, con Sampdoria e Cagliari alla finestra.

Calciomercato Napoli, le notizie del 15 agosto 2018

21.41: Il centrocampista del Napoli Zinedine Machach, attualmente in prestito al Carpi, potrebbe tornare al club partenopeo: pesa su di lui un pesante litigio nello spogliatoio del club emiliano, la quale tuttavia sta provando nelle ultime ore di ricucire lo strappo.

17.40: Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Napoli avrebbe trovato l’accordo con David Ospina, attuale estremo difensore dell’Arsenal, che dovrebbe arrivare all’ombra del Vesuvio con la formula del prestito. Infine domani l’ormai neo portiere azzurro si sottoporrà alle visite mediche di rito.

16.35: Per Tuttosport il Napoli avrebbe fatto un sondaggio per Kevin Lasagna, obiettivo primario per il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli. La dirigenza dell’Udinese però avrebbe rifiutato la possibile offerta dei campani, soprattutto perché non sono in possesso di adeguati ricambi nel reparto offensivo.

Si tenta di convincere il Nantes per la cessione di Tatarusanu, con la complicità dell’agente dell’estremo difensore rumeno.

In uscita giornata decisiva domani per Tonelli, che è praticamente un nuovo calciatore della Sampdoria: si parla di prestito oneroso con diritto di riscatto.

11.10: Secondo quanto riportato stamane dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe pensato circa tre giorni fa a Ciro Immobile, subito dopo aver dato l’ok per la partenza di Inglese al Parma: l’affare sarebbe saltato a causa della evidente difficoltà da parte della Lazio di rimpiazzare la punta di Torre Annunziata a pochi giorni dalla chiusura del mercato.

10.15: Ochoa sempre più ad un passo dal Napoli: ieri il suo Standard Liegi è stato miseramente battuto dall‘Ajax, nel turno preliminare di Uefa Champions League. La compagine olandese si è imposta con il risultato di 3-0, in virtù delle reti siglate da Huntelaar, de Ligt e Neres.

Calciomercato Napoli, le notizie del 14 agosto 2018

22.50: Le parole di De Laurentiis hanno in effetti chiarito i prossimi obiettivi di mercato del Napoli. Ne è sicuro il giornalista Alfredo Pedullà, il quale ai microfoni di Sportitalia rivela che le operazioni in entrata per i partenopei sono terminate, eccezion fatta per un portiere, che potrebbe essere uno tra Ochoa o qualche altro estremo difensore.

20.45: De Laurentiis allontana Belotti, ecco le sue dichiarazioni: “Se sono innamorato di lui? Falsissimo – afferma – abbiamo un’ampia batteria di attaccanti, io ho sempre detto che l’allenatore avrebbe dovuto conoscerli prima di lasciarli andare. Siamo davvero tanti là davanti“.

19.03: Il Napoli sarebbe alla ricerca sempre di un attaccante: l’ultima pazza idea potrebbe essere Moise Kean. Secondo il quotidiano campano Il Mattino, l’agente del calciatore, Mino Raiola lo avrebbe offerto alla società partenopea, ma stando a quanto riportato dalla testata giornalistica il presidente De Laurentiis lo avrebbe rifiutato.

15.25: Per il noto giornalista Alfredo Pedullà la trattativa Rodrigo è in salita: “Credo sia abbastanza complicato fare operazione in Spagna a questo punto del mercato – spiega -, le situazioni contrattuali devono essere già impostate altrimenti non ce la fai in 3 giorni, altrimenti si rischia un altro Soriano o Politano bis“.

14.05: Per tuttomercatoweb.com il Napoli avrebbe fatto un sondaggio per Simeone della Fiorentina, tentativo però andato a vuoto. In attacco l’unica pista concreta sarebbe Belotti, ma il presidente del Torino Cairo avrebbe rifiutato il tentativo dei partenopei di inserire una contropartita tecnica tra Chiriches e Rog.

12.02: Per il Corriere dello Sport, il Napoli ha quattro giorni di tempo per convincere il Nantes a cedere Tatarusanu, portiere gradito anche ad Ancelotti.

In caso di mancato accordo per Ochoa, l’ex estremo difensore della Fiorentina rappresenterebbe il piano B della compagine campana.

10.55: La Gazzetta dello Sport di oggi parla del tentativo del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, di definire a stretto giro la trattativa con lo Standard Liegi per Guillermo Ochoa.

9.37: Secondo il quotidiano di Torino La Stampa, il Napoli sarebbe pronto ad offrire a Cairo per Andrea Belotti una cifra intorno ai 30-35 milioni più il cartellino di uno tra Vlad Chiriches e Marko Rog, ormai fuori dai piani tecnici del tecnico Carlo Ancelotti.

8.00: Inglese ceduto al Parma, il Napoli corre ai ripari in attacco. Balotelli il sogno degli azzurri.

Calciomercato Napoli, i possibili obiettivi della società campana

Mercato Napoli agli sgoccioli, quali saranno i possibili colpi last minute? Il campionato di Serie A è alle porte, con il big match della prima giornata contro la Lazio, e la compagine azzurra è alla ricerca di ulteriori tasselli per rinforzare la rosa a disposizione del neo tecnico partenopeo Carlo Ancelotti.

Il mercato della società campana, infatti, non è ancora chiuso: dopo le partenze dell’ultima ora di Inglese e Grassi, direzione Parma, e sullo sfondo la vicenda relativa a Tonelli, corteggiato dalla Sampdoria, il club del patron Aurelio De Laurentiis vuole cogliere l’occasione di piazzare il colpo di coda di questa sessione che ha scontentato un po’ troppo i tifosi partenopei, che sognavano fino alla scorsa settimana il ritorno di Edinson Cavani all’ombra del Vesuvio.

Le ultime deludenti uscite della formazione di Ancelotti in amichevole hanno destato grande preoccupazione, considerato che il Napoli ha cambiato tecnico e ha perso in questa finestra di mercato tra gli altri Jorginho, uno degli assoluti protagonisti della compagine azzurra che si è contesa quasi fino alla fine del campionato lo scudetto con la Juventus.

Con l’attacco che si debilita sempre di più, considerando anche la partenza di Inglese, chiuso da gente del calibro di Milik e Mertens, il Napoli è alla ricerca di un attaccante che possa garantire gol a raffica per la prossima stagione: abbandonato il sogno Cavani, che è stato probabilmente più una suggestione che una vera e propria trattativa di mercato, negli ultimi giorni gli occhi erano puntati su Andrea Belotti: il “gallo” farebbe al caso della compagine azzurra, ma le richieste alquanto proibitive del presidente granata Urbano Cairo hanno fatto desistere la dirigenza azzurra.

Il sogno a tutti gli effetti potrebbe essere Mario Balotelli, sempre più in rotta di collisione con il Nizza: SuperMario non ha mai escluso un ritorno in Italia, ma al momento tra i vari top club che si sarebbero potuti permettere l’ingaggio della punta nessuno si è fatto concretamente avanti.

Il Napoli resta alla porta, in attesa di affondare il colpo decisivo: Balotelli rappresenterebbe un acquisto importante per la società del presidente De Laurentiis, che potrebbe così salvare una campagna acquisti considerata a più riprese dai tifosi davvero deludente.